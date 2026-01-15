Poznati nogometaš pronađen mrtav, prije tri tjedna su ga propucali i pretukli

U 31. godini umro je ruski nogometaš Lionel Adams. Njegovo beživotno tijelo pronađeno je u četvrtak na ulici ispod prozora višekatnice u okolici Moskve.

Okolnosti njegove smrti obavijene su velom tajne, a prethodio joj je nasilan incident koji se dogodio nekoliko tjedana ranije.

Horrible news to come home to as CSKA Moscow academy graduate Lionel Adams tragically passed away aged 31. Terrible news, may he rest in peace. pic.twitter.com/j1tLJROVIG — ⚪️ (@owenthfc__) January 15, 2026

Sumnjiva smrt i oprečne verzije događaja

Adams je preminuo 14. siječnja, a hitne službe koje su stigle na mjesto događaja mogle su samo konstatirati smrt. Prijatelji su navodno izjavili da je bio u depresiji zbog prekida s djevojkom, no majka Marija Viktorovna tvrdi da Adams nije ni imao partnericu te je uvjerena da je njezin sin ubijen i zahtijeva detaljnu istragu.

Pretučen i propucan samo tri tjedna ranije

Tragediji je prethodio brutalan napad krajem prosinca. Prema dostupnim informacijama, Adamsa je ispred jednog restorana u Zvenigorodu napala skupina od desetak ljudi. U napadu je zadobio prostrijelnu ranu bedra te je bio brutalno pretučen. Liječnici su njegovo stanje ocijenili umjerenim, no on je samovoljno napustio bolnicu ne obavijestivši nikoga. U trenutku smrti bio je u posjeti prijatelju, vrataru Timuru Magomedovu, koji je također bio s njim tijekom prethodnog incidenta.

Igrao u Crnoj Gori

Lionel Adams, sin Nigerijca i Ruskinje te brat olimpijskog troskokaša Lyukmana Adamsa, smatran je talentom u omladinskoj školi CSKA, za koju je igrao do 2014. godine, no nikada nije uspio izboriti mjesto u prvoj momčadi. To ga je odvelo na put nogometnog nomada. U karijeri je promijenio brojne klubove, rijetko se zadržavajući dulje od jedne sezone. Igrao je u Rusiji (Yenisey, KAMAZ), Bjelorusiji (Isloch), Armeniji (Banants, Van), Španjolskoj (Cerceda), Crnoj Gori (Budućnost Podgorica), Kazahstanu, Tadžikistanu i na koncu u Kirgistanu. U trenutku smrti bio je slobodan igrač.