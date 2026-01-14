Na putu prema dolje: Real šokantno ispao od drugoligaša u osmini finala Kupa

Nogometaši španjolskog drugoligaša Albacetea priredili su iznenađenje pobjedivši Real Madrid sa 3-2 u osmini finala Kupa kralja.

Bio je to debi iz "noćne more" za novog Realovog trenera Alvara Arbeole, te nastavak katastrofalnih dana za "Kraljevski klub".

Podsjetimo, Real je u nedjelju izgubio od Barcelone u finalu Superkupa, potom je smijenjen trener Xabi Alonso, a sada je stigao i poraz od 17. momčadi "Segunde". I to prvi u povijesti.

Domaćin je poveo u 42. minuti golom Javia Vil​lara, no u posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio je Franco Mastantuono. Jefte Betancor je doveo Albacete do nove prednosti u 82. minuti, u prvoj minuti nadoknade izjednačio je Gonzalo Garcia, no tri minute kaasnije Betancor je donio pobjedu domaćinu.

"Ovo je najveća stvar koja mi se ikada dogodila u nogometu, sretan zbog svoje momčadi koja je radila kao luda. Jako sam, jako sretan," kazao je nakon utakmice 32-godišnji Betancor koji je u Albacete stigao početkom siječnja na posudbu iz Olympiakosa.

Povijesna pobjeda za Albacete

Ovo je prvi put u povijesti da je Albacete pobijedio Real.

"U ovom klubu čak je i neriješen rezultat loš, tragedija, zamislite što je onda ovakav poraz. Pogotovo kada je protiv protivnika iz niže lige. Ako je itko odgovoran, to sam ja, jer sam ja taj koji je donosio odluke o postavi. Bio sam uvjeren da je odabir momčadi bio pravi, momčad koju sam izveo na teren i klupa sjajna su momčad," kazao je nakon susreta novi Realov strateg.

"Ne bojim se neuspjeha. Razumijem one koji ovaj poraz žele nazvati neuspjehom. Ovo će me natjerati da se poboljšam. Imamo puno prostora za napredak, ali se ne bojim neuspjeha. Mnogo sam puta u životu podbacio. Pretrpio sam i gore eliminacije iz kupa od ove i jedva čekam sutra povratak u Valdebebas kako bih radio sa svojim igračima," dodao je.

