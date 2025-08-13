Spektakl u Udinama: PSG i Tottenham bore se za prvi europski naslov ove sezone

UEFA Superkup

Bluenergy Stadium, Udine

PSG - Tottenham

Početak u 21 sat

Predviđeni sastavi:

PSG: Safonov - Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi - Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery - Kvaratskhelia, Dembélé, Doué

Tottenham: Vicario - Spence, Van de Ven, Romero, Porro - Bentancur, Palhinha - Johnson, Sarr, Kudus - Richarlison

Najava



Osvajač Lige prvaka, PSG i osvajač Europske lige, Tottenham danas odlučuju o osvajaču prvog europskog trofeja ove sezone, UEFA-ina Superkupa.

Utakmica se igra u Udinama, a puno više promjena u odnosu na prošlu sezonu doživio je Tottenham kojeg više ne vodi Ange Postecoglou.

Trener PSG-a Luis Enrique je bez jednog od svojih najvećih aduta, otpisanog vratara Donnarumme. Trener Tottenhama Danac Tomas Frank debitirat će u novom klubu, a u sastavu Spursa je hrvatski reprezentativac 18-godišnji Luka Vušković. Korejac Son naputio je klub nakon 10 godina, a James Maddison izbivat će dobar dio sezone zbog teške ozljede koljena.

Utakmicu sudi Portugalac Joao Pedro Pinheiro.

