Trener Dinamo Cityja izdvojio koji su ga igrači Hajduka najviše impresionirali

Hajduk u četvrtak od 20:45 igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige u Tirani kod Dinamo Cityja.

Pobijedili su Bijeli u prvom susretu na Poljudu 2-1, a ulog je prolaz u finalno pretkolo (play-off) i borba za ulazak u grupnu fazu natjecanja koja donosi i veliku financijsku injekciju koja bi itekako dobro došla splitskoj momčadi.

Domaćini se pak nadaju kako mogu parirati splitskom klubu i na domaćem terenu nadoknaditi zaostatak.

'Sve se može dogoditi'

"Bit će to teška utakmica. Počinjemo s golom zaostatka i moramo biti jako jako oprezni i koncentrirani. Sve se može dogoditi, ovo je nogomet. Trebamo iskoristiti naše šanse i onda je sve moguće", rekao je trener Dinamo Cityja, Ilir Daja koji je izdvojio par igrača Hajduka koji su ga jnajviše impresionirali u prvoj utakmici:

"Hajduk ima jako puno dobrih igrača. Kapetan je dobar, a broj 23 i lijevi bek s brojem 32 (Krovinović i Hrgović) su me najviše impresionirali. Ostali su također stvarno dobri, ali moram istaknuti Pajazitija. Dobro je za nas da jedan albanski igrač igra u velikom klubu."

Hoće li što mijenjati u odnosu na prvu utakmicu?

"Morat ćemo nešto mijenjati, ali vjerojatno će i naši protivnici napraviti istu stvar. Drugo poluvrijeme je Hajduk bio jako dobar i morat ćemo sigurno sigurno nešto promijeniti", pojasnio je Daja.

