SVI NA VUKOVAR /

Euforija trese glavni grad: Ovo je nezapamćeno za utakmicu u kolovozu

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Bit će popunjen i dobar dio Sjevera dolje

8.8.2025.
17:46
Sportski.net
Davor Javorovic/pixsell
Dinamo i Vukovar otvaraju drugo kolo HNL-a na Maksimiru u 21 sat. Velika euforija trese navijače Dinama nakon ljetnog remonta kojeg je predvodio Zvonimir Boban.

Tome u prilog ide činjenica da je Dinamo rasprodao zapadnu tribinu (i gornji i donji dio) što je praktički nezapamćeno za ligašku utakmicu u kolovozu. Bit će popunjen i dobar dio Sjevera dolje što znači da će Dinamo imati veliku podršku navijača protiv novopečenog prvoligaša iz Vukovara.

 

 

Vukovarcima će ovo biti druga uzastopna utakmica na Maksimiru jer su tamo igrali i prvo kolo i izgubili od Lokomotive. Dinamo traži savršeni početak sezone nakon pobjede u Osijeku prošle subote.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako je Luka odogovorio na pitanje je li s Bobanom pričao o povratku u Dinamo

DinamoHnk Vukovar 1991HnlMaksimir
