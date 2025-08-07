Za utakmicu protiv Dinama zagrijavao se hajdukovac kojemu su dani na Poljudu odbrojani

PONOVNO U POTRAGU /
Već se oprostio sa suigračima, ali vrataru Hajduka propao transfer u posljednji trenutak
Iznenađujući prizor prije utakmice Hajduka i Dinamo Cityja
Hajduk u četvrtak navečer na svom Poljudu očekuje albanski Dinamo City iz Tirane u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige.
Na zagrijavanju igrača u momčadi Hajduka bilo je i jedno neočeivano lice - donedavno prvi vratar Ivan Lučić koji je na odlasku iz kluba.
Lučić već ranije je izgubio poziciju prvog golmana Hajduka, a splitski klub je ovoga ljeta doveo novu 'jedinicu' - Ivicu Ivušića.
Stoga je bilo pravo iznenađenje vidjeti ga kako se zagrijava za vjerojatno najvažniju dosad utakmicu Hajduka ove sezone.
