Kad će utakmica početi, dosta će se toga već znati za rasplet HNL-a. Tri sata ranije, u 17.00, Hajduk igra na Rujevici s Rijekom i ishod tog dvoboja mogao bi psihološki utjecati na Plave.

Hajduk može utjecati na Dinamo pobjedom na Rujevici

Psihološki bi, stoga, za Bijele bio veliki posao da dobiju Rijeku, što će biti teško za izabranike Valdasa Dambrauskasa, ali nije nemoguće. Splićani su u posljednjim utakmicama u Rijeci pokazali da mogu dobiti. No, isto tako, kad govorimo o Dinamu treba naglasiti da ga vodi iskusni trenerski lisac Ante Čačić, koji itekako zna adekvatno odgovoriti i na ovakve psihološke zahtjeve.

"Lako je mogući scenarij da Hajduk dobije Rijeku, e onda ne znam što bi rekao za Dinamo - Osijek. Obje momčadi igraju toplo-hladno. Osijek je izgubio utakmice neke doma u kojima je računao bodove, sad bi još bili i prvi. To su veliki njihovi kiksevi. No, ako netko poznaje Dinamo, onda je to Nenad Bjelica. Međutim, Plavi igraju kod kuće i realno je da imaju najbolju momčad, ali dosta slabiju u odnosu na prošlu. Dosta im je bitnih igrača otišlo, ali za mene je favorit Dinamo", kazao nam je u petak Branko Strupar u najavi dana D za hrvatski klupski nogomet...

Psihološke igrice

"U slučaju da Hajduk dobije, to će biti veliki psihološki pritisak za prvaka Hrvatske, tj dinamovce. No, Rijeka je opasna kod kuće. Iako, moraj im isto biti u glavi to finale Kupa s Hajdukom na Poljudu. Možda Riječani neće pokazivati pravo oružje. jer Kup im je mogućnost za čisti trofej, jer u HNL-u ne mogu biti prvi. Baš kako ste to kazali vi, psihološke igrice. Ovaj vikend je baš ono, može se svašta dogoditi stvarno", rekao nam je Strupar. Više o tome čitajte - OVDJE.

U Splitu vjeruju u naslov prvaka Hrvatske, iako zaostaju 4 boda za vodećim Dinamom tri kola prije kraja. Plavima, stoga, protiv Osijeka igra pobjeda za matematički naslov prvaka. Zoran Vulić vjeruje kako će Hajduk biti prvak. U petak nam je kazao kako mu Hajduk djeluje kao najbolja momčad, ali kako ipak ni Bijeli ne pokazuju onu svoju pravu kvalitetu.

'Dinamo igra ispod svojih mogućnosti'

"No, u posljednje vrijeme najvažniji je rezultat i mislim da Hajduk to kvalitetno radi. Dinamo igra ispod svojih mogućnosti. Već duže nema neku prepoznatljivu igru, onu igru Dinama, tečnu, brzu, jednostavnu, kvalitetnu, s puno dodira i šansi. Dinamo je sve to u ovoj godini izgubio. Hajduk je sve to trebao puno kvalitetnije naplatiti, pričam sad o Hajduku. Znači, Bijeli su ovu šansu trebali iskoristiti na jedan kvalitetniji način", iskren je Zoran Vulić...

"To je za mene onako, malo, ma neću reći kiks, niti razočarenje jer Hajduk je još u igri, ali morali su iskoristiti odlazak Gvardiola, Majera, Gavranovića, Jakića, ozljede Ademija i malog Ivanušeca... Vi, dakle imate 6 stožernih igrača koji nisu u Dinamu", objasnio nam je Vulić. Više o tome čitajte - OVDJE.

Ante Čačić nije tip trenera koji rano otvara šampanjac...

Navijači vjetar u leđa Dinamu

"Utakmicu očekujemo u dobrom raspoloženju. Imamo sitnih problema, neki igrači neće biti spremni za sutrašnju utakmicu, ali dovoljan fond kvalitetnih igrača koji mogu odgovoriti zahtjevima ove utakmice i važnosti. Isto tako, veselim se interesu navijača koji postoji. U Kranjčevićevoj smo jako loše izgledali prvo poluvrijeme, tamo smo vidjeli koliko Dinamo ima vjernih navijača i koliko su uz nas. Oni su nam sad stvarno nasušno potrebni i sigurni smo da ćemo uz njihovu podršku učiniti sve što je važno, da Dinamo prezentira kvalitetu kroz 90 minuta, ne opterećuje se tablicom i semaforom", izjavio je Čačić jučer na pressici u Maksimiru.

U Maksimiru se još ne otvara šampanjac, svjesni važnosti utakmice

"Za njih je ovo eliminacijska, kao Kup utakmica u kojoj neosvajanjem tri boda gube priključak do vrha, a u slučaju da dođu do tri boda, ostaju u utrci. Mi smo tu u povoljnijoj situaciji iako ne razmišljamo o tome, rekao sam igračima da ne gledaju ljestvicu ni semafor. Ako izvedba bude na potrebnom nivou, treba očekivati i malo sportske sreće, da rezultat bude prikladan toj prezentaciji", ističe strateg Plavih.

"Nisam razmišljao tako daleko da bi već slavio. Imamo još devet bodova do kraja prvenstva koja su u igri, tri susreta, vidjet ćemo što će se dogoditi.

Na klupi Osijeka je Nenad Bjelica. "Ako tko poznaje Dinamo, onda to poznaje Nenad Bjelica", kazat će Robert Špehar, legendarni igrač Osijeka i HNL-a, s kojim smo razgovarali jučer. Više o tome čitajte - OVDJE.

Ante Čačić za Nenada Bjelicu rekao je:

'Nenad Bjelica je moj mlađi kolega, ovo nam je prva međusobna utakmica'

"On je moj mlađi kolega, ovo nam je prvi međusobni sraz u utakmicama. Želim mu puno uspjeha. Naravno, ne u nedjelju, ali u njegovoj karijeri koja je dosad bila dobra i kvalitetna, svi pamtimo njegov doprinos u Dinamu. S Osijekom je Nenad napravio klub i momčad koja se respektira, koja prošle i ove godine nastoji hvatati čelnu poziciju i doći do trofeja."

Njegov mlađi kolega Nenad Bjelica u petak je u Osijeku pričao, ne samo o utakmici, nego i o nezadovoljstvu na relaciji on - Uprava. Točnije, Bjelica je nezadovoljan i sve je u razgovoru u 4 oka uoči Istre 1961. rekao predsjedniku kluba, da bi potom javno izrazio nezadovoljstvo logistikom u klubu, a onda su iz Uprave putem svog web izdanja odgovorili kako su oni zadovoljni.

Strateg prve momčadi i sportski direktor kluba kazao je kako je na neki način pokazao nezadovoljstvo i kako je vlasniku i predsjedniku rekao svoje mišljenje. Time je izazvao pozornost medija i zakotrljao svakojake priče, te pokrenuo medijska nagađanja. A ubrzo nakon toga iz kluba su se oglasili priopćenjem u kojemu čelnik Lőrinc Mészáros ističe kako je zadovoljan.

Trzavice u NK Osijek, Bjelica više neće govoriti u rukavicama

Sada na press konferenciji nije mogao izbjeći pitanje o neslaganju s klubom.

"Ja bih o tome razgovarao kada završi sezona. Jedino što mogu reći je to da sam imao razgovor s predsjednikom, još prije zadnje presice u kojoj sam bio vrlo iskren i pošten prema njemu. Mislim da mi je to zadaća. Bez rukavica sam rekao sve što sam imao reći. Svi komentari i nagađanja koji su izlazili ovih dana su poluinformacije. Mogu obećati da više neću odgovarati u rukavicama, dosad sam odgovarao tako, ali više neću. Sve što sam rekao sam rekao u interesu NK Osijeka", rekao je Bjelica pa nastavio:

"Ja sam se rodio u osječkoj bolnici. Prvi trening sam tu odradio, zaigrao sam za ovaj klub. Dva puta sam spašavao klub odlascima u europske klubove. Postao sam najbolji hrvatski nogometaš ovdje i ostvario najbolje rezultate i kao nogometaš i kao trener. Ne znam tko želi dobro ovom klubu ako ja ne želim."