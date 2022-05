Čitava sezona NK Osijek, planovi o naslovu prvaka, taj cilj, može se staviti sutra u 90 minuta protiv Dinama (20.00). Sve što je dosad napravljeno, što nije, značajne pobjede i neočekivani kiksevi u pogledu titule, tj borbe za nju, na to se može i mora zaboraviti u ovakvom jednom trenutku, u ovako bitnoj utakmici...

'Nadam se pobjedi Osijeka, imaju kvalitetu za hrabru, mušku utakmicu'

Da, tako je to u nogometu, ali zato ga toliko i volimo. Osječani u Maksimiru tri kola prije kraja prvenstva moraju pobijediti ako misle ostati u igri za naslov prvaka Hrvatske. Sve drugo ne ide im na ruku...

Nogometaši Nenada Bjelice treći su na ljestvici sa 65 bodova, 5 manje od vodećeg Dinama i bodom manje od drugoplasiranog Hajduka.

"Kao navijač Osijeka naravno da se nadam i želim da Osijek sutra pobijedi Dinamo u Maksimiru i nadam se da će trener Nenad Bjelica znati motivirati svoju momčad, za koju smatram da ima kvalitetu da ode u Zagreb i odigra jednu hrabru, mušku utakmicu", kazao nam je u uvodu razgovora legendarni bivši nogometaš Osijeka, pravo osječko dijete rođeno u gradu na Dravi, Robert Špehar, čovjek koji je u HNL-u zabio 86 golova za Osijek i Zagreb i koji je osmi najbolji strijelac HNL-a svih vremena.

Ostavio dubok trag u hrvatskom nogometu

Špehar je ostavio dubok trag u hrvatskom nogometu. Dva puta je bio najbolji strijelac Prve HNL (1995. i 2004.), jednom i Belgije, u nogometnoj putovnici ima niz uglednih adresa. Bio je u igračkoj karijeri svuda važan i uvažavan, o njemu se kao profesionalnom igraču pričalo s respektom. I čuvenom je Juventusu čak tresao mrežu...

Špehar je tijekom karijere bio suigrač jednom Thierryju Henryju, Davidu Trezeguetu, Fabianu Barthezu, Peteru Schmeichelu, a trenirali su ga trenerski uglednici poput Jeana Tigana, Cesarea Prandellija, Mircea Lucescua...

"Nadam se jednom otvorenom gardu, jer Osijek u nekim svojim razmišljanjima na nastojanjima da dođe do svog cilja ne odgovara neriješen rezultat. Zato Osijek mora ići na pobjedu. Naravno, preko puta je suparnik Dinamo koji je ipak u ovoj utakmici za nijansu po meni favorit, ali ni Dinamo u zadnje vrijeme ne briljira, ni Dinamo nije u sjajnoj formi. Pokazalo se da je ranjiv. Osijek također, nažalost, ne igra svoj najbolji nogomet, ali derbi je derbi, pitanje je samo kako će koji trener uspjeti pripremiti momčad, da li će pogoditi s taktikom, da li će uspjeti motivirati svoju momčad na pravi način, da u toj želji ne pregore, nego da odigraju pravu utakmicu. Sva tri znaka su moguća. Moguće je, stoga, da Osijek iznenadi i pobjedi. To bi uistinu zakompliciralo čitavo prvenstvo", objašnjava nam Robert Špehar.

Kako vidite tri kola prije kraja finiš HNL-a, tko vam izgleda najbolje?

"Hajduk ima tešku utakmicu na Rujevici protiv Rijeke koja igra jako dobro, u smislu najljepšeg nekog nogometa. Ali, i u toj utakmici, kao što smo pričali za onaj derbi, tako je sve moguće i u ovom. Da bi završnica prvenstva bila još zanimljivija, da bi sve dobilo još jednu veću dramatičnu notu i sve ljubitelje nogometa učinila sretnijim i zadovoljnijim u nogometnom smislu, u slučaju da Osijek iznenadi Dinamo i pobijedi u Zagrebu, a Hajduk dobije Rijeku, onda je sve moguće i sva tri kluba mogu biti prvaci. Naravno, sve su to predviđanja, neka moja razmišljanja, teren je jedino mjerilo. Ono će pokazati tko je taj. Ove dvije utakmice pokazat će sliku čitavog prvenstva, tko je uistinu zaslužio. Jer, u ovim utakmicama derbija, bez obzira na sve, pokazuje se karakter, kvaliteta, tu tko prođe, on je taj. Onaj koji padne, nije jednostavno zaslužio".

