Partizan drakonski kažnjen zbog navijača, po prstima dobili i potencijalni Hajdukovi protivnici

Europska nogometna federacija (UEFA) kaznila je beogradski Partizan sa 90.250 eura i zatvaranjem dijela tribine na idućoj europskoj utakmici zbog nedoličnog ponašanja njegovih navijača na utakmicama protiv Hibernijana i Oleksandrije.

Partizan je kažnjen zbog rasističko i/ili diskriminirajućeg ponašanja, isticanja nedozvoljenog transparenta i bacanje predmeta, priopćila je UEFA.

Beogradski klub će na idućoj domaćoj europskoj utakmici biti kažnjen sa zatvaranjem dijela stadiona sa 10.000 mjesta.

Pitanje je samo hoće li Partizan kaznu odraditi ove ili iduće sezone. Naime, Partizan je u prvom susretu 3. pretkola Konferencijske lige izgubio u Beogradu od Hiberniana sa 0-2. Uzvrat je u četvrtak u Škotskoj.

Kažnjeni i Poljaci

UEFA je kaznila i poljske klubove Jagielloniiju Bialyystok i Lech Poznanj.

Jagielloniija je kažnjena sa 41.000 eura zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Novog Pazara, dok je Lech kažnjen sa 48.000 eura zbog izgreda svojih navijača u Poznanju za vrijeme utakmice protiv Crvene zvezde.

