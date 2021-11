Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju od 15 sati na punom Poljudu u Splitu igra utakmicu odluke s reprezentacijom Rusije. Samo pobjeda Hrvatskoj igra za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić danas su na pressici u kino dvorani na Poljudu, koja je bila prepuna novinara, među njima i 20-etak ruskih.

Svi zdravi i spremni

Kakva je situacija u taboru hrvatske nogometne reprezentacije Hrvatske?

"Nemamo nikakvih problema s ozljedama, svi su zdravi i spremni. Nećemo puno mijenjati, ali bez obzira na sastav svi naši igrači su u dobroj formi i bez obzira tko će istrčati vjerujem u njih," kazao je dodavši:

"Nemam dilema oko sastava. Ovo što igramo u zadnje vrijeme, tako ćemo igrati. Imamo široki izbor, široki spektar, Imamo nekoliko varijanti prema naprijed. Vjerujem u svakog igrača i koga god stavim, neću pogriješiti".

Najavio je izbornik kako će se hrvatska vrsta postavi visoko i čvrsto...

'Moramo igrati s pameću, ne sa srcem'

"Ali moramo igrati s pameću, a ne srcem. Ne smijemo srljati i ne smijemo zaboraviti fazu obrane. Mi nismo reprezentacija koja se brani i koja tako igra nogomet. Mi smo fajteri, borci, pobjednici i to ćemo pokazati sutra na terenu. Ponijet će nas atmosfera to sigurno, ali pokazali smo da znamo biti pametni u tim situacijama i da to možemo prevladati. Ja sam pun samopouzdanja i vjere u ovu reprezentaciju. Vjerujem dečkima do neba da ćemo skupa ovdje nakon utakmice komentirati našu pobjedu".

Ladić pratio Ruse

Dalićev pomoćnik Dražen Ladić snimao je Ruse, a svoje opservacije predstavio je igračima.

"Ladić je gledao tri ruske utakmice. Snimio ih je i pokazao igračima. Ostali su bez lijevog bočnog igrača, vjerujem da će postaviti tri defanzivna igrača, a opasni su iz prekida," otkrio je Zlatko Dalić.