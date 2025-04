U Barci igra sezonu iz snova: Dostigao je Messija, lovi novi rekord, a sada je i kandidat za Zlatnu loptu

Pritisak domaćina donio je ploda u 25. minuti. Fermin Lopez je ubacio iz slobodnog udarca do Iniga Martineza koji je glavom spustio do Julesa Koundea, a ovaj pucao nogom. Lopta bi ušla u mrežu, no Raphina je na crti potvrdio pogodak. Situacija se provjeravala zbog mogućeg zaleđa, no sve je bilo čisto i Brazilac je mogao proslaviti svoj 12. gol ove sezone u Ligi prvaka.