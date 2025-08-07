ŠTO TO VIDIMO? /

Za utakmicu protiv Dinama zagrijavao se hajdukovac kojemu su dani na Poljudu odbrojani

Foto: Sime Zelic/pixsell

Iznenađujući prizor prije utakmice Hajduka i Dinamo Cityja

7.8.2025.
21:01
Hajduk u četvrtak navečer na svom Poljudu očekuje albanski Dinamo City iz Tirane u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige.

Na zagrijavanju igrača u momčadi Hajduka bilo je i jedno neočeivano lice - donedavno prvi vratar Ivan Lučić koji je na odlasku iz kluba.

Lučić već ranije je izgubio poziciju prvog golmana Hajduka, a splitski klub je ovoga ljeta doveo novu 'jedinicu' - Ivicu Ivušića.

Stoga je bilo pravo iznenađenje vidjeti ga kako se zagrijava za vjerojatno najvažniju dosad utakmicu Hajduka ove sezone.

