Malta je riješena, slijedi spektakl na Poljudu. U nedjelju od 15.00 (izravni prijenos na Nova TV) Vatreni protiv Rusije igraju odlučujuću utakmicu za odlazak na SP.

Samo pobjeda Hrvatsku vodi izravno u Katar

Samo pobjeda vodi Hrvatsku izravno u Katar. Sve ostalo u dodatne kvalifikacije, nikad teže... Ulaznice su već odavno rasprodane te se očekuje 32 000 ljudi. Svi putevi, dakle vode u Dalmaciju, u Split...

"Gledao sam utakmicu Rusije i Cipra u Sankt Petersburgu, iznenađujuće visoko je Rusija dobila Cipar, iako na travnjaku to možda i nije tako izgledalo. Jednostavno, ova naša utakmica, svi mi koji poznajemo nogomet nismo bili sigurni da će to biti tako lako. Uvijek te utakmice takvog tipa predstavljaju, sadrže u sebi zamkicu. No, mislim da smo odigrali jednu od najboljih utakmica u kvalifikacijama, bez obzira na suparnika. Nadam se kako će ova protiv Rusije biti još bolja. Zbilja se sve poklopilo. Igra, rezultat, momci koji su ušli, i debitant Grbić. Ali, sad sve moramo okrenuti, novu stranicu. Dolazi utakmica odluke. U nogometu je sve moguće ali tolika kvaliteta je na našoj strani, ne znam, može se dogoditi svašta u nogometu ali mislim da smo veliki favoriti u toj utakmici. Pogotovo, nadam se da će to biti grotlo Poljuda. Ne znam kako bi nas oni mogli zaustaviti. Naglašavam, svatko svakog može dobiti u nogometu ali siguran sam kako Hrvatska neće kiksati. Prevažan je trenutak, prebitna je utakmica", kazao nam je u uvodu razgovora u petak ujutro Zoran Vulić, splitski nogometni bard, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa.

'Ivo Grbić je živio za to'

Spomenuli ste Ivu Grbića. Hrabra je bila odluka Zlatka Dalića da debitanta bez ijednog nastupa za Hrvatsku, stavi na vrata u bitnoj utakmici. Izbornik je jučer na pressici naglasio kako će Grbić braniti na Poljudu protiv Rusije: 'Rekli smo da će protiv Malte igrati oni igrači koji su u najboljoj formi, a Grbić je u ovom trenutku u boljoj formi nego Livaković. Dominik nije izgubio svoje mjesto, on je i dalje vratar broj jedan u hrvatskoj reprezentaciji, ali odlučili smo da će braniti Grbić. To je odluka iza koje smo svi stali, Grbić ima našu veliku podršku i on će braniti i u Splitu.' Kako to komentirate?

"Gledajte, zbilja imamo tri fantastična golmana. Šteta što mali Ivušić nije u kadru, što se povrijedio. Znači, koga stavite nećete falit. Ivu znam od malih nogu pa sam malo i sentimentalno vezan za njega. Znam njegove kvalitete i nogometne i ljudske. On je živio za ovo. Neće razočarati. Dat će u svakoj utakmici svoj maksimum, za koga kog branio. Dobra odluka stožera. No, moram biti iskren, meni se sviđa i Livaković i Ivušić. Tako da, možda ovo i nije bila teška odluka stožera".

Vjačeslav Kološkov, inače počasni predsjednik Ruskog nogometnog saveza, kazao je u razgovoru za Sport Exspress kako baš nije siguran da će Hrvatska pobijediti Maltu i kako Rusija ni po čemu nije slabija od Hrvatske: 'Hrvatska je jedna nova reprezentacija u odnosu na onu sa SP-a 2018. i nema više tu moć kao prije tri godine. Odlazak u Katar s Poljuda za nas je, stoga, sasvim izvediv', rekao je Kološkov. Prilično samouvjereno, nije se proslavio. Čovjek je baš zabrijao...

"Pa ja ne znam što pričaju, oni su jedino jači od nas u bojevom naoružanju. Mislim da što se tiče nogometa, tu smo koplje iznad njih, bez obzira i da se igra u Moskvi. Dao bih da je Hrvatska favorit", duhovito i pomalo sarkastično nam je kazao Zoran Vulić i nastavio:

"Prema tome, mislim da Rusija ima dobrih pojedinaca tipa Golovin. No, isto tako, nemaju igrače poput Luke, Kovačića, Brozovića... Možeš tako tri dana nabrajati, nećeš ih sve nabrojati u našoj reprezentaciji. Hrvatska je puno bolja i kvalitetnija, znamo što znači za nas ova utakmica. Hrvatska je puno više ovakvih dvoboja odigrala nego Rusija, iskusniji smo i drugi na svijetu. Trebamo samo spustiti, smiriti, zalediti glavu i igrat naš nogomet. I ništa drugo. Nikakve euforije, ništa, kvalitetniji smo i to treba s jednom mirnoćom pokazati da smo bolji. Moramo im se nametnuti na Poljudu".

Majer pokazao klasu

Lovro Majer je bio fantastičan. Zabio je dva gola, pokazao talent, mekoću, finoću, ima ono nešto, taj faktor X. Pravi potencijalni nasljednik Luke Modrića. Pričali smo o tome prije dva dana...

"Lovro Majer je, što se broja tiče, nasljednik Luke Modrića. Znači, desetka Hrvatske Majerova je sigurno u budućnosti. No, ne smijemo zaboraviti igru čitave momčadi. Hrvatska je sinoć odigrala bez greške na Malti čitavu utakmicu, a kao šlag na torti bio je Majer. Znamo mi svi kakav je on igrač, koja je to kvaliteta, pa ne bi njega Rennes kupio za ništa. Prema tome, Rennes je Lovri samo prolazna stanica, mislim da će momak, daj Bože, od srca mu to želim, doći u jedan od velikana europskog nogometa. Prema tome, kvalitetu ima, ne trebamo sad pumpati. Majer je samozatajan, dobar, kvalitetan, prema tome mislim da mu je, nećemo reći samo nebo granica nego da je na lijepom putu da ostvari lijepu karijeru".

Poljud rasprodan

Poljud je rasprodan, očekuje se ludnica. Kako Split diše dva dana prije utakmice?

"Ulaznice su rasprodane ima mjesec i pol dana. Znači, to će biti grotlo. Kad je pun Poljud naježiš se samo da skupljaš one balune ili da si fotoreporter koji slika ili čak novinar koji izvještava, naježiš se. E, sad zamislite kako je igračima koji igraju. Ja bih samo apelirao na jednoj mirnoći. Jedino me strah toga da ne bi izgorili. Mislim da imamo iskustva da to ne dolazi u obzir", zaključio je Zoran Vulić.