Sramotni potez Ante Rebića, svi pričaju o ovom!

Neobična i pomalo nesportska scena viđena je u nedjeljnoj utakmici 3. kola SuperSport HNL-a na Poljudu, u kojoj je Hajduk svladao Slaven Belupo s 3-0.

Tijekom prekida igre, nogometaš Slavena Belupa Agbekpornu prišao je klupi Hajduka zatražiti bocu vode. U tom je trenutku Ante Rebić odbio pružiti bočicu, što je izazvalo čuđenje i kod suigrača i kod gledatelja. Kako se situacija ne bi dodatno zakomplicirala, reagirao je trener Hajduka Gonzalo Garcia, postavio je Rebića na svoje mjesto i dao mu životnu lekciju. Uzeo je bocu i sam je predao protivničkom igraču, čime je smirio trenutak i pokazao sportski duh.

Njegov potez ispraćen je pljeskom s tribina, dok je Rebićev postupak naišao na kritike na društvenim mrežama.

Ovaj događaj podsjetio je da nogomet nije samo rezultat, već i ponašanje na terenu. Dok je Rebićeva reakcija izazvala negativne komentare, Garcia je svojim potezom pokazao primjer kakav se očekuje od sportskih djelatnika.

Hajduk je na kraju upisao sigurnu pobjedu pogocima Bambe (2) i Pukštasa, no trenutak s bočicom vode zasjenio je sportski dio i postao glavna tema u medijima nakon utakmice.

