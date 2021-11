Bio je totalno drugačiji od drugih, posljednji nogometni romantičar. Imao je ono nešto u svojoj igri. Vic i smiješak, mekani dodir laganog koraka, rolicu kao nitko, slao je suparničke igrače po ćevape, sendvič, vrtio ih u krug, igrao se s njima...

Jedan od najvećih hrvatskih nogometaša ikad

Jedan je od, nema sumnje u to, najvećih i najomiljenijih hrvatskih nogometaša. Robert Prosinečki (52) tijekom igračke karijere nosio je dres, između ostalih, Dinama, Crvene zvezde, Reala, Ovieda, Barcelone, Portsmoutha, a bio je, između ostalog, pomoćnik Slavenu Biliću u reprezentaciji Hrvatske od 2006. do 2010., trener Crvene zvezde nakon reprezentacije Hrvatske, izbornik Azerbajdžana i Bosne i Hercegovine, te strateg turskog Kayserispora i Denizlispora. Jedini je igrač koji je na Mundijalima zabijao golove za dvije reprezentacije, propalu Jugoslaviju i Hrvatsku.

Pružao 'ono više'

Kao član juniorske reprezentacije propale države slavni Žuti je bio izabran za najboljeg igrača opjevanog Svjetskog prvenstva 1987. godine u Čileu koje su mladi nogometaši, pod vodstvom Mirka Jozića i osvojili, što je bio najbolji dokaz njegova velikog talenta kao i talenta čitave te generacije, kasnije potvrđenog na mnogim terenima diljem Europe. Također, 3 godine kasnije, 1990., s Jugoslavijom na U-21 Euru u Rusiji osvojio je srebro, da bi 1998. s Hrvatskom uzeo svjetsku broncu. Kad smo kod 1990., te je godine bio i službeno najbolji mladi igrač SP-a u Italiji.

Ono što je krasilo igru Roberta Prosinečkog bio je pregled situacije na terenu, fenomenalna i atraktivna tehnika i precizna dodavanja, a gledateljima je uvijek pružao "ono više", zbog čega su ga svugdje voljeli i zbog čega ga i dan danas hvale i vole, pa i na prostoru bivše Jugoslavije. Zbog njega su se kupovale ulaznice, on je bio taj zbog kojeg se i dolazilo na stadion...

Uvijek je bio iskren i otvoren, kažu oni koji ga bolje poznaju, a k tome, igrao je veličanstveno, posebno, drugačije... Prosinečki je baš prava anomalija koju jedna činjenica potvrđuje. Čovjek je, naime, heroj i u Zagrebu i u Beogradu. U Beogradu čak možda i više, jer je sa Crvenom Zvezdom 1990. osvojio naslov prvaka Europe, tadašnji Kup prvaka. Kad nekom poznavatelju nogometnih zbivanja, ljubitelju najvažnije sporedne stvari na svijetu spomeneš Roberta Prosinečkog, mnogi će uzdahnuti i reći "ma on je bio broj 1".

Ima kultni status

I po mnogočemu je bio. Kultni status koji sad ima izdvaja ga na pijadestal onih najboljih i najposebnijih nogometaša ikad s ovih prostora. Uspio je Prosinečki svojom magijom na terenu, karakterom, otvorenošću i frajerskim, kulerskim štihom spojiti nespojivo.

"Ja ni u Beogradu niti Zagrebu nisam imao nikakvih problema te vrste", kazao je svojedobno Robert Prosinečki, s kojim smo porazgovarali danas ujutro.

NET.HR: Hvala vam što ste za RTL-ov najčitaniji portal Net.hr izdvojiti koju minutu vremena. Gdje je Robert Prosinečki i kako je?

ROBERT PROSINEČKI: Dobro je, tu je u Zagrebu s obitelji. Traži trenutno neki posao, nadam se da će sad uskoro nešto i naći, doći, u nekim sam razgovorima, a inače sam dobro, zdravlje mi je isto dobro. Najvažnije je ono što mi je i najbitnije, da je zdravlje dobro kao i da je dobro moja obitelj. Uživam s obitelji u Zagrebu.

NET.HR: Da li još uvijek malo haklate nogomet, pa onda na koju cugu s prijateljima?

ROBERT PROSINEČKI: Ne, niti pijem, niti igram, tako da sve dolazi na svoje u nekim godinama, takvo što više nije moguće.

'Hrvatska je održala kontinuitet'

NET.HR: Sad nam samo recite da ne pušite više ili da ste smanjili i past ćemo u nesvjest.

ROBERT PROSINEČKI: Nisam baš pušenje smanjio, ali ovo sve drugo jesam. Eto, i to se dogodilo.

NET.HR: Kako komentirate završetak kvalifikacija za SP za Hrvatsku?

ROBERT PROSINEČKI: Ma ne može ništa bolje nego kad se Hrvatska kvalificira na još jedno veliko natjecanje, šesto uzastopno i 12. ukupno u svojoj povijesti, Najveće natjecanje, k tome, Svjetsko nogometno prvenstvo. Znači, hrvatska nogometna reprezentacija održala je jedan kontinuitet. Sigurno da smo svi veseli što smo u Kataru. Što se tiče utakmica protiv Malte i Rusije na Poljudu prošle nedjelje, prvi dvoboj je bio čisto ali vrhunsko odrađivanje, a onda su naši protiv Rusije pokazali da hrvatska nogometna reprezentacija, kad god je važno, da pobjeđuje. Na Poljudu je bila odlična atmosfera. Hrvati inače vole nogomet, vole rezultate, na kraju krajeva su dečki to odradili fenomenalno, tako da imaju kontinuitet Euro - SP. To je velika stvar za jednu zemlju kao što je Hrvatska. Pokazalo se kako neki novi klinci dolaze, što nas isto sve veseli. Znači, nogomet će i dalje biti vrlo bitan i važan, jer su se tu pokazali neki novi mladi igrači. Hrvatska uvijek ima budućnost u nogometu i to je sigurno jako važno".

NET.HR: Spomenuli ste mlade igrače, nove klince koji dolaze. Joško Gvardiol je jedan od njih zasigurno. Čudo kako dečko zrelo igra, a tek mu je 19. Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić jučer je gostovajući u studiju HRT-a kazao kako bi Joško Gvardiol mogao biti lider obrane u budućnosti: 'Joško Gvardiol je iznenađenje, mi smo na Euru prošli grupu, a to je bio cilj, a na njemu smo dobili Gvardiola. On će biti nositelj Hrvatske u obrani, ako bude pravi, ako ga ne prebaci, sljedećih deset godina. Drago mi je da misli da nije siguran, uvjeren sam da će svi mladi zapeti da idu u Katar", istaknuo je Dalić. Što na to kažete?

'Gvardiol je velika budućnost hrvatskog nogometa'

ROBERT PROSINEČKI: Da smo vidjeli takav jedan kapacitet i prije, vidjeli smo. Vidio sam velike igrače, talentirane mladiće, igrao sam s velikim igračima, tako da je Joško Gvardiol sigurno jedan talentrani igrač koji s 19 godina, k tome, igra u jakom Leipzigu. Velika stvar za njega da, čim je došao u RB Leipzig, je odmah počeo igrati u tako jednom velikom klubu, u jednoj od najboljih liga svijeta, u Ligi petice. Poslije se pokazao, ima nevjerojatnu inteligenciju i brzinu. On je velika budućnost hrvatskog nogometa. Sigurno je i to da treba sazriti, jučer je praktički tek odigrao svoj prvi Euro i u jednom je trenutku, na nekoj drugoj poziciji nego što igra, nastupio i nije bilo uvijek idealno. No, to je sazrijevanje, dozrijevanje, normalno da se to mora istrpiti, mora se čekati. Mislim da je on s 19 godina izrastao u jednog igrača koji će sigurno napredovati. Hrvatska ima stopera ili obrambenog igrača, kako god hoćete, za daljnjih 10-12-13 godina.

NET.HR: Lovro Majer je protiv Malte briljirao i sebi otvorio mogućnost kod Zlatka Dalića za ozbiljnije role u budućnosti. Neki idu toliko daleko da zbog njegovih igara u posljednje vrijeme, odličnih igara u dresu Rennesa, govore kako je on nasljednik Luke Modrića, buduća desetka Vatrenih sigurno.

'Lovro Majer će jednog dana biti okosnica nove generacije Vatrenih'

ROBERT PROSINEČKI: Moramo biti realni. On je otišao u jednu tešku ligu, francusku, sigurno da je adaptacija s puno ozljeda. Došao je do toga da je posljednje dvije utakmice odigrao jako dobro. Znači, protiv Lyona i još nekog, nije bitno... Pratim malo i mali je drag i talentiran. Sigurno da svi očekujemo puno od njega. Polako s njim, mislim da će to doći. Nadamo se svi. Tek je počeo, praktički dvije utakmice odigrao u Francuskoj. Naravno da će se stablizirati u Rennesu i onda poslije, toga, sigurno će jednog dana biti okosnica nove generacije Vatrenih. To tako ide, smjena generacija dolazi. Tako je bilo s mojom, tako će biti s Lukinom. Vidimo da polako odlaze, što je i normalno. Trebamo samo tražiti nove igrače, a Hrvatska non-stop ima nove talente.

NET.HR: Srbija je šokirala Portugal usred Lisabona, preokrenuvši 1-0 u pobjedu 2-1 golom Tadića u 33. i Mitrovića u 90. minuti, te tako senzacionalno, iznenađujuće izborila nastup na SP-u. Kako ste vidjeli tu utakmicu i kako vidite srpsku nogometnu reprezentaciju?

'Piksi je veliko nogometno ime, rođeni pobjednik. Promijenio je igrače u reprezentaciji mentalno i igrački'

ROBERT PROSINEČKI: Ako srpsku nogometnu reprezentaciju gledaš po imenima, imaju odličnu reprezentaciju. Srbija je godinama imala odličnu reprezentaciju. Nedostajalo joj je nešto da bi napravila neki rezultat. Tu i tamo se negdje kvalificira, pa je dugo nije bilo. Igrao sam s Piksijem, mislim da je on jedno veliko nogometno ime. Promijenio je igrače u reprezentaciji mentalno i igrački skroz, to se jasno vidi. Dragan Stojković je jedan pobjednik, one je i kao igrač bio pobjednik pa je tako sad i kao trener, izbornik. Dao im je ono nešto. Je, sigurno da je to bilo malo iznenađenje jer svakom je teško dobiti jedan Portugal u Portugalu. Ali, Srbija ima dobru reprezentaciju, nema sumnje u to.

NET.HR: Hrvatsku čeka ždrijeb za SP. Bi li htjeli u skupini Srbiju?

ROBERT PROSINEČKI: Ma neka bude tko bude. Mi odmah gledamo stalno isto i postavljamo neka ista pitanja da li će to biti ovaj ili onaj. Ma neka bude k'o bude. Nebitne stvari su to sad stvarno. Najbitnije je da se Hrvatska kvalificirala i neka dečki uživaju. SP u Kataru će se igrati iduće godine u ovom nekom periodu kao što je sad i tko god da bude, bit će sigurno jedno opet dobro SP. Nama je najvažnije da se opet u jednom dobrom svjetlu pokažemo. Vjerujem i da hoćemo.

'Bosna i Hercegovina je uvijek blizu, uvijek za malo prekratka'

NET.HR: Bosna i Hercegovina je, s druge strane, razočarala protiv Finske u Zenici i šaptom pala. U subotnjoj utakmici koja im je mogla donijeti drugo mjesto u skupini, BiH je podlegla pritisku i posve razočarala, a čak dva gola su primili s igračem više. Kako komentirate rezultat vaše bivše reprezentacije, kojoj ste bili izbornik?

ROBERT PROSINEČKI: Bosna i Hercegovina ima taj jedan problem što je evidentno, a to je ta, ne samo za vrijeme mog mandata nego i prijašnjih mandata, osim jedne godine kad su izborili nastup na SP-u u Brazilu. Do tad im je trebalo to još malo da dođu do plasmana na veliko natjecanje. Nažalost, opet su prekratki za malo. Protiv Finske je BiH odigrala jednu blijedu utakmicu, a očekivali su svi puno. Na kraju, nažalost, ništa od playoffa, baraža. Ništa, opet će čekati sljedeću šansu. To je s BiH jednostavno tako.

NET.HR: U kakvom vam je sjećanju ostao period na izborničkoj klupi Bosne i Hercegovine?

'Sjeverna Makedonija nije iznenađenje'

ROBERT PROSINEČKI: Dobro, BiH je jedna drugačija reprezentacija. Nažalost, nedostaje im to malo da bi došli do velikog natjecanja, nekog rezultata. Meni je ostalo dobro, imaš boljih i lošijih trenutaka, ali sve u svemu u Sarajevo idem često i Bosna i Hercegovina je sigurno jedna specifična zemlja.

NET.HR: Sjeverna Makedonija Arijana Ademija izborila je dodatne kvalifikacije za SP. Balkanski nogomet napreduje. Hrvatska je tu, naravno, izvan svake konkurencije jer je standardna na velikim natjecanjima i aktualni viceprvak svijeta.

ROBERT PROSINEČKI: Sjeverna Makedonija nije iznenađenje. Ona je već bila na velikom natjecanju, imaju jednu dobru generaciju koja može biti vrlo nezgodna svakoj reprezentaciji na svijetu. Čak i Nijemcima u Njemačkoj gdje su pobijedili i ta tri boda su im donijela a dođu do baraža. Teško mi je reći da oni mogu otići na SP, jer i sami znate da je tu Švedska, Portugal, Poljska, Italija, Wales, Škotska... Puno reprezentacija nositelja koje bi kroz dodatne kvalifikacije htjele do Mundijala. Tako da će tu biti jako teško za Makedonce, ali je*iga, ovo je već veliki uspjeh.