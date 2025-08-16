Skauti francuskog prvoligaša na Maksimiru? Gledat će igrača koji bi mogao prijetiti Hrvatskoj

Danas od 18:15 na Maksimiru Lokomotiva dočekuje Goricu u trećem kolu SuperSport HNL-a, a u publici bi trebali biti i skauti francuskog prvoligaša Stade Bresta tvrdi talijanski insajder Lorenzo Lepore. Navodno dolaze detaljnije popratiti Dušana Vukovića, 23-godišnjeg crnogorskoog ofenzivca i jednog od najboljih igrača Lokosa.

On je prošle sezone za Lokomotivu upisao 25 nastupa u HNL-u te zabio tri pogotka i upisao tri asistencije, a dobro je krenuo i u ovu sezonu u kojoj je već postigao pogodak u 2:2 remiju protiv Istre. Vuković bi uskoro mogao dočekati i premijerni poziv Roberta Prosinečkog u reprezentaciju Crne Gore koja će u rujnu zaigrati protiv Hrvatske u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine.

𝗘𝗫𝗖𝗟: Stade Brestois (Brest) scouts will attend the Lokomotiva Zagreb vs. HNK Gorica match to watch Montenegrin talent Dušan Vuković, who has also been called up to the national team for the upcoming international break.@BalkansSports_ pic.twitter.com/wC4wRkRvgl — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) August 15, 2025

Crnogorce očekuje susret protiv Češke na domaćem terenu petog rujna, a tri dana kasnije gostovat će na Maksimiru. Vukovića Tranfsermarkt procjenjuje na 600 tisuća eura.

Brest je bio hit francuskog prvenstva prije dvije sezone te su prošle godine nastupali u Ligi prvaka.

