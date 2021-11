Dobro, Rusija se jučer napumpala samopouzdanjem zamrznuvši Cipar u Sankt Petersburgu na -6 (6-0), najvećom pobjedom od lipnja 2019. i 9-0 protiv San Marina, bacivši rukavicu Vatrenima u lice. Hrvatska je na to i -5 prije početka utakmice u odnosu na Karpinovu momčad uzvratila još jače na Malti, najvećom pobjedom u gostima u povijesti! Do sada je rekord držala 6-0 pobjeda u Andori u rujnu 2007.

Motivirani i ozbiljni

"Dečki su bili motivirani i ozbiljni. Što je jako bitno za ovu utakmicu, da se ne dovedeš u probleme. Uistinu su bili raspoloženi i efikasni. Moramo priznati da je i Malta svojom igrom, razigravanjima na svojoj polovici, neke stvari poklonila. Međutim, bez obzira na to, to je bila fantastična predstava Hrvatske", kazat će bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske, trener drugoligaša Karlovca Igor Pamić, koji nam se javio kasno sinoć odmah po završetku dvoboja...

Rekordna gostujuća pobjeda

No, rekordna pobjeda ukupno i dalje je 10-0 protiv San Marina u lipnju 2016. godine u posljednjoj prijateljskoj utakmici uoči odlaska na Europsko prvenstvo.

Scenarij se obistinio

I dočekali smo ono što se nekako kuhalo od prvoga kola. Utakmicu odluke na prepunom Poljudu. U nedjelju 14. studenoga Hrvatska i Rusija odlučivat će o putniku u Katar. Scenarij se tako obistinio. Nije završio u košu, kako to nogomet nekad zna napraviti.

"Ključ pobjede bio je pristup, a iz pristupa je isplivala i veća kvaliteta", objašnjava nam Igor Pamić.

Baršunasti Majerov dodir

No, ovog je puta jedan mladić zaradio naslovnice. Nije jedini ali nekako je najviše iskočio. Lovro Majer je u svom tek trećem nastupu za A selekciju Hrvatske zabio svoja prva dva gola. Šarmirao je i zadivio, pokazao baršunasti dodir i ono nešto u igri...

Uz Andreja Kramarića s golom i čak tri asistencije, bio je najbolji u momčadi.

"Lovro Majer je bio fantastičan. Vidi se da je moma pun samopouzdanja, već duže vrijeme igra dobro, ima kontinuitet. Očigledno kako mu je taj transfer u Francusku iz Dinama u Rennes olakšao psihološki, bez obzira što je tamo neko vrijeme bio ozlijeđen. Međutim, vidi se da uživa u nogometu. Toliko jednostavno to izgleda kod njega. Sjajno se snalazi u prostorima, koji ima realizaciju, zadnji pas... Da, jako lijepa utakmica s njegove strane".

'Rekao sam da se ne trebamo bojati s Gvardiolom'

No, ne bih htjeli posebno izdvajati nikog. Svi koji su igrali dali su svoj doprinos. Šteta što je Ivo Grbić u debiju na golu Hrvatske primio gol koji je nesretno skrivio Marcelo Brozović. Upisao bi u velikoj pobjedi sa 7 golova i debiju još k tome clean sheet. No nema veze, i ovako nije loše...

"U ovakvoj jednoj utakmici stvarno bi nekorektno bilo izdvajati ikog. Međutim, neću reći ništa novo, ja uživam gledati Joška Gvardiola. To sam već rekao kad je počeo igrati na prošlom Euru. Tada sam bio istaknuo kako je to to. Da se ne treba bojati s njim. U pravom momentu je i stavljen. Imamo kralja u momčadi, fascinantno kako dečko s lakoćom igra", oduševljen je Pamić.

Hrabar Dalićev potez

Inače, nema sumnje kako je bio odlučan i hrabar izbornički potez glede Grbića, jer prvi put u povijesti Vatrenih dogodilo se da u jednoj od odlučujućih utakmica između vratnica bude debitant bez ijednog nastupa za reprezentaciju, čak i u prijateljskim dvobojima.

Duje Ćaleta Car, koji je započeo umjesto Dejana Lovrena na poziciji stopera, bio je po prvi put kapetan i strijelac.

'Duje Ćaleta-Car i Majer nisu bila neka velika iznenađenja ali Grbić je'

"Duje Ćaleta-Car i Majer nisu bila neka velika iznenađenja u prvih 11. Dalić je kalkulirao što se tiče susreta s Rusijom. Međutim, isto tako ne možemo kazati da je to neko preveliko iznenađenje, ako igra i Lovro i pogotovo Ćaleta-Car. Jedino je iznenađenje bio Ivo Grbić. E sad, kako će se to odraziti, hoće li to biti dobar potez i tko će braniti protiv Rusije, vidjet ćemo u nedjelju".

Već nas trese groznica splitskog vikenda. Vatreni će prvi put na Poljudu igrati odlučujuću utakmicu za izravan plasman na veliko natjecanje.

'Rusija će biti tvrd zalogaj'

Kalkulacija, stoga, više nema i sve je jasno. Ako Vatreni pobijede, idu u Katar, a Rusi u playoff. Svaki drugi ishod znači obratno. Svi putevi stoga vode ka Dalmaciji...

"Kvaliteta nas i Rusa neosporno je na našoj strani. Rusija će biti tvrd zalogaj, tvrd suparnik. Međutim, ovakva razigranost, ovakva jedna forma ključnih igrača Hrvatske u pravom momentu, držim da će biti dovoljna. Jednostavno, u takvoj atmosferi na Poljudu, u takvoj jednoj energiji, s jednim pristupom koji će sigurno biti na maksimalnoj razini, s jednim iskustvom odigravanja takvih utakmica, uopće se ne bojim da ćemo odigrati pravu utakmicu", objašnjava nam Igor Pamić.

'Pustimo Lovru Majera neka samo igra'

U posljednje vrijeme strani mediji, točnije španjolski AS nedavno, Majeru je nadjenuo predznak Lukinog nasljednika. Je li Lovro Majer uistinu nasljednik Luke Modrića? Iako je Luka nezamjenjiv, jedan jedini, Zlatna lopta, naš kapetan...

"Pa ja bih pustio Lovru Majera da se razvija u ovom pravcu. Ne bih mu to breme i opterećenje stavljao na leđa. Neka dečko uživa u nogometu, uživajmo i mi u nogometu koji igra. Vrijeme će pokazati do kojih će se on nivoa razviti. Majer ima sve potrebno, od kreacije do trke i završnice. No, ajmo biti realni. Luka Modrić je najbolji igrač svijeta bio proglašen. Stoga, pričekajmo s takvim konstatacijama. Opet ponavljam, u tom svom nekom guštu neka momak igra i samo tako nastavi", zaključio je Igor Pamić.

