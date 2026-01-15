Poznati nogometaš pronađen mrtav, prije tri tjedna su ga propucali i pretukli
Tragičan kraj bivše nade CSKA: Tko je bio Lionel Adams, nogometaš pronađen mrtav nakon brutalnog napada
U 31. godini umro je ruski nogometaš Lionel Adams. Njegovo beživotno tijelo pronađeno je u četvrtak na ulici ispod prozora višekatnice u okolici Moskve.
Okolnosti njegove smrti obavijene su velom tajne, a prethodio joj je nasilan incident koji se dogodio nekoliko tjedana ranije.
Sumnjiva smrt i oprečne verzije događaja
Adams je preminuo 14. siječnja, a hitne službe koje su stigle na mjesto događaja mogle su samo konstatirati smrt. Prijatelji su navodno izjavili da je bio u depresiji zbog prekida s djevojkom, no majka Marija Viktorovna tvrdi da Adams nije ni imao partnericu te je uvjerena da je njezin sin ubijen i zahtijeva detaljnu istragu.
Pretučen i propucan samo tri tjedna ranije
Tragediji je prethodio brutalan napad krajem prosinca. Prema dostupnim informacijama, Adamsa je ispred jednog restorana u Zvenigorodu napala skupina od desetak ljudi. U napadu je zadobio prostrijelnu ranu bedra te je bio brutalno pretučen. Liječnici su njegovo stanje ocijenili umjerenim, no on je samovoljno napustio bolnicu ne obavijestivši nikoga. U trenutku smrti bio je u posjeti prijatelju, vrataru Timuru Magomedovu, koji je također bio s njim tijekom prethodnog incidenta.
Igrao u Crnoj Gori
Lionel Adams, sin Nigerijca i Ruskinje te brat olimpijskog troskokaša Lyukmana Adamsa, smatran je talentom u omladinskoj školi CSKA, za koju je igrao do 2014. godine, no nikada nije uspio izboriti mjesto u prvoj momčadi. To ga je odvelo na put nogometnog nomada. U karijeri je promijenio brojne klubove, rijetko se zadržavajući dulje od jedne sezone. Igrao je u Rusiji (Yenisey, KAMAZ), Bjelorusiji (Isloch), Armeniji (Banants, Van), Španjolskoj (Cerceda), Crnoj Gori (Budućnost Podgorica), Kazahstanu, Tadžikistanu i na koncu u Kirgistanu. U trenutku smrti bio je slobodan igrač.