Nije moglo završiti uzbudljivije za sve ljubitelje HNL-a, osim naravno onih koji navijaju za Dinamo, dinamovcima nije baš napet ovakav rasplet poljudskog derbija.

Nikola Kalinić junak Splita i Dalmacije

U zaostaloj današnjoj utakmici 9. kola Prve HNL Hajduk je na Poljudu svladao Dinamo sa 1-0 (0-0). Strijelac jedinog gola bio je Nikola Kalinić u 63. minuti. Pobjedom su Bijeli došli na -4 u odnosu na vodeći Dinamo i -2 u odnosu na drugoplasirani Osijek.

"Mislim da uzbudljivije i nije moglo, glede i same utakmice i završnice. Međutim, derbi je bio puno boljeg ritma nego posljednji put što su igrali. Jednostavno, meni se Dinamo danas sviđao više. Pristup je Plavima bio OK, dobar, ali činjenica da nije bilo rizika ni s jedne, ni s druge strane. U redu, i to razumijem. Donekle su hajdukovci preuzeli rizik, ali ne prevelikog. Zabili su taj gol u pravom trenutku, u drugom dijelu, što sam očekivao. Nije bila utakmica toliko loša", kazao nam je u uvodu Igor Pamić, aktualni trener trećeligaša Karlovca, te nastavio o tome što je bilo ključno za pobjedu Bijelih u derbiju...

'Individualna kvaliteta god gola je presudila'

"Individualna kvaliteta kod gola. Bio je to jedan strašan gol. Razigrano dobro na malom prostoru. Povratna lopta je bila dobro iskontrolirana i pogođena. To majstorstvo Nikole Kalinića je presudilo. Za mene, Dinamo je bio bolji. Hajduk nije bio loš s druge strane, Hajduk je bio dobar. Dinamu je, s druge strane, trebalo konkretnosti kod zadnjeg pasa prema naprijed, možda više individualne kvalitete, sposobnosti u zadnjoj trećini, ali u Dinamu nitko nije bio toliko raspoložen da bi završio to. Splićani su zasluženo dobili, nema tu greške, ali bili su vrlo oprezni. Hajduk mi se više sviđao u prvoj utakmici prvih 25-30 minuta. Danas su igrali na rezultat".

Kako vam je odigrao Bruno Petković?

"Ha dobro, ovog puta moram konstatirati, budući da je igrao čitavu utakmicu, da je nasuprot sebe imao stopere koji su doista upitni i sporiji. Znači, Bruno Petković nije bio na visini zadatka, definitivno. Bruno Petković nije na visini čitavo vrijeme. No, moram biti iskren i kazati kako se Bruno danas čak i trudio. Nije bio nezainteresiran, trudio se, htio je, međutim utakmica je takva bila. On je bio u organizaciji igre i u kombinatorici stalno prisutan. Bruno Petković to ima, on je tu kralj. Međutim, konkretnosti nigdje, da li driblinga, da li zadnjeg pasa, gola, udaraca na gol nije imao... Da, ne možemo biti zadovoljni time što je pokazao".

'Meni je komentirati Brunu Petkovića već malo i neugodno'

Mislite li da je Bruno Petković veći dio sezone bio nezainteresiran i nekonkretan, odnosno je li Kopićev najveći krimen u dosadašnjem mandatu na klupi prve momčadi Dinama što dosad još nije probudio, razbudio, dobio onog pravog Brunu Petkovića?

"Stalno se ponavljamo glede njega. Meni je komentirati Brunu Petkovića već malo i neugodno. Međutim, opet ponavljam po stoti put. Bruno Petković zna igrati nogomet, nije zaboravio, ali isto tako moram ponoviti kako je s Brunom Petkovićem znao samo Nenad Bjelica. Bruno je kod Bjelice bio na najvišoj razini. Kod Zokija Mamića isto je bio jako dobar, ali sad Bruno Petković nije Dinamu donio ništa, moram to priznati. Da je Dinamo imao pravog Brunu Petkovića, Dinamo bi već riješio prvenstvo. Ovako...",priča nam Igor Pamić i nastavlja:

'Bruno Petković je žrtva čitave utakmice, jer danas je htio'

"Prvenstvo je itekako zanimljivo. Osobno smatram da Kopić ne može više riješiti Brunu Petkovića. Zašto? Petković ne igra dobro, istina, ali nije to više sad hoće li on ili neće, je li zainteresiran ili nezainteresiran, treba procijeniti malo igru. Znači, dovesti Petkovića u prostor, igrači koji se oko njega kreću u pravom momentu na pravo mjesto. Dinamo je ipak danas igrao sa tri vezna. Međutim, nije bilo tu jednog veznog koji bi imao onaj potez više poput Luke Ivanušeca, koji ipak još nije u formi. Bruno Petković je žrtva čitave utakmice, jer danas je htio. Njegov izraz lica i govor tijela je bio takav da je htio, ali ga ne ide", zaključio je Igor Pamić.

Ovom pobjedom treći Hajduk je stigao na 62 boda, četiri manje od vodećeg Dinama, a dva manje od drugog Osijeka.

Do kraja prvenstva ostalo je još pet kola, a Dinamo očekuju još dva derbija, oba u Zagrebu, u 34. kolu će ugostiti Osijek, a u posljednjem, 36. kolu Hajduk.

TABLICA: