Posljednji ispraćaj zagrebačke legende: Tomislav Svetina prvi puta u javnosti nakon ostavke

Prošloga tjedna napustio nas je Mićo Vujanić, legenda zagrebačkog amaterskog i malog nogometa, čovjek kojeg su poznavali svi koji su desetljećima živjeli nogomet po kvartovima, dvoranama i igralištima grada.

Njegovo ime neraskidivo je vezano uz Kutiju šibica, ali i uz bezbroj utakmica, turnira i razgovora koji su činili zagrebačku sportsku svakodnevicu. Na Kutiji je zabio više od 250 golova. Igrao je i osvojio prvo izdanje Kutije šibica 1971. godine s ekipom Končara. Život ga nije mazio, Vujanić je zbog opake bolesti izgubio nogu i pretrpio čak 12 teških operacija.

Na Mirogoju je organiziran posljednji ispraćaj legende, a tamo je bio i Tomislav Svetina, prvi puta u javnosti nakon što je dao je ostavku na poziciju glavnog tajnika HNS-a. Na ispraćaju su bili i drugi poznati, Ante Čačić, Ognjen Vukojević, Zorislav Srebrić, Ivan Turudić i drugi.