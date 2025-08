Već se oprostio sa suigračima, ali vrataru Hajduka propao transfer u posljednji trenutak

Prije nekoliko dana Ivan Lučić se oprostio od suigrača na Poljudu i sve je bilo dogovoreno za transfer u turski Antalyaspor. U posljednji trenutak, dogovor je propao i Lučić neće u Tursku.

Dalmatinski portal doznao je ovu vijest, ali nije poznato zbog čega je odlazak u Tursku propao. Izvjesno je da će do odlaska iz Hajduka doći, ali još nije poznato kamo će otići.

Lučić je u Hajduk stigao 2023. iz Istre 1961 te je od tada upisao 84 nastupa za Bijele, a primio je 63 pogotka i 45 puta sačuvao je mrežu praznom. 30-godišnjak ima i jedan nastup za austrijsku reprezentaciju.

