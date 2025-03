Bilić stao u obranu najosporavanijeg menadžera: 'Koja je svrha ako nemaš igrače'

Ruben Amorim u studenom ove godine napustio je klubu lisabonskog Sportinga i preuzeo klupu Manchester Uniteda naslijedivši pritom često kritiziranog Erika Ten Haga. Nema ni Portugalac puno bolji status i mnogi propitkuju njegove taktičke zamisli i ideje. Nije tajna da je klupa Uniteda jedna od najvrućih u svijetu nogometa, a navijači koji su naviknuti na to da im je klub među najboljima u Engleskoj, ne mogu se pomiriti sa stanjem u kojem se Crveni Vragovi nalaze ove sezone. United je trenutačno tek 14. u Premiershipu sa samo devet pobjeda iz 27 utakmica, a čak 12 poraza.

Jedan od onih koji je stao u obranu portugalskog stručnjaka je bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić. On je u Engleskoj s puno uspjeha vodio West Ham s kojim je završio sedmi 2016. i West Bromwich Albion koji je uveo u Premier ligu iz Championshipa, dok je nešto manje uspjeha imao u Watfordu. Sve to pokazuje da Bilić itekako poznaje otočki nogomet, a u podcastu 'The Line Up' talkSPORT-a pružio je podršku portugalskom stručnjaku o kojem, očito, ima visoko mišljenje:

"Dokazao se. Novi je u Premier ligi. Ruben Amorim je odradio posao i nije osvojio titulu samo jedne sezone da bi se moglo reći da mu se posrećilo ili da su Porto i Benfica imali loše sezone. Učinio je to dvaput u tri godine, to nije sreća. Dajte mu vremena i uspjet će. Je li mu trenutno teško? Je, jako mu je teško. Mislim koja je svrha? Ako nemaš krilne bekove. Manchester United nikad nije imao krilne bekove, uvijek su imali dobre bekove i dobra krila, ali sad ako nemaš igrače koja je svrha?"

Jedan od njegovih sugovornika se nadovezao i usporedio Amorimovu situaciju s onom trenera Liverpoola, Arnea Slota, za kojeg tvrdi kako nije previše mijenjao taktiku koju je Liverpool gajio pod Jürgenom Kloppom na što je Bilić odgovorio: "Rekao si odličnu stvar. Liverpool zna da Klopp odlazi, onda ljudi koji donose odluke u klubu gledaju tko igra slično Liverpoolu. Arne Slot je naš čovjek, Feyenoord igra slično Liverpoolu. United zaposli Amorima za kojeg zna kako će igrati i kako želi igrati, tako da nije on kriv. Krivica je ljudi koji su ga zaposlili, a znali su da igra s krilnim bekovima."

Zatim se nadovezao još jedan sudionik podcasta, bivši profesionalni boksač Tony Bellew koji se pita kako se Amorim, ako je tako dobar trener, ne može prilagoditi, na što je Bilić odgovorio: "Da, ali to nije on. Conte se prilagodio kad je došao u Chelsea. Kad su izgubili od Arsenala promijenio je sistem i osvojili su ligu, ali kada si dobar u nečemu i vjeruješ u nešto... Amorim misli to sam ja, ja tako igram, to me i dovelo u Manchester United, zašto bih to mijenjao?"

