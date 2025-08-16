Kultni engleski klub mijenja dizajn grba, navijači na društvenim mrežama ogorčeni

Kultni engleski klub koji se danas natječe u drugoj engleskoj ligi, Championshipu, Stoke City napravio je redizajn grba i od sljedeće sezone službeno će imati novi grb.

Novi grb inspiriran je starim koji je korišten od 1977. do 1992. s modernizacijom tog dizajna. Navijači Stokea glasali su u opsežno provedenoj anketi, a 68 posto navijača Stokea bilo je za novi grb. Ipak, većina navijača Stokea na društvenim mrežama nije zadovoljna i smatra da nije bilo potrebe za promjenom grba.

Stoke je prije osam sezona ispao iz Premier lige. Otada njihovi navijači nemaju razloga za slavlje. Iako se očekivao brzi povratak u elitu, Stoke je sedam sezona u Championshipu završavao između 14. i 18. mjesta.

