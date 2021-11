Došao je i taj dan, kad hrvatska nogometna reprezentacija od 15.00 na Poljudu, pred više od 30 000 navijača, igra ključnu utakmicu za odlazak na SP protiv Rusije.

Samo pobjeda Vatrene izravno vodi u Katar na SP

Stvar je jasna. Vatrenima za prvo mjesto u eurokvalifikacijskoj grupi H i izravan plasman u Katar treba pobjeda. Sve ostalo vodi Ruse na Mundijal. Pobjeda je, stoga, imperativ...

Inače, ogled protiv Rusije bit će 16. utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Splitu, a do sada su Vatreni samo tri puta slavili na Poljudu.

Prvu pobjedu u Splitu Hrvatska je ostvarila u lipnju 2011. protiv Gruzije u kvalifikacijama za Euro 2012. i to u svom tek desetom pokušaju na Poljudu. U prvih devet susreta Vatreni su ostvarili šest remija i tri poraza.

Mađarska i Slovenija pali na Poljudu, hoće li i Rusija?

Bila je to i prva službena utakmica u Splitu nakon čak 14 godina. Od 1997. godine Vatreni na Poljudu nisu odigrali službenu kvalifikacijsku utakmicu za neko veliko natjecanje. U tom periodu u Splitu je odigrano tek šest prijateljskih susreta.

Nakon Gruzije 2011., čekali smo osam godina na novo slavlje na Poljudu, no u tom razdoblju hrvatski nogometni reprezentativci praktički nisu niti igrali u Splitu, zbog maćehinskog odnosa tadašnjeg vodstva HNS-a prema Splitu i Dalmaciji, ono što sad Marijan Kustić, Zlatko Dalić i ostali žele ispraviti...

U listopadu 2019. Hrvatska je u sjajnoj atmosferi pobijedila Mađarsku s 3-0 u dvoboju kvalifikacija za Euro 2020. Što se tiče današnjeg dvoboja, izbornik Hrvatske Zlatko Dalić najavio je kako u početnom sastavu neće biti puno promjena u odnosu na Maltu.

"Ruse respektiramo, pobijedili su u pet utakmica. Novi izbornik Karpin napravio je sjajan posao. Međutim, igramo na Poljudu i očekujem od momčadi da odgovori na pravi način. Rusi se neće braniti. Ne mogu nam parirati, ako se postavimo visoko, čvrsto i agresivno. Moja vjera je ogromna", izjavio je Dalić na jučerašnjoj pressici na Poljudu, pa dodao:

'Svi igrači su mi na dispoziciji, svi su zdravi i na dobrom nivou'

"Svi igrači su mi na dispoziciji, svi su zdravi. Nikola Vlašić je na ovo okupljanje došao u puno boljem stanju nego na prošlo. Nećemo puno mijenjati puno, sigurno. Možda neke sitne detalje u postavi, ali tko god izađe, ja mu vjerujem. Svi igrači su na dobrom nivou. Koga god stavim, neću pogriješiti", istaknuo je Dalić i naglasio:

"Mi nismo reprezentacija koja se brani i koja tako igra nogomet. Mi smo fajteri, borci, pobjednici i to ćemo pokazati sutra na terenu. Ponijet će nas atmosfera to sigurno, ali pokazali smo da znamo biti pametni u tim situacijama i da to možemo prevladati. Ja sam pun samopouzdanja i vjere u ovu reprezentaciju. Vjerujem dečkima do neba da ćemo skupa ovdje nakon utakmice komentirati našu pobjedu".

'Moramo biti strpljivi od početka'

Kapetan reprezentacije Luka Modrić također je naglasio što njegove suigrače i sve u reprezentaciji zanima i za što će dati, ostaviti zadnju kap znoja na travnjaku.

"Mi znamo što nam treba, treba nam pobjeda i vjerujem da neće završiti kao u prvoj utakmici, nego da ćemo ostvariti pobjedu. Vidjet ćemo na koji će način Rusija igrati. Mi moramo biti strpljivi od početka, ali isto tako da se u svakoj lopti osjeti da znamo što želimo. Da budemo čvrsti i agresivni, ali ako budu zatvoreni moramo biti strpljivi i brzo igrati. To će biti jako važno".

Poznati hrvatski nogometni trener Ilija Lončarević, trenutno na klupi drugoligaša Intera iz Zaprešića, za Net.hr najavio je spektakl u Splitu:

'Nema dileme, pobijediti se mora. Nije jednostavno sve ostaviti za kraj'

"Očekujem pobjedu Hrvatske, ono što jedino i Hrvatskoj igra. Nema tu puno dileme, pobijediti se mora, a hoćemo li uspjeti, to ćemo vidjeti. Nije baš jednostavno sve ostaviti za zadnju utakmicu. Nažalost, tako je ispalo. Mislim da se momčad diže i da ćemo imati dobru šansu za slavlje", govori nam Lončarević.

Što će biti ključno protiv reprezentacije koja je u nizu od 5 pobjeda u grupi H?

"Bit će ključno velika koncentracija u završnici, s puno više igrača nego što inače sudjelujemo. Kad kažem puno više, da se jedan do dva pridodaju malo češće i da rješavamo utakmicu sa, ne stopostotnim šansama nego sa, reklo bi se poluprilikama i izglednim prilikama. To onda znači da je Hrvatska spremna za dobiti ovu utakmicu".

'Sigurno neće tako igrati kao na Malti'

Treba li Zlatko Dalić možda započeti utakmicu s onim sastavom kao na Malti? Pokazalo se uspješnim Lovro Majer i Luka Modrić u prvih 11, kao i s Dujom Ćaleta Carom na poziciji stopera te Andrejom Kramarićem u vrhu napada. Joško Gvardiol, Borna Sosa i Josip Juranović očekuju se u zadnjoj liniji. Marcelo Brozović i Luka Modrić u vezi, Ivan Perišić na lijevom krilu. Naravno, na golu će biti Ivo Grbić.

"Sigurno neće tako igrati kao na Malti. Mislim da izbornik ima dovoljan izbor igrača za svaku liniju i nemamo nikakvih unaprijed opravdanja, to je Dalićev posao. Ima svatko svoju glavu, možda on drugačije razmišlja od mene. To što bi ja htio ne mora biti da je moguće, treba znati u kakvom su stanju igrači a to najbolje znaju oni koji su uz njih, koji rade s njima. Nemamo mi nikakvih problema u reprezentaciji Hrvatske, odnosno imamo problem samo osvojiti tri boda".

POREDAK U SKUPINI H EUROKVALIFIKACIJA ZA SP: