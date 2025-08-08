Euforija trese glavni grad: Ovo je nezapamćeno za utakmicu u kolovozu
Bit će popunjen i dobar dio Sjevera dolje
Dinamo i Vukovar otvaraju drugo kolo HNL-a na Maksimiru u 21 sat. Velika euforija trese navijače Dinama nakon ljetnog remonta kojeg je predvodio Zvonimir Boban.
Tome u prilog ide činjenica da je Dinamo rasprodao zapadnu tribinu (i gornji i donji dio) što je praktički nezapamćeno za ligašku utakmicu u kolovozu. Bit će popunjen i dobar dio Sjevera dolje što znači da će Dinamo imati veliku podršku navijača protiv novopečenog prvoligaša iz Vukovara.
ZAPAD JE RASPRODAN! 🔥💙— GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 8, 2025
Hvala vam i vidimo se! 🦁 pic.twitter.com/kzCWyUDvR9
Vukovarcima će ovo biti druga uzastopna utakmica na Maksimiru jer su tamo igrali i prvo kolo i izgubili od Lokomotive. Dinamo traži savršeni početak sezone nakon pobjede u Osijeku prošle subote.
