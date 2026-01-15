FREEMAIL
UŽASNA NOĆ /

Uplakana lica zvijezda Reala govore sve! Ovako se nisu osramotili desetljećima

Uplakana lica zvijezda Reala govore sve! Ovako se nisu osramotili desetljećima
Real Madrid doživio je šok u osmini finala Kupa kralja. U prvoj utakmici pod vodstvom Álvara Arbeloe „Kraljevi“ su ispali na gostovanju kod drugoligaša Albacetea – 3:2. Junak večeri bio je Jefté Betancor s dva gola, uključujući i onaj za senzaciju u samoj završnici.

Poraz je izazvao žestoke reakcije u Španjolskoj. Marca je bez zadrške poručila: „Ovaj Real je sramotan“, uz najavu zvižduka koji momčad očekuju na Bernabéuu protiv Levantea.

List ističe da se kriza produbila – u tri dana izgubljena su dva trofeja, trener je smijenjen, a novi je startao porazom. Arbeloina rotacija i mlaka reakcija momčadi dodatno su razočarali, a igrači poput Viniciusa i Valverdea potpuno su podbacili.

Zaključak je jasan: Real se vraća kući uzdrman, bez ideje i samopouzdanja. Slijedi teško razdoblje.

