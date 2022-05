Dinamo, Hajduk i Osijek još su u igri za naslov prvaka Hrvatske u nogometu. Do kraja HNL sezone ostala su još 3 kola, nadolazeća nedjelja je ključna. Osijeku Nenada Bjelice treba pobjeda na Maksimiru protiv vodećeg Dinama (70 bodova), koji ima 5 bodova više u odnosu na njih (65 bodova imaju bijelo-plavi).

Zoran Vulić: 'Hajduk mi djeluje najbolje, ali nisu pokazali pravu kvalitetu'

Hajduk je, naime, drugi s 4 boda manje od zagrebačkog sastava na drugom mjestu (66). Rijeka je 4. i bez izgleda su za naslovom, ali momčad Gorana Tomića u ovom trenutku igra možda i najbolji nogomet. Nikad ovako nije bilo zanimljivo...

"Nikad, zanimljivo je i dobro da je zanimljivo, da nije dosadno i monotono, da prvenstvo nije išlo prema samo jednoj momčadi. To je dobro za nogomet. Ali, vidjeli smo da svako svakog praktički može dobiti, liga je postala izjednačena. Nema sad neke velike razlike", kazao nam je Zoran Vulić, proslavljeni bivši nogometaš i trener u pet mandata na klupi najdražeg mu kluba, pravi bard splitskog nogometa...

"Za mene, moram biti iskren i kazati, možda će sad netko drugi reći da nije, ali Hajduk meni djeluje kao najbolja momčad, ali ipak ni Bijeli ne pokazuju onu svoju pravu kvalitetu. No, u posljednje vrijeme najvažniji je rezultat i mislim da Hajduk to kvalitetno radi. Dinamo igra ispod svojih mogućnosti. Već duže nema neku prepoznatljivu igru., onu igru Dinama, tečnu, brzu, jednostavnu, kvalitetnu, s puno dodira i šansi", objašnjava nam Zoran Vulić i nastavlja:

"Dinamo je sve to u ovoj godini izgubio. Hajduk je sve to trebao puno kvalitetnije naplatiti, pričam sad o Hajduku. Znači, Bijeli su ovu šansu trebali iskoristiti na jedan kvalitetniji način. To je za mene onako, malo, ma neću reći kiks, niti razočarenje jer Hajduk je još u igri, ali morali su iskoristiti odlazak Gvardiola, Majera, Gavranovića, Jakića, ozljede Ademija i malog Ivanušeca... Vi, dakle imate 6 stožernih igrača koji nisu u Dinamu", govori nam Zoran Vulić i zaključuje:

'Vidjeli smo kod Reala i Cityja da bolji ne pobjeđuje, nego onaj sa strpljenjem'

"Optimist sam što se tiče Hajduka. Hajduk je u zadnjim derbijima na Rujevici pobijedio i to mi daje nekakvi optimizam, iako se izvlačio u posljednjim sekundama, pa bi Kalinić obranio penal, ili bi Mijo Caktaš zabio gol u zadnjoj sekundi. Htio bi da Bijeli pobijede i stave ovaj drugi večernji derbi na jednu kušnju. Imaju kvalitetu, Rijeka je zbilja dobra i kvalitetna. No, vidjeli smo već u utakmici Reala i Cityja da bolji ne pobjeđuje, nego momčad koja ima više strpljenja. Očekujem da će Hajduk to okrenuti u svoju korist. Kvalitetu ima, neosporno, očekujem pobjedu Hajduka i još neizvjesniji kraj HNL-a".

Krunoslav Rendulić: 'Dinamo ima najveću kvalitetu, to je jasno'

Nakon njega, okrenuli smo broj Krunoslava Rendulića, poznatog HNL trenera koji je do početka ožujka vodio momčad Gorice, nakon čega je zbog negativnog niza dogovorio s klubom prekid suradnje. Rendulić fluktira između Zagreba, Šibenika i Slavonije...

"Ma na sto strana sam. Da, drago mi je da su praktički 4 momčadi u igri do zadnjeg kola u igri za prvaka. OK, Rijeka je nešto malo ranije ispala iz te utrke za naslovom, ali može s ovim derbijem zakomplicirati do kraja prvenstvo. Rijeka je bitan faktor u krojenju vrha. Ono što mi je malo žao u odnosu na prošlu godinu što nemamo istu zanimljivost u donjem dijelu tablice. Prošlu sezonu do zadnjeg kola su praktički 4 momčadi mogle ispasti. To mi fali od prošle godine, ali imamo dobitak na vrhu. Kad sve skupa gledamo, da je malo zanimljivije u borbi za ostanak, HNL Prva liga mogla bi dobiti visoku ocjenu. I ovako je visoka, ali mogla je biti još viša", priča nam Kruno Rendulić i dodaje:

"Očekujem da će Dinamo biti prvak. Zagrebački sastav ima najveću kvalitetu, to je jasno. Očekujem da se Dinamo konačno ovu utakmicu pokaže u pravom svjetlu. Bez obzira što su prvi, bez obzira na kvalitetu, mislim da su ovu sezonu ipak ostali malo dužni, ako govorimo o izvedbi", završio je rođeni Vinkovčanin.