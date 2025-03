Legenda Real Madrida otkrila nevjerojatnu priču: 'Potukao sam se s Ronaldom, htio sam pobjeći'

Bivša legenda Real Madrida i brazilskog nogometa, Marcelo, nedavno je otišao u zasluženu igračku mirovinu, a sada kad je objesio kopačke o klin otkrio je nekoliko dosad nepoznatih priča pa i o tome da je skor otišao iz Real Madrida zbog nesuglasicama s najvećom zvijezdom kluba.

Bila je to strašna generacija Reala koja je bila na krovu Europe 4 puta u pet godina s time da su tri Lige prvaka osvojili zaredom što je uspjeh koji nitko nije ponovio. Osim Marcela tu su bili velikani poput Ramosa, Kroosa, Casemira, Benzeme, te Modrića i Carvajala koji su još uvijek ostali u Madridu. No ipak najveća zvijezda zbog koje je Marcelo skoro napustio Real prije svih ti uspjeha bio je Cristiano Ronaldo.

Naime Portugalac je stigao u Real Madrid iz Uniteda 2009. za rekordan iznos transfera, a upravo je Marcelo bio protiv toga transfera. Naime Brazilac je otkrio kako nije bio baš u najboljim odnosima s Ronaldom prilikom njegova dolaska u Madrid.

"Moj odnos s Cristianom je počeo tučnjavom. Utakmica Brazil - Portugal, malo sam ga udario, ali onda je on otišao predaleko i udario me laktom. Uhvatio me ovako za vrat, pokušao sam mu vratiti, ali je bio visok i nisam ga mogao dohvatiti. I ništa, onda sam dobio poruku da će Real Madrid potpisati s njim za dva mjeseca", rekao je Marcelo pa objasnio kako je gotovo spakirao kofere:

"Tada sam rekao da odlazim iz kluba, ali to se srećom nije dogodilo. Na kraju je sve bilo u redu. Imali smo tih trzavica na početku, hvatali smo se za vrat, no to je bilo normalno haha", otkrio je Brazilac.

Ono što je počelo velikim rivalstvom pretvorilo se u veliko prijateljstvo. Spoemnuti dvojac ostao je u dobrim odnosima, a svojedobno su u najboljim danima terorizirali lijevu stranu, premda se Ronaldo volio povlačiti i u sredinu na poziciju špice. Kako su na kraju imali dobar odnos pokazivali su i na terenu gdje je Marcelo hranio Portugalca asistencijama, a osvajanjem brojnih trofeja brzo su zaboravili na onu tučnjavu prilikom prvoga susreta.

