Pogledajte trenutak kad su Boysi razvili spektakularnu koreografiju uz topovske udare

Igrači Dinama i Vukovara izlazili su na teren, ali ne uz taktove Pips, Chips & Videoclipsa kao obično već uz Moju domovinu.

U isto vrijeme Bad Blue Boysi su na sjevernoj tribini maksimirskog stadiona razvili spektakularnu koreografiju povodom 30. obljetnice VRO Oluje.

Stihovi Thompsonove pjesme Oluja "Iste snove mi smo sanjali, iste zore mi smo budili..." bili su iznad ilustracije tenka Hrvatske vojske. Maksimirom su odjekivali topovski udari kao i pjesma Moja domovina iz grla plavih navijača.

