Poznati bivši nogometaš, dečko iz Prečkog Branko Strupar, danas se nalazi u sukomentatorskoj ulozi nogometnih zbivanja i prati sva događanja u nogometu. Njegova karijera itekako je zanimljiva, pa njegova uloga i komentari imaju težinu u hrvatskom sportskom medijskom eteru. No, ovog puta situacija u HNL-u drugačija je, svašta se proteklih dana izdogađalo u europskom nogometu i neizvjesne su ikakve prognoze, pa i u domicijalnoj prvoj ligi...

'Više se ne usudim išta prognozirati'

"E, stvarno ne znam tko će koga dobiti, nemam pojma stvarno. Više se niti ne usudim išta prognozirati. Europska liga, Liga prvaka, ma ne usudim se išta kazati. Dosta sam pogodio, ali za ono što sam bio siguran sam fulao. Marseille da neće dati gol doma, čudo. Da će Rangers izbaciti jedan Leipzig, to nisam pretpostavljao. To je samo od sinoć... Sve je moguće, teško mi je dati neku pravu prognozu. Drago mi je da je borba za prvaka neizvjesna. Mrtva trka, Dinamo je u najboljoj poziciji i ako uspije dobiti Osijek, to je to", govori nam Branko Strupar i dodaje:

"Hajduk je pokazao da može. Dobio je Dinamo i onda kiksao protiv Slaven Belupa. Ok, nastupali su bez dva najvažnija igrača, Kalinića i Livaje. Izgubili su dva boda tu, međutim opet se ništa nije promijenilo jer je Dinamo kiksao protiv Lokomotive. Stoga, ako Hajduk uspije dobiti Rijeku na Rujevici, ta utakmica je u 17.00, a Dinamo i Osijek u 20.00, onda bi bio veći pritisak na Plave, došli bi im Bijeli samo na bod. Logično je da bi tada dinamovci imali u psihi ono, 'došli su na bod, ne smijemo kiksati protiv Osijeka', a može i Osijek iznenaditi. Sve je moguće".

'Ako tko poznaje Dinamo, onda je to Bjelica'

Psihološki bi, stoga, za Bijele bio veliki posao da dobiju Rijeku na Rujevici, što će biti teško za izabranike Valdasa Dambrauskasa, ali nije nemoguće. Splićani su u posljednjim utakmicama u Rijeci pokazali da mogu dobiti. No, isto tako, kad govorimo o Dinamu treba naglasiti da ga vodi iskusni trenerski lisac Ante Čačić, koji itekako zna adekvatno odgovoriti i na ovakve psihološke zahtjeve.

"Lako je mogući scenarij da Hajduk dobije Rijeku, e onda ne znam što bi rekao za Dinamo - Osijek. Obje momčadi igraju toplo-hladno. Osijek je izgubio utakmice neke doma u kojima je računao bodove, sad bi još bili i prvi. To su veliki njihovi kiksevi. No, ako netko poznaje Dinamo, onda je to Nenad Bjelica. Međutim, Plavi igraju kod kuće i realno je da imaju najbolju momčad, ali dosta slabiju u odnosu na prošlu. Dosta im je bitnih igrača otišlo, ali za mene je favorit Dinamo.

Inače, kad govorimo o Struparu, filmska priča o karijeri Zagrepčanina s belgijskom putovnicom počela je u ljeto 1994. godine. U to vrijeme bio je najbolji nogometaš drugoligaša Španskog i iz niželigaškog nogometa dignuo se u visine i ostvario snove. To je, naime, bitno zbog svake izgovorene riječi o bilo kojoj nogometnoj tematici, pa i ovoj, zato spominjemo...

'Možda Riječani neće pokazivati pravo oružje'

Strupar se, pazite sad ovo, otisnuo preko trećeligaša Deutchlsandsberga i putem, u stvari, preporuke Besnika Hasija, bivšeg nogometaš Samobora koji ga je, po dolasku u Genk, preporučio Bosancu, tadašnjem treneru Genka Enveru Ališiću. On mu je vjerovao i pružio Branku Struparu šansu. Ostalo je povijest Genka...

"Znate, s iskustvom kojeg imam, nekako mi se u ovim trenucima čini kako će puno toga ovisiti i da ćemo svi skupa nekako gledati na utakmicu u nedjelju u 17.00 Rijeka - Hajduk. U slučaju da Hajduk dobije, to će biti veliki psihološki pritisak za prvaka Hrvatske, tj dinamovce. No, Rijeka je opasna kod kuće. Iako, moraj im isto biti u glavi to finale Kupa s Hajdukom na Poljudu. Možda Riječani neće pokazivati pravo oružje. jer Kup im je mogućnost za čisti trofej, jer u HNL-u ne mogu biti prvi. Baš kako ste to kazali vi, psihološke igrice. Ovaj vikend je baš ono, može se svašta dogoditi stvarno".

