Luka Modrić dobio novo pojačanje, već je igrao pod Maxom Allegrijem

Belgijski branič Koni De Winter (23) i službeno je novi član Milana, objavili su "Rossoneri".

De Winter je za Milan potpisao ugovor do konca lipnja 2030. godine, a talijanski mediji navode kako će Genoa dobiti 18 milijuna eura odštete uz dodatna dva milijuna u raznim bonusima.

Belgijanac na San Siro dolazi kao zamjena za Malicka Thiawa koji seli u Newcastle United za 40 milijuna eura.

Belgijanac je prve nogometne korake napravio u Lierseu i Waregemu, a sa 16 godina je preselio u Juventus.

Max Allegri dao mu je priliku u Juventusu

U torinskoj “Staroj dami” nije dobio pravu priliku pa je neko vrijeme proveo na posudbama u Empoliju i Genoi koja je na koncu 2024. otkupila njegov ugovor.

"Ne mogu opisati svoje emocije, ne čini se stvarno. Stvarno je kao san," rekao je De Winter za službeni YouTube kanal Milana.

Dodao je i kako je sretan je što se ponovno ujedinio s Maxom Allegrijem, koji mu je pružio priliku u Juventusu.

"Trener mi je omogućio profesionalni debi, tako da će uvijek biti velika figura za mene. Imam mnogo uspomena na njega, to su bili moji prvi susreti sa seniorskim nogometom i sretan sam što ponovno radim s njim," kazao je.

