Novi Dinamo dočekuje novog prvoligaša na otvaranju drugog kola, čekamo sastave

Drugo kolo HNL-a

Dinamo - HNK Vukovar 1991

0:0

Početak u 21 sat

Predviđeni sastavi:

Dinamo: Nevistić - Vinlöf, McKenna, Domínguez, Valinčić - Villar, Mišić, Ljubičić - Vidović, Beljo, Lisica

Vukovar: Bulat - Tičiniović, Tadić, Henning, Tabinas - Koeberle, Biljan - Banovec. Gonzalez, Gastaldelo - Knöll

Najava

Dinamo i Vukovar otvaraju drugo kolo HNL-a na Maksimiru. Vukovar je igrao na ovom stadionu i na otvaranju prvog kola, tada protiv Lokomotive i poraženi su s 1:0.

Dinamo je, s druge strane, imao puno bolji uvod u sezonu. U Osijeku su pokazali svoju najjaču snagu, širinu rostera i pogocima s klupe Stojkovića i Kulenovića došli do sva tri boda. Većina novih pojačanja ostavilo je dobar dojam na čelu s Valinčićem i Lisicom.

Dinamo je rasprodao Zapad gore i dolje i očekuje se odlična atmosfera na Maksimiru. Dinamo će tražiti nastavak pozitivnog ulaska u sezonu, a Vukovar senzaciju.