Napeto je u HNL-u, a to veseli Strupara

U svojoj prvoj sezoni Branko Strupar je u Genku zabio 33 gola i itekako zadobio simpatije belgijske nogometne javnosti, odnosno navijača kluba. S vremenom je postao prava igračka legenda kluba. Naravno, kao tako ubojit napadač u belgijskoj ligi završio je u reprezentaciji Belgije, ne i Hrvatske.

"Veseli me, iskreno, ovako napeta situacija u HNL-u. Da se ne zna unaprijed 3 kola do kraja tko će biti prvak. To znači da su se i drugi pojačali, ali činjenica da je Dinamo oslabio. Osim Emrelija nedavno, nitko im nije došao, nisu se pojačali. Ademi se krpa k tome, muči se, čovjek daje maksimum, ide još igrati za repku, mislim da je Ademi popucao po šavovima. Nema vremena da se zaliječi. Igra 70% zdrav, ali nema druge. Njemu to ide na čast. Ako je netko požrtvovan, ako netko gine na terenu, onda je to on", ističe Strupar.

Inače, za nogometnu reprezentaciju Belgije Branko Strupar igrao je 17 puta i postigao pet pogodaka. Nastupao je na Euru 2000. i SP-u 2002. godine, kada se i oprostio od nacionalne momčadi. Ima Branko Strupar i iskustva na Otoku, a sad je nekako najviše i specijaliziran, da tako kažemo, za engleski nogomet.

Igrao u Engleskoj

Inače, Branko Strupar je 2002./2003. proveo igrajući za Derby County, a onda je dobio ponudu iz prve hrvatske lige. Kad je kao klinac igrao na popularnoj kocki u Prečkom, betonskom igralištu na kojem je isklesao svoje nogometne snove, sanjao da će jednog dana igrati ozbiljan nogomet, biti profesionalac. Sanjao je Branko, naime, da će zaigrati u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Taj san mu se napokon i ostvario u kasnijoj igračkoj dobi, nakon stjecanja imena u Belgiji i igranja u Engleskoj.

Jednu polusezonu odradio je u Dinamu, s kojim je 2004. godine osvojio Hrvatski kup pod vodstvom trenera Nikole Jurčevića. U toj sezoni bio je suigrač Damira Krznara, igrao je uz Bošnjaka, Agića, Mikića, Štroka, Tomića, Mujčina, Kranjčara, Mitua, Eduarda, Zahoru, Sedloskog, Cesara, Drpića, na golu je bio Ivan Turina... Sve navedeno jako dobro dočarava koliko je toga prošao i kakvo iskustvo ima Branko Strupar u nogometu, s kakvim igračima je igrao. Kao bivši profi nogometaš s baš filmskom pričom iza sebe, s iskustvom igranja u Engleskoj, Belgiji i tamošnjoj reprezentaciji i Dinamu naposljetku, Branko Strupar tvrdi:

"Moram to reći, sad kad se dotičemo nogometnih aktualnosti, što se tiče polufinala Lige prvaka, mislim da je Real Madrid nezasluženo prošao u finale Lige prvaka, da mislim to. Ako seciramo utakmicu, recimo, podijelimo po četvrtinama, tri četvrtine Real je bio nikakav. I onda u Madridu zadnjih 5 minuta je bio bolji. Ja uvijek kažem, drugi gol pada sam od sebe, točno se i to dogodilo. Prvi gol Benzeme iz penala sve je prelomio. Mi smo baš rekli, gledao sam s dečkima, sad će se pojaviti Benzema, dobro su ga čuvali i evo frajera, iznudi i zabije penal", tvrdi nam Branko Strupar i zaključuje:

'Real se privukao protiv svih, mogao bi ih Liverpool skinuti u finalu'

"Po meni, City mi je draže gledati. Real se izvukao protiv PSG-a, provukli su se protiv Chelseaja i rekao sam da se neće provući protiv Građana, jer je City bolja momčad od navedenih i oni se pet izvuku. Ako ćemo tako gledati, nema šanse za izgube finale. Iako, mislim da bi im se Liverpool mogao osvetiti za 2018., Real se provukao, dovukao do finala. Ali, nema tu favorita, to je finale. Još Real kako je došao do finala, mogao bi komotno osvojiti još. Provukli su se protiv tri TOP momčadi. Ha, kad bi bar znao... Ne znam, teška, jako teška prognoza. Mislim da će Liverpool uzeti Ligu prvaka, ali ne bi stavio više od 51%. Sve je moguće".