INSPIRIRAN STARIM /

Kultni engleski klub mijenja dizajn grba, navijači na društvenim mrežama ogorčeni

Kultni engleski klub mijenja dizajn grba, navijači na društvenim mrežama ogorčeni
Foto: Profimedia

Novi grb inspiriran je starim koji je korišten od 1977. do 1992.

16.8.2025.
10:29
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kultni engleski klub koji se danas natječe u drugoj engleskoj ligi, Championshipu, Stoke City napravio je redizajn grba i od sljedeće sezone službeno će imati novi grb.

Novi grb inspiriran je starim koji je korišten od 1977. do 1992. s modernizacijom tog dizajna. Navijači Stokea glasali su u opsežno provedenoj anketi, a 68 posto navijača Stokea bilo je za novi grb. Ipak, većina navijača Stokea na društvenim mrežama nije zadovoljna i smatra da nije bilo potrebe za promjenom grba.

 

 

Stoke je prije osam sezona ispao iz Premier lige. Otada njihovi navijači nemaju razloga za slavlje. Iako se očekivao brzi povratak u elitu, Stoke je sedam sezona u Championshipu završavao između 14. i 18. mjesta.

POGLEDAJTE VIDEO: Vladimir Balić analizirao debakl Hajduka u Albaniji

Stoke CityGrb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
INSPIRIRAN STARIM /
Kultni engleski klub mijenja dizajn grba, navijači na društvenim mrežama ogorčeni