'Danas u Osijeku igraju igrači koji se plaćaju u milijunskim iznosima'

Počeli ste igrati u Osijeku kao senior 1988., igrali za klub u tri mandata, nastupali i u dresu Zagreba dvije godine. Posljednji put igrali 2004. Koliko je po vama HNL napredovao u odnosu na vaše doba kad ste punili mreže?

"Naravno da nogomet svake godine u HNL-u, kao i u Europi, ide korak naprijed. Naravno da je u ono vrijeme kad sam ja igrao bilo zaista vrhunskih igrača koji su poslije toga odlazili iz hrvatske nogometne lige i žarili i palili u Europi. Ali, u smislu infrastraukture, novčanom, tih financijskih ugovora, to je nebo i zemlja. Gledamo danas u Osijeku igraju igrači koji se plaćaju u milijunskim iznosima, što je u ono naše vrijeme bilo nezamislivo. Pričamo o neizvjesnosti HNL-a i kvalitete, to je sad možda pitanje koliko je u smislu kvalitete napredovao, a koliko u smislu neizvjesnosti. Neizvjesno je sigurno, a što se tiče kvalitete pokazat će se ona u Europi na ljeto, vidjet ćemo što će napraviti naši klubovi. To je mjerilo u tom segmentu. I Hajduk i Osijek i Rijeka puno su se financijski pojačali, u odnosu na vrijeme kad sam ja igrao. Doveli su neke igrače i pojačali se, ali isto tako činjenica da ni Dinamo nije više što je bio. Negdje je istina u sredini. Očito je Dinamo kvalitativno pao, drugi su se malo dignuli i približili i zato je neizvjesno. E sad, je li to toliko kvalitetno, odgovor će dati kad krenu pretkola Europske lige. "

Kako komentirate da je Osijek u posljednje dvije sezone u vrhu, a u klubu postoji nezadovoljstvo Nenada Bjelica radom logistike kluba, odnosno nije sve baš idealno na relaciji nezadovoljni Bjelica - zadovoljna Uprava, odnosno jesu li potrebne takve trzavice, stvari, izjave i priopćenja, uoči ovako bitne utakmice?

"Osijek je napredovao jer su došli mađarski vlasnici i ubrizgali velike novce. Grade i stadion. To je ono što je Osijeku trebalo i s te strane svatko normalan i razuman to voli Osijek to može samo pozdraviti, njihov dolazak. A na ovu temu sam već dao odgovor što se mene tiče. Moje mišljenje da je tajming tog nekog sukoba ili, ne znam, iznošenja nekog prljavog rublja u posljednjih nekoliko kola, kad se Osijek bori za naslov prvaka, kao i pred derbi s Dinamom, po meni je to promašen tajming i bio je nepotreban. No, trebaju sad to svi pustiti na stranu. Bjelica treba motivirati igrače da Osijek u Zagrebu ostvari pobjedu. To im od srca želim".

'Dvije godine priča se samo kako je sve super, kako je sve bajno i sjajno...'

Rekli ste loš tajming, Bjeličin tajming ili tajming Uprave?

"Da, loš Bjeličin tajming, to sam vam upravo i rekao maloprije. Naravno da je svima bilo iznenađenje. Dvije godine priča se samo kako je sve super, kako je sve bajno i sjajno i sad baš nekoliko kola prije kraja iznose se takve teze i teme. Ponavljam, moje mišljenje da, ako problema ima, ne znam da li ih ima, nisam u klubu, ako se šutjelo dvije godine, trebalo se šutjeti još par kola, da se vidi kako će završiti prvenstvo i onda sjesti u četiri zida i to riješiti u klubu, ne iznositi to u javnost".

Mislite li da bi Nenad Bjelica mogao otići nakon sezone, bez obzira što ga ugovor veže na još čitavu sljedeću?

"U klupsku politiku ne ulazim, nisam u klubu, ne želim u to ulaziti. Sigurno da je Nenad Bjelica dobar trener, donio je neke dobre stvari. Ali, činjenica je i ta da u dvije godine, dvije sezone, Osijeka nema niti jednu titulu, a rekli su da je to cilj. E sad, trebaju sjesti i pogledati jedni drugima u oči i reći je li to što je Bjelica radio dvije godine uspjeh ili neuspjeh ".

Cilj je kažete titula. Po vama, je li dosad ostvareno za vas uspjeh ili neuspjeh?

