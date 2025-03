'Dobri duh' Hoffenheima godinama iz drugog plana dominira Bundesligom. Statistika je zastrašujuća

Andrej Kramarić već desetu sezonu zaredom fantastično igra za Hoffenheim. Vatrena devetka već je godinama prva pomisao na njemački klub koi je predvodio do najuspješnijeg razdoblja u klupskoj povijesti. Momčad koja je 2000-tih od regionalne lige stigla do Bundeslige i nekoliko sezona provela na sredini tablice u sezoni došla je do prvog povijesnog nastupa u Ligi prvaka u sezoni 2018./19. nakon što su sezonu prije završili na trećem mjestu.

To im je do danas ostao najbolji plasman u povijesti Bundeslige, a uspon kluba krenuo je još sezonu ranije. U klub su u ljeto 2016. stigli 29-godišnji talentirani njemački trener, Julian Nagelsmann, posudba Andreja Kramarića pretvorena je u trajni transfer, a dva dobra pojačanja dobili su i u Keremu Demirbayu i Sandru Wagneru. Završili su tu sezonu (2016./17.) na četvrtom mjestu prvenstvene tablice što im je donijelo direktan plasman u play-off rundi kvalifikacija za Ligu prvaka gdje su poraženi od Liverpoola. Bio im je to prvi izletu u Europu, a kako je već konstatirano, te sezone (2017./18.) su došli i do najboljeg ligaškog plasmana, a svemu je kumovao sjajni Andrej Kramarić. Sjajni Vatreni te je sezone nastupio u 34 ligaške utakmice pritom zabivši 13 golova dok za njih šest asistirao.

Nagovijestio je time Kramarić ono što slijedi i čemu će se navijači Hoffenheima diviti u godinama koje su dolazile. Najbolja sezona bila mu je 2018./19. kada je u 30 bundesligaških utakmica zabio 17, a namjestio četiri pogotka. Apsolutno je briljirao u Ligi prvaka gdje je nastupio u svih šest utakmica i zabio pet pogodaka. Bila je to vjerojatna najbolja sezona bilo kojeg igrača u dresu Hoffenheima, a prigodno je da je stigla od najboljeg i najvećeg igrača u povijesti kluba kao i definitivno ponajvećeg miljenika navijača.

Kad se gledaju nastupi igrača u dresu kluba, Kramarić je treći s 281, a ispred njega su samo Oliver Baumann i Sebastian Rudy. Ipak, ono u čemu je uvjerljivo najbolji jest broj golova u dresu kluba. Koliko je nedodirljiv u Hoffenheimu, možda će najbolje pokazati sljedeće brojke, Sejad Salihović drugi je najbolji strijelac kluba sa 67 golova, a treći je njegov sunarodnjak Vedad Ibišević s 54. Kramarić ih ima 139, više od njih dvojice zajedno. Zadržao je tu formu u svim svojim sezonama u klubu samo dižući brojke u golovima i asistencijama koje su ga danas donijele do nevjerojatnog uspjeha.

U posljednjih 10 bundesligaških sezona, jedini igrač koji je zabio 100 golova i asistirao za njih 50 je upravo, Andrej Kramarić. Samo neka tu formu zadrži i uoči skorašnjeg četvrtfinala Lige nacija između Hrvatske i Francuske. Njegova statistika impresivna je i u hrvatskoj reprezentaciji za koju je postigao 30 golova u 102 utakmice i time je njen četvrti najbolji strijelac u povijesti.

