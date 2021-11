Vatreni su zasluženo izborili SP. U to nema sumnje! Hrvatski nogometaši od prve minute jučer su se na punom Poljudu, pred više od 30 000 navijača, bacili na glavu protiv Rusije. Strpljivo, hrabro, ali i odlučno, hrvatski jurišnici jurnuli su Viktoriju na gol Zbornaje po lošem vremenu i uvjetima na terenu, a koja si je pod pritiskom na kraju sama zabila...

'Nogomet je bio pošten prema Luki Modriću'

Kasni autogol Fjodora Kudrjašova osigurao Hrvatskoj mjesto na Svjetskom prvenstvu u Kataru sljedeće godine, a Rusiju usmjerio u doigravanje.

Dobro je to napisao španjolski AS, točnije njihov Aritza Gabilonda: “Nogomet je bio pošten prema Luki Modriću, koji tako neće propustiti SP”.

Drugačiji stav igrača u reprezentaciji i govor tijela

Bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, između ostalog bivši pomoćnik Slavenu Biliću na klupi A Hrvatske, Lokomotiva, Bešiktaša i West Hama, bivši trener Dinama u dva mandata i bivši izbornik Azerbajdžana Nikola Jurčević, javio nam se jučer nakon utakmice. Vidjelo se na Vatrenima kako su nabrijani i ozbiljno usredotočeni na pobjedu. Od rujna mjeseca, nakon lipanjskog nastupa na Euru na kojem smo ispali u osmini finala turnira u velikom okršaju sa Španjolskom, u utakmici sa 6 golova (4-2 za Furiju), hrvatska nogometna reprezentacija ima puno bolji stav, govor tijela, igru na kraju krajeva. I zajedništvo na terenu...

Svi su davali sve od sebe, ginuli jedan za drugog. Jeli travu, padali, trgali se, bacali po kaljuži, blatu... Scena od jučer kad se Brozović u trku izborio za loptu, pa nakon toga pao. Lice mu je cijelo bilo u kaljuži, imao je blata i s jedne i s druge strane lica. Samo je to obrisao i onako blatnjav i mokar sprintao nazad u obranu kao da sutra ne postoji... E vidite, to je najbolji primjer požrtvovnosti Vatrenih protiv Rusije, ali i ranijih suparnika. Sve je počelo s Rusijom u Moskvi nakon Eura i završilo se s Rusijom. Od Rusije, do Rusije, rekli bi...

"Pa vidi se već unazad, nekoliko mjeseci da se u reprezentaciju vratila ta prava, pozitivna energija. To vidimo u njihovom govoru tijela, to vidimo u ponašanju igrača, to vidimo u poletu energije, u svemu onome što oni pružaju u utakmicama. Ako pogledamo statistiku posljednjih utakmica, mislim da su u posljednjih 7 susreta sa strelicama prema gore. To i njihov skor govori, 5 pobjeda uz dva remija. Naravno da nije lako ganjati pobjedu protiv direktnog suparnika. Ali, od prve do zadnje minute postavili smo se kao momčad koja je čitavu utakmicu igrala na jedan gol. Bila je to utakmica s dva lica. Prvo poluvrijeme na normalnom travnjaku, dok je drugo bilo bitka u lokvama. No, tu smo se bolje snašli, pritiskali, tražili rješenje i način i posrećilo nam se. Objektivno, gledajući sve statističke parametre, udarce na gol, zaslužili smo da ta jedna lopta uđe u mrežu za veliko slavlje".

Tradicija svih generacija reprezentacije Hrvatske

Baš kad sad razgovaramo, publika i igrači slave još na stadionu. Predivna slika, vidi se koliko našim nogometašima, izborniku Zlatku Daliću i čitavom stožeru, znači ova pobjeda i plasman na SP, pod kojim su bili pritiskom. Možete li nam malo približiti taj njihov osjećaj sad, kroz što prolaze? Znate kako je to, ipak iza sebe imate dva velika natjecanja s Hrvatskom (Euro 2008. i 2012.) i odličan nastup na spomenutom Euru 2008. u Austriji i Švicarskoj, te čitav niz bitnih, značajnih pobjeda i uspjeha kao igrač i kao trener.

"Reći ću vam, bio sam u takvim situacijama prošao sam to, i dan danas iako nisam više aktivan, kad gledam kod kuće naježim se, nevjerojatno sam sretan. Naravno kad si aktivni akter i kad dođeš do kraja tog puta, kada se Hrvatska plasira na veliko natjecanje, odnosno kad napravi dobar rezultat na velikom natjecanju, to su neizbrisive scene. No, tu bi stavio naglasak na jednu stvar koja traje sad preko 25 godina, od kad je Hrvatska počela igrati one prve kvalifikacije. Znači jedan veliki patriotizam, bez obzira što i tada i sada svi igraju po Europi, odnosno igrali su po Europi. Hrvatskim nogometašima, reprezentativcima, općenito Hrvatima, jako puno znače emocije domoljubnog zanosa, jako puno znači kad doneseš sreću svojoj domovini. To je ono što je tradicija svih generacija reprezentacije Hrvatske i zato hrvatska reprezentacija ima takav kult i takve rezultate".

Za Vukovar i Škabrnju

Upravo je to domoljublje, između ostalog, Vatrene i čitav stručni stožer vodilo kroz čitave ove kvalifikacije, a posebno na Poljudu protiv Rusije. U subotu su, recimo, trenirali pred transparentom na Istoku Poljuda na kojem je stajalo Škabrnja - Vukovar, a dan poslije jurišali na gol Rusije nošeni skandiranjem Vukovaru...

"Tako je oduvijek i u to uopće nema dileme. Sad kad vratim malo film u nazad, samo kad se sjetim ove situacije kad su oni danas krenuli s busom na Poljud, gledajući sve te naše navijače, ta podrška je njima dala jednu neviđenu snagu, energiju. Isto tako i jedan veliki pritisak, veliku obavezu. No, Hrvatska je još jednom pokazala veličinu i pobijedila", zaključio je Nikola Jurčević.