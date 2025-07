Barakude morale dva puta lomiti Amerikance, ali na kraju izborili utakmicu za peto mjesto

Utakmice za plasman od 5. do 8. mjesta SP-a u vaterpolu

SAD - Hrvatska

9:14

(1:2, 1:5, 5:3, 2:4)

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija u dvoboju je za redoslijed od petog do osmog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Singapuru svladala SAD sa 14-9 (2-1, 5-1, 3-5, 4-2) te će stoga u četvrtak igrati za peto mjesto protiv Crne Gore.

Najefikasniji u sastavu Hrvatske bio je Rino Burić s tri gola, po dva su dodali Marko Žuvela, Konstantin Harkov, Loren Fatović i Franko Lazić, dok su Marko Vavić i Chase Dodd zabili po dvaput za SAD.

Tijekom prve četvrtine Hrvatska je stigla do prednosti od 2-1 golovima Bukića i Fatovića, dok je Vavić pogodio s igračem više za SAD. Ključnu prednost naši su vaterpolisti stekli u drugih osam minuta koje su riješili u svoju korist sa 5-1 i tako pobjegli na 7-2. No, taj period je čak i loše počeo jer su Fatović i Vrlić pogađali prečku u situacijama s igračem više, ali nakon što su namjestili "nišanske sprave" Žuvela, Vrlić i dva puta Harkov pogađali su za 7-2.

U trećoj četvrtini Amerikanci su zaprijetili povratkom zabivši čak pet golova u tih osam minuta čime su se približili na 10-7. Kada je Chase Dodd u prvoj minuti zadnje četvrtine zabio za 10-8 uvukla se i lagana nervoza u naše redove, a nju je mogao pojačati Daube kada je imao priliku iz peterca smanjiti na 10-9. Tada se istaknuo Bijač obranom kaznenog udarca, a onda su Lazić i Burić odveli susret u mirne vode.

Ranije je Crna Gora slavila protiv Italije sa 12-8 pa će Hrvatska i Crna Gora igrati za peto mjesto, a Italija i SAD za sedmo mjesto.

Prvi finalisti postali su Španjolci nakon što su boljim izvođenjem peteraca svladali Grčku 11-9 (3-2, 3-1, 0-1, 1-3; 4-2). Španjolska će u finalu igrati s pobjednikom dvoboja Srbija - Mađarska.

Četvrta četvrtina

32' - Jake Erhardt zabija utješni pogodak za pet razlike.

31' - Žuvela zabija iz kontranapada.

31' - Butić zabija! Opet smo na pet razlike.

30' - Bravo za akciju! Fatović je našao Burića i idemo na nedostižnih četiri razlike.

28' - Lazić zabija! Sretno je to ušlo. Opet smo na tri.

27' - Bijač brani peterac! Kako važna obrana.

27' - Vavić je izborio treće isključenja Harkova koji mora napustiti utakmicu. Hrvatska je bez pogotka šest minuta.

25' - Chase Dodd je ostao sam, Amerikanci su smanjili na samo dva razlike. U 6:3 seriji su trenutno.

25' - Počela je zadnja dionica.

Treća četvrtina

Završila je treća četvrtina. Amerikanci su zabili pet pogodaka i smanjili na tri razlike.

24' - Vavić zabija nakon promašaja Hrvatske.

23' - Minuta odmora Tucka. Imamo četiri razlike, minuta je do kraja treće četvrtine.

21' - Padaju sad golovi, Ryder Dodd zabija.

20' - Loren Fatović realizira brzi napad.

19' - Burić zabija svoj drugi gol.

19' - Irving lijepo zabija, drugi američki gol u nizu.

18' - Smanjuju Amerikanci na minus četiri.

17' - Lazić odgovara golom s lijeve vratnice.

17' - Chase Dodd zabija golčinu iz velike udaljenosti.

17' - Počelo je drugo poluvrijeme. Idemo završiti posao!

Druga četvrtina

Odlična druga četvrtina naših! Popravili smo realizaciju i dobili ovaj period 5:1.

16' - Sjajan gol Harkova za plus pet. Imamo seriju 4:0.

15' - Lijepa akcija naših preko vratnice. Vrlić zabija za novo povećanje prednosti. Prvi puta zabijamo s igračem više.

14' - Treći puta smo pogodili okvir gola s igračem više. U nastavku napada Harkov zabija za plus tri.

12' - Marko Žuvela sjajno pogađa izvana!

11' - Dom Brown smanjuje nazad na jedan razlike.

11' - Konačno pogodak! Burić zabija za prvih +2 na ovoj utakmici.

10' - I Burić pogađa gredu, nevjerojatno, ne možemo na dva razlike.

9' - Počela je druga četvrtina, ovaj put Žuvela je brži. Fatović pogađa gredu. Za sada smo 0/3 s igračem više.

Prva četvrtina

Kraj prve četvrtine, zabili smo dva, a primili jedan pogodak.

8' - Dobra obrana naših, primili smo tek jedan pogodak. Još trebamo zabijati.

7' - Fatović pogađa! Ponovno vodimo.

6' - Dvije fenomenalne uzastopne obrane Weinberga.

5' - Marko Vavić zabija prvi američki gol nakon odbijanca.

Foto: Profimedia

4' - Vrziću je iskočio mali prst na desnoj ruci, nimalo lijepo. Doktor je to namjestio.

3' - Luka Bukić zabija naš prvi pogodak!

2' - Nema pogotka nakon dva napada s obje strane.

1' - Počela je utakmica, američki je prvi napad. Sretno, Hrvatska!

- Intoniraju se himne SAD-a i Hrvatske.

- Utakmica počinje u 14 sati.

Najava

Nakon debakla protiv Mađarske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, Barakude ne idu doma, nego igraju mini-turnir za peto mjesto.

U prvoj utakmici igrat će protiv SAD-a. Ako hrvatski vaterpolisti pobjede, u utakmici za peto mjesto čeka ih Crna Gora koja je svladala Italiju 12:8. To znači da će u slučaju poraza od Amerikanaca, Barakude igrati protiv Italije za sedmo mjesto. Nismo se htjeli naći u ovoj situaciji i vjerojatno bi naši vaterpolisti radije otišli kućama nego igrali za peto mjesto, ali što je tu je, idemo turnir završiti pobjedama.

Amerikanci su upisali sve tri pobjede u lakoj skupini protiv Kanade, Brazila i Singapura, a u četvrtfinalu su izgubili od Srbije 14:9 i tako se našli u borbi za peto mjesto.

