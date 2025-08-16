ČEKA POZIV PROSINEČKOG /

Skauti francuskog prvoligaša na Maksimiru? Gledat će igrača koji bi mogao prijetiti Hrvatskoj

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Vuković bi uskoro mogao dočekati i premijerni poziv Roberta Prosinečkog u reprezentaciju Crne Gore koja će u rujnu zaigrati protiv Hrvatske u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine

16.8.2025.
18:07
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
Danas od 18:15 na Maksimiru Lokomotiva dočekuje Goricu u trećem kolu SuperSport HNL-a, a u publici bi trebali biti i skauti francuskog prvoligaša Stade Bresta tvrdi talijanski insajder Lorenzo Lepore. Navodno dolaze detaljnije popratiti Dušana Vukovića, 23-godišnjeg crnogorskoog ofenzivca i jednog od najboljih igrača Lokosa.

On je prošle sezone za Lokomotivu upisao 25 nastupa u HNL-u te zabio tri pogotka i upisao tri asistencije, a dobro je krenuo i u ovu sezonu u kojoj je već postigao pogodak u 2:2 remiju protiv Istre. Vuković bi uskoro mogao dočekati i premijerni poziv Roberta Prosinečkog u reprezentaciju Crne Gore koja će u rujnu zaigrati protiv Hrvatske u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine.

 

 

Crnogorce očekuje susret protiv Češke na domaćem terenu petog rujna, a tri dana kasnije gostovat će na Maksimiru. Vukovića Tranfsermarkt procjenjuje na 600 tisuća eura.

Brest je bio hit francuskog prvenstva prije dvije sezone te su prošle godine nastupali u Ligi prvaka.

Nk Lokomotiva
