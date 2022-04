"Moji igrači su pravi heroji“, ponosno je nakon pobjede od 1-0 protiv Dinama na Poljudu, u zaostaloj utakmici devetoj kola Prve HNL, govorio trener Hajduka Valdas Dambrauskas. Ovom pobjedom Hajduk se približio vodećem dvojcu na prvoligaškoj ljestvici. Dinamo sada ima 66 bodova, Osijek 64, a Hajduk 62.

"Imali smo puno planova prije ove utakmice, ali sve se na kraju svodilo na to da moramo pobijediti. I uspjeli smo u tome. Svaka čast mojim igračima, ja znam da bi oni i poginuli da je trebalo na terenu. Bili smo bolji, ali već sada razmišljam o sljedećoj utakmici. Čeka nas teška utakmica kod Slaven Belupa jer nećemo imati Kalinića i Livaju. No, moramo pobijediti jer će u protivnome ovo slavlje protiv Dinama postati nevažno. Ponovit ću još jednom. Ostalo nam je pet utakmica do kraja, a to je pet finala za nas“, rekao je litavski stručnjak za Arenu Sport.

A kako javlja Dalmatinski portal, Dambrauskas je dočekan velikim pljeskom u novinarskom salonu poljudskog stadiona gdje je održao konferenciju za medije.

Problem s Livajom i Kalinićem

"Spavat ću dobro. Danas je bio uistinu velik dan za nas. Bili smo bolja momčad, preuzeli više rizika, pritiskali, uistinu sam ponosan na svoju momčad. Sačuvali smo praznu mrežu što dosta govori. Sve smo ostavili na terenu, što je dobro, ali moram razmišljati o sljedećoj utakmici, gdje počinje pravi pritisak, s obzirom na kartone i ozljede koje smo zaradili. Sljedeća utakmica će biti najteža", kazao je. U idućem kolu Hajduk igra sa Slaven Belupom. Za taj susret bit će oslabljeni jer zbog tri žuta kartona ne mogu računati na Livaju i Kalinića.

"Uvijek mogu ponavljati da nećemo tražiti opravdanja. Počet ćemo utakmicu s 11 igrača, moramo početi jednakim intenzitetom i željom kao danas, igrači koji će zauzeti njihova mjesta moraju odigrati najbolje moguće", poručio je trener Hajduka.