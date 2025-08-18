VRIDILO SE RODIT /

Pogledajte kako je Torcida Livaju i igrače gađala bakljama

Pogledajte kako je Torcida Livaju i igrače gađala bakljama
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Torcida je zasula igrače pirotehnikom, a među prvima na meti bio je i Marko Livaja, aktualni dobitnik Hajdučkog srca. Baklje su potom poletjele i prema ostalim igračima

18.8.2025.
5:25
Sportski.net
Ivana Ivanovic/pixsell
Hajduk je u 3. kolu SuperSport HNL-a na Poljudu svladao Slaven Belupo s uvjerljivih 3-0, no umjesto da se slavi nova pobjeda Bijelih, sve je ostalo u sjeni incidenata s tribina.

Tišina, pa kaos

Već od samog početka bilo je jasno da atmosfera neće biti uobičajena. Torcida je šutjela prvih 19 minuta, čime je željela poslati jasnu poruku nezadovoljstva nakon ispadanja iz Europe. Umjesto uobičajene podrške i pjesme, Poljud je tonuo u tišinu, a napetost je rasla iz minute u minutu.

Baklje umjesto pljeska

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka, igrači Hajduka krenuli su prema Sjeveru zahvaliti se navijačima na podršci. No, umjesto pljeska i slavlja, dočekali su ih zvižduci i – baklje. Torcida je zasula igrače pirotehnikom, a među prvima na meti bio je i Marko Livaja, aktualni dobitnik Hajdučkog srca. Baklje su potom poletjele i prema ostalim igračima, pretvarajući pozdrav s navijačima u scene koje su šokirale i publiku i javnost.

Junaci u sjeni incidenta

Na terenu je junak večeri bio Bamba, koji je zabio dva pogotka, dok je treći dodao Pukštas, potvrdivši sigurnu pobjedu Hajduka. No, umjesto da se priča o uvjerljivom nastupu momčadi i stopostotnom učinku na otvaranju sezone, glavna tema postao je sukob navijača i igrača.

Pobjeda bez slavlja

Umjesto zajedničkog veselja, Poljud je doživio skandal koji će dugo odjekivati. Navijački revolt zasjenio je sportski rezultat, a slike baklji bačenih prema igračima obišle su domaće medije. Pobjeda od 3-0 tako je pala u drugi plan, a fokus je ostao na poruci koju je Torcida poslala – nezadovoljstvo i frustracije eruptirale su u jednom od najneugodnijih trenutaka u posljednje vrijeme.

OVDJE pogledajte trenutak kad su navijači gađali igrače bakljama. 

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Vladimir Balić analizirao debakl Hajduka u Albaniji

HajdukPoljudSlaven BelupoBaklje
