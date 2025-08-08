MOJA DOMOVINA /

Pogledajte trenutak kad su Boysi razvili spektakularnu koreografiju uz topovske udare

8.8.2025.
21:11
Sportski.net
Danas.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Igrači Dinama i Vukovara izlazili su na teren, ali ne uz taktove Pips, Chips & Videoclipsa kao obično već uz Moju domovinu.

U isto vrijeme Bad Blue Boysi su na sjevernoj tribini maksimirskog stadiona razvili spektakularnu koreografiju povodom 30. obljetnice VRO Oluje

Stihovi Thompsonove pjesme Oluja "Iste snove mi smo sanjali, iste zore mi smo budili..." bili su iznad ilustracije tenka Hrvatske vojske. Maksimirom su odjekivali topovski udari kao i pjesma Moja domovina iz grla plavih navijača. 

Spektakularnu koreografiju pogledajte u videu gore.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MOJA DOMOVINA /
Pogledajte trenutak kad su Boysi razvili spektakularnu koreografiju uz topovske udare