"S obzirom na ulaganja, klupska, dovođenja igrača, u smislu financijske neke moći da se dovede kvalitetan trener, kvalitetni igrači, plaćaš ih jako puno, po meni nije uspjeh to što smo samo u vrhu hrvatskog nogometa i blizu Dinamu. To po meni više nije uspjeh za Osijek, to je nekad mogao biti uspjeh kad smo mi sklapali kraj s krajem, kad nismo imali, što se kaže pola kune u blagajni, kad su kasnile plaće igračima itd. Znači, cilj Osijek je bio osvojiti titulu, je li to Kup ili HNL. Činjenica je da nismo osvojili za sad ništa. Činjenica je da smo ispadali u prvim pretkolima Konferencijskih liga. Ponavljam i naglašavam, ne želim ja govoriti je li to neuspjeh ili uspjeh. To mora odgovoriti Uprava kluba. Po meni nije uspjeh, ali postoje ljudi i tijela u klubu koje se bave time i koji će reći je li uspjeh ili nije ".

Priča o nedolasku u Dinamo i Hajduk

Igrali ste tijekom karijere i za Club Brugge, Monaco, Veronu, Sporting, nešto jako sitno za Galatasaray, Standard Liège i Omoniju na zalasku karijere, a niste za Dinamo ili Hajduk. Kako to?

"To malo 'stariji', pod navodnicima stariji pratitelji koji se sjećaju početaka hrvatske nogometne lige, znaju. Dakle, ja sam bio na pregovorima i s Dinamom i s Hajdukom, vrlo blizu dolaska u jedan ili drugi klub, to su dva najveća hrvatska kluba".

Kad je to bilo s Dinamom i Hajdukom?

"To je bilo 90-etih, 92., 93. 94., 95... U tri navrata s Hajdukom, u dva navrata s Dinamom. To se zna, s Dinamom je bio već završen posao koji je na kraju propao".

Što se dogodilo, zašto je propao?

"Nisu imali žute marke ni Dinamo ni Hajduk. Ma, to su vam bila vremena kad su za Hajduk igrali igrači poput Bilića, Štimca, Asanovića itd. U Dinamu su isto igrali veliki igrači, isto nije bilo novaca. U Osijeku su igrali veliki igrači, nije bilo novaca. Naravno, svi smo gledali i klub, prvo da te što prije proda, da preživi. Drugo, svi smo mi gledali da si riješimo egzistenciju i to je jedan jedini razlog zašto na kraju nisam završio u Dinamu ili Hajduku. naravno, bila bi mi čast da sam odjenuo dres jedan od ta dva kluba, ali naravno da sam zadovoljan svojom karijerom. Igrao sam malo i za reprezentaciju Hrvatske, nadao sam se i više. No, tako je ispalo. Za moj Osijek sam uvijek igrao sa srcem. I tata i sin su mi igrali za Osijek, NK Osijek je moj klub. Možda i dobro da je tako ispalo, da sam igrao za puno inozemnih klubova i samo za moj Osijek".

'Već sam bio uslikan u dresu Dinama, u zadnji tren smo odustali'

S kim ste sjedili za stolom iz Dinama na tim pregovorima, tko je bio nasuprot vas?

"To je bila stara slika, to se zna, ja sam bio već uslikan u dresu Dinama. Šoić je bio predsjednik, Miroslav Ćiro Blažević je bio trener. Već je bio potpisan ugovor i jedan i drugi itd. Na kraju su financije, u zadnjoj stotinki sekunde presudile da smo odustali, ja prvi, a onda i NK Osijek. Vratio sam se u Osijek i bio prvi strijelac lige".

'Nisam došao u Dinamo i Hajduk jer nije bilo novca, a '

O kojoj se cifri radilo?

"Vjerujte mi, bila je cifra što danas jedan igrač Osijeka zarađuje za tri tjedna. To su bili omjeri".

Ćiro je negdje bio tužan zbog takvog razvoja događaja, točnije zbog vašeg nedolaska u Dinamo?

"Htio je Ćiro da dođem da, htio je, ali eto, jednostavno, tako se to dogodilo. Izašao sam na naslovnoj stranici već bio u novinama, uslikan u dresu Dinama, cijela delegacija je bila, gospodin Glavaš, to je već bilo gotovo, ali kad smo osjetili da se ipak pravi fešta, što se nismo bili dogovorili, htjelo se to ipak malo nekako izvrdati od strane Dinama u zadnji tren. Mi smo odustali i vratili se u Osijek i to je to".

'Tako se to s Dinamom u tom trenutku dogodilo'

Znači, Dinamo je bio malo nekorektan, htio je manevrirati, ubrzati priču?

"Ne Dinamo, nego predsjednik Šoić. U tom trenutku, to se tako dogodilo."

A što se dogodilo s Hajdukom?

"Bio sam blizu Hajduka isto da. Gospodin Šurjak, gospodin Rožić su dolazili u više navrata po mene, pa onda u zadnje vrijeme, već kad sam imao 34. godine, prije povratka u Osijek Štimac me htio dovesti u Hajduk, ali jednostavno nisu uistinu imali novaca, a i moja želja je bila da završim karijeru u Osijeku".