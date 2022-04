Ugledno nogometno ime, bivši poznati hrvatski igrač sad trener Nikola Jurčević, za jučerašnji derbi Hajduka i Dinama (1-0 za Bijele) na Poljudu govori kako je imao tri svjetla trenutka...

'Nikola Kalinić zabio je izvanredan gol'

"Izvanredan gol Nikole Kalinića koji je u tom jednom udarcu iskalio svu svoju frustraciju, jer ga nije baš išlo i bio je pod jednom dozom kritikom. Tim golom pokazao je klasu i donio Hajduku pobjedu. Druga stvar je po običaju jedna sjajna atmosfera na stadionu, prava ona južnjačka, a treća stvar je što je prvenstvo dobilo na dodatnoj dozi dramatičnosti. Ovo slavlje Hajduka prvenstvo je napravilo još zanimljivijim. Dinamo ostaje u jednoj prednosti, ali tu je Osijek vrlo blizu i Hajduk koji iz prikrajka također ima svoju šansu", priča nam sinoć Nikola Jurčević.

Popularni Jura nam secira i sljedeće:

"U nogometnom smislu, ako ne želite da vas lažem, nije to bilo puno od nogometa, nekog kvalitetnog. Bilo je puno glavometa, sudara glavama, nervoze, faulova, prekida... Gledali smo agresivnost i borbu, ali kvalitetu nismo. Dinamo, realno, tehnički bolja momčad, općenito govorim. Način na koji igraju, na koji traže rezultat, rade to najbolje, ali uz ovu jednu borbenost, jedan neuredan nogomet, nije uspio doći do neke izrazite šanse. Na kraju je taj lucky punch, ne znam je li to dobar izraz, prije sretan i odličan udarac od Nikole Kalinića presudio derbi".

Prvi dio igrao se čak 10 minuta duže

Ako pogledamo prvo poluvrijeme utakmice, stalni prekidi, non stop je netko ležao, dugo nismo gledali neku utakmicu da je toliko bilo sudara glavama, što samo po sebi pokazuje i dokazuje na koji način se lopta nabijala, odbijala, izbijala i što je bilo u fokusu ove utakmice. Za to Nikola Jurčević kaže:

"To su negativnije strane ovog derbija, za razliku od spomenute prve tri", objašnjava nam popularni Jura.

Hajduku su, naravno, sad porasle ambicije, ostali su Splićani na životu u borbi za naslovom prvaka. San o toliko željenoj tituli još uvijek je aktivan. Kako Nikoli Jurčeviću izgleda taj finiš prvenstva i tko će po njemu proći kao prvi ciljnom ravninom?

'Ovo je nevjerojatno važna pobjeda Hajduka'

"Ovaj derbi zakomplicirao je HNL i napravio prvenstvo dramatičnijim u završnici, ali isto tako ovo je nevjerojatno važna pobjeda za Hajduk. Zato jer, ako Hajduk i ne bude prvak, ako ostane do kraja u borbi za prvaka, plus finale Kupa u kojem imaju realnu šansu za uzeti ga, to je jedna sasvim druga situacija nego da su izgubili od Dinama i opet neka depresija. Stoga, za Bijele je ova pobjeda izuzetno bitna, baš utakmica godine za njih, bez obzira kako sve završilo. Jer, objektivno, Dinamo ipak ima 4 boda više u odnosu na Hajduk. Realno, mislim da Dinamo ima najveću šansu za osvojiti, obraniti naslov. Hajduk čeka još gostovanje u Maksimiru i derbi u Rijeci", otkriva nam Jura i nastavlja:

"Dinamo ima Hajduk i Osijek u Maksimiru. Stoga, ta dva boda prednosti Dinama nisu zanemariva. Plavi i dalje imaju najveće šanse za proći ciljnom ravninom kao prvi. Ono što je za Dinamo malo nezgodno, otežavajuća okolnost, jesu kriteriji i uzbuna koja vlada ako Dinamo ne pobijedi, odnosno ako nije dovoljno uspješan, već dosta utječe na cjelokupnu atmosferu oko momčadi i kluba, navijača itd. Dinamo je došao u jedan pritisak. Od Dinama se od svih ovih klubova ipak najviše očekuje".

'Dinamo ima najveću šansu za naslov'

Jura nam naglašava i kako spomenuto, navedeno, može za Dinamo biti otežavajuća okolnost, ali kad spojimo igračku kvalitetu i dva boda prednosti, prednost je na strani Zagrepčana.

"Nakon Dinama, stavio bih Osijek jer se lako može dogoditi da baš utakmica u Maksimiru bude odlučujuća. Hajduk, s druge strane, ima se pravo nadati, ali 4 boda manje u odnosu na Dinamo i dva u odnosu na Osijek daje im, gura ih u težu poziciju. Trebaju Hajduku svih 5 pobjeda i neki kiks Dinama, što nije lako za ostvariti. Znači, Dinamo broj jedan, Osijek broj dva i Hajduk broj tri".

Može li trener Dinama Željko Kopić do kraja, barem u ovih posljednjih 5 kola HNL-a, probuditi, razbuditi Brunu Petkovića? To je ključno pitanje koje kriva veliku tajnu...

"Gledajte, mislim da bi bolje pitanje bilo da li je vrijeme da se Bruno Petković ili neki igrač, XY, svejedno koji, probudi? Znači, samo kod nas čujem priču da netko kaže da li će Željko Kopić probuditi nekog, bilo koga? Nisam čuo da nikad netko kaže da li bi Klopp trebao u Liverpoolu probuditi Salaha, ili da li bi Guardiola trebao probuditi Sterlinga. Sve su to TOP nogometaši koji sami moraju biti na TOP nivou jer je takav njihov rejting. Dakle, ne bi ja to adresirao na Kopića nego na određenog nogometaša. Od Turske i Engleske, nikad to nisam čuo stvarno. Možemo pričati o taktici, možemo pričati i o tome je li neki igrač stavljen na tu i tu poziciju, na krivo mjesto. Pustimo sad Kopića, ne znam što bi sad trebao, primjerice, Klopp pet dana objašnjavati Salahu moraš igrati?! Ne, on će samo staviti drugog igrača", priča nam u jednom dahu Jurčević koji ulazi dublje u problematiku, bit, srž samog našeg pitanja.

Petković bi baš sad htio, ali ga baš sad ne ide

"U Dinamu imamo varijantu pružajući alibije igračima kad kažemo da li će ga Željko Kopić probuditi", priča nam Nikola Jurčević i govori kako mi nismo prisutni na treninzima jer, možda na njima Bruno Petković je najbolji.

"Petković je u prošlosti pokazivao klasu, bio je u izvoru mnogih velikih Dinamovih utakmica i pobjeda, međutim u posljednje vrijeme ga ne ide. Čekaju ga, traže da proigra, vidi se da želi, ali je sad već to malo psihološka jedna blokada. Jednostavno, psihološki je poljuljan. Isto tako Dinamo nema baš na toj poziciji samo tako zamijeniti igrača kao što, primjerice, ima jedan Liverpool", izjavio je Jurčević.

Da, kad znaš koliko neki igrač može dati, pružiti, kad znaš kakvu klasu ima, kakve kapacitete ima, onda misliš i ono: Baš sad će proigrati, on je klasa i to je možda ta utakmica. Teško je tu biti pametan...

"Ne bih stavljao hipotezu Željku Kopiću. Bruno Petković, s druge strane, u sebi ima klasu, igrač je samo takav, ali tko zna kako reagira u utakmici", objašnjava nam Nikola Jurčević.

Petkoviću se očito događa ona klasična varijanta da bi sad baš htio, ali ga ne ide. Iako, protiv Hajduka se trudio, imao je nekoliko dobrih dodavanja, ali bez udarca prema golu.

Nije lako promijeniti do kraja taj njegov stil koji je malo poluhaklerski. Dinamo na tim pozicijama nema igrače koji su neki teži kalibar. I onda dolazimo do toga da, u slučaju da neki trener, ne sad Željko Kopić, općenito govorimo, ne stavi takvo jedno ime u prvu momčad u derbiju protiv Hajduka poput Brune Petkovića, onda bi ga svi kritizirali zbog toga. "Ma taman i da stoji, Bruno Petković vrijedi", bilo bi mišljenje mnogih da Bruno, kojim slučajem, nije zaigrao protiv Hajduka i da je Dinamo isto izgubio.

Sve se okrenulo protiv Brune Petkovića

Od neke navijačke varijante pa i medijske, sve se tako okrenulo protiv Brune Petkovića koji se nalazi pod blokadom. On je očito sad u psihološkom problemu i ne može se vratiti, a Dinamu i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji treba. Bruno Petković nije 100% fit i u tome leži problem, kao i u njegovom stalnom traženju pomoćnog rješenja, što je u biti alibi kad ne ide.

Ako ste možda primijetili, bolji poznavatelji nogometne igre jesu sigurno, Bruno se dobro gradi, igra na tijelo, ali ne može na 10-15 ili 20 metara lijevo-desno zašprintati, nego igra dosta na usko, na zagrađivanje. Često takav način igre može biti znak da neki igrač nije spreman. No, Nikola Jurčević nam naglašava:

"I meni se čini kako je Bruno pod jednim psihološkim pritiskom, jer nakon dugo vremena hvalospjeva, uloge nositelja Dinama pa i nogometne reprezentacije Hrvatske, došao u jednu negativnu spiralu, ali radi se o sjajnom nogometašu koji je još prije pokazao svoju kvalitetu, pravo lice. Jednostavno, nije bio na pravom nivou u posljednje vrijeme. Za njega je sad to jedan određeni šok i iznenađenje i sad kad bi htio, on ne može do kraja. Pomalo je izgubio samopouzdanje, zbog povreda, nije ni fizički na 100 posto nivou. Treba se resetirati i vratiti na početne postavke. On ima kvalitetu i snagu za to, nemojte sumnjati. Morate znati da niti njemu u takvoj jednoj situaciji, kad svi komentiraju i pišu, od TOP igrača koji je zanimljiv svima u Europi pa do nogometaša kojeg se kritizira u Dinamu, nije lako. On mora taj psihološki moment sam riješiti sa sobom. No, on to može, Bruno Petković se može vratiti na staze starih igara, on posjeduje kvalitetu, posjeduje klasu. Bruno Petković, znam to, opet može biti nositelj Dinama, ali i reprezentacije Hrvatske", zaključio je Nikola Jurčević.

