On je bio jedan od 30.257 navijača danas na Poljudu, koji su svjedočili Viktoriji Hrvatske na gol Rusije i plasmanu na SP minimalnom pobjedom 1-0, 12. ukupno veliko natjecanje od ukupno 14 mogućih od samostalnosti zemlje i 6 uzastopno.

'Teren je pomogao Hrvatskoj'

Legenda splitskog Hajduka Zoran Vulić (60) presretan je zbog raspleta u skupini H, kvalifikacija za SP.

"Evo me došao doma, kiša pada kao iz kabla. Ma bilo je prekrasno. Onoga čega sam se najviše bojao, to je i pomoglo Hrvatskoj - teren! Znači, ona žabica koja je nakon centaršuta skočila, onemogućila ili omogućila ruskom braniču da si da gol, znači prevarila ga je. Hrvatska je bila dominantnija od prve do zadnje minute, meni se najviše svidjelo to što nismo bili nervozni, bili smo strpljivi, ono što sam govorio u prijašnjim komentarima i najvažnije. Mislim da nas je nagradilo i da smo zaslužili tu nagradu. Ovim putem čestitam svima, izborniku i igračima, kao i stručnom stožeru. Objektivno smo puno bolji od Rusa i to se pokazalo danas, bez obzira na teren koji je u drugom dijelu bio praktički nemoguć za igrati. Pokazali smo da je Hrvatska europski Brazil", kazao nam je u uvodu Zoran Vulić.

Strpljenje

Rusi su bili stjerani na svoju polovicu, bez ambicija prema naprijed. No, svi smo čupali kosu u trenucima kad lopta nije htjela u gol i kad se oluja pojačavala, kiša pojačala i natapala travnjak, sve više.

"Normalno. No, mene je oduševilo što zadnjih 12 minuta, kod rezultata 0-0, Hrvatska nije bila nervozna, igrala je svoju igru kao da je prva minuta. Prema tome, to je veliki dobitak za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Niti u jednom trenutku, kad bi vi gledali utakmicu sa strane, ne bi znali da je potreban 1-o rezultat Hrvatskoj. 'Vidi, oni čuvaju rezultat'. Jednostavno, Hrvatska je bila jako strpljiva i sigurna u taj gol, to me oduševilo. Drago mi je da je publika tako pozitivna bila, reagirala je odlično, i ona je bila strpljiva, ni malo nervozna. I publika i igrači disali su kao jedno. Baš ono, jedna utakmica što se tiče strpljenja i kvalitete, koja se može pokazati djeci kao primjer".

Znači kad podvučemo crtu sad nakon svega, strpljenje je u ovim završnim kvalifikacijama u studenom odvelo Hrvatsku na SP?

'Jednostavno, ne znam kako su Rusi mogli dati gol'

"To je najvažnije, mi znamo da imamo kvalitetu i uđe li u tu kvalitetu malo nervoze, vi niste kvalitetni onoliko koliko u biti jeste. No, Hrvatska ima toliko utakmica u nogama, toliko kvalitetnih igrača, toliko takvih utakmica, znači iskustva, više od Rusa. Jednostavno, ne znam kako su Rusi mogli dati gol. Mogli su, doduše, odigrati nulu ali nisu mogli pobijediti. Pa, sama statistika Hrvatske od 18 udaraca na gol čini mi se, ili 19, ne znam više sad, a oni samo jedan i to, ne znam gdje su pucali, u Škver doli. Ma to je bila jedna Viktorija Hrvatske i u toj Viktoriji našu kvalitetu je nagradila malo sreća i teren. Ali, to smo zaslužili. Niti milimetar mrlje nema na ovu igru. Ponavljam, ovo je bio ogledni primjer nogometne utakmice koju treba pokazati djeci, kad nemaš rezultat kako trebaš biti strpljiv. I on će doći".

Rekli ste nam u petak u razgovoru nakon Malte, da je Rusija jača od Hrvatske jedino u bojevom naoružanju. Ruski izbornik Valeri Karpin na pressici je u subotu istaknuo kako će Hrvatska igrati onoliko koliko im to oni dopuste. Pa Boga mi dopustili su Hrvatskoj igru, toliko da nisu mogli mrdnuti. Samo su se branili, gol im je bio pod opsadom.

'Karpin je izvukao maksimum iz svoje momčadi i svaka mu čast na tome'

"Haha, pa gledajte, mislim da je tolika razlika u kvaliteti između Hrvatske i Rusije, da ne znam samo odakle hrabrosti Karpinu to reći. Ali jednostavno, moraš hrabriti svoju momčad, moraš ju dizati, vidjeli ste kako u tom dizanju iz ove momčadi Rusije izvukao je maksimum. Znači, moramo i njemu čestitati. Iz ove je momčadi izvukao maksimum, ne može više. No, kad vi naletite na europski Brazil, e onda vam je teško, onda patite i normalno da u toj patnji sebi date gol. Nije im bilo lako i ne bih im htio biti danas u koži. Još jednom, pustimo njih, čestitke našim momcima, Opustimo se, proslavimo i nadajmo se da će svi biti zdravi za Katar i da ćemo ponoviti SP onda kad smo bili drugi u Rusiji. U Rusiji smo bili drugi, Ruse smo izbacili, mislim da ćemo ponoviti rezultat kao u Rusiji", zaključio je Zoran Vulić.

Rezultati 10. kola skupine H:

HRVATSKA - Rusija 1-0 (Kudrjašov 81-ag)

Malta - Slovačka 0-6 (Rusnak 6, 16, Duda 8, 69, 80, De Marco 72)

Slovenija - Cipar 2-1 (Zajc 48, Gnezda Čerin 84 / Kakoulli 89)

Konačni poredak u skupini H: