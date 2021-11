Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju od 15 sati na punom Poljudu u Splitu igra utakmicu odluke s reprezentacijom Rusije. Samo pobjeda Hrvatskoj igra za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022.

Luka prvi odgovarao na pitanja

Pred novinare su izašli od 14.15 na presicu izbornik Zlatko Dalić, kapetan Luka Modrić te primarijus dr. Julije Meštrović, ravnatelj splitskog KBC-a. Prvi je u redu za novinarska pitanja bio Luka. Svi su svjesni kako će sutra puno toga ovisiti o kapetanu i najboljem igraču. Prvi su pitanja postavljali ruski novinari. Na presici je, naime, bilo i 20-etak ruskih novinara. Posebno su oni imali Modrića što za pitati...

"Mi znamo što nam treba, treba nam pobjeda i vjerujem da neće završIti kao u prvoj utakmici, nego da ćemo ostvariti pobjedu. Vidjet ćemo na koji će način Rusija igrati. Mi moramo biti strpljivi od početka, ali isto tako da se u svakoj lopti osjeti da znamo što želimo. Da budemo čvrsti i agresivni, ali ako budu zatvoreni moramo biti strpljivi i brzo igrati. To će sutra biti jako važno", istaknuo je Luka Modrić i nastavio odgovarati na novinarska pitanja.

Luka Modrić: 'Ugodno je igrati u Splitu'

"Ugodno je igrati u Splitu, jer ambijent je svaki put bio fenomenalan. Vjerujem da će tako biti i sutra i da će nam ta podrška biti dodatni motiv da budemo pravi i ostvarimo pobjedu. Puno mi znači igranje u Dalmaciji. Na zadnjoj utakmici sam se naježio kad smo izašli na teren. Jedva čekam utakmicu".

'Što će se dogoditi ako ne pobijedimo? Ne razmišljamo tako'

Pobjeda je imperativ, ali neće biti ni smak svijeta ako Vatreni ne ispune cilj. Preostaje našoj reprezentaciji dodatne kvalifikacije, nikad teže doduše ali svejedno, imamo 5-5 u dodatnim kvalifikacijama.

"Što će se dogoditi ako ne pobijedimo? Ne razmišljamo tako. Bit će vremena za razmišljanje ako tako ne bude. Fokusirani smo maksimalno, u dobrom smo ritmu i o drugim stvarima ne razmišljamo", naglasio je Luka.

Modrić je Rusima objasnio i sljedeću genezu:

"Nitko se nikoga ne treba bojati. Mi vjerujem u sebe, imamo super ekipu, bez obzira što netko mislio, pa čak i što Rusi mislili. Teren je jedino mjerilo, teren će pokazati tko je bolji i tko zaslužuje ići na Svjetsko prvenstvo".

Na red je došao i Zlatko Dalić:

Zlatko Dalić: 'Novi izbornik Karpin napravio je sjajan posao'

"Ruse respektiramo, pobijedili su u pet utakmica. Novi izbornik Karpin napravio je sjajan posao. Međutim, igramo na Poljudu i očekujem od momčadi da odgovori na pravi način. Rusi se neće braniti. Ne mogu nam parirati, ako se postavimo visoko, čvrsto i agresivno. Moja vjera je ogromna", izjavio je Dalić pa dodao:

"Morate znati da je Karpin kao igrač bio ofenzivac. Rusija sad igra bitno drugačije nego protiv nas na SP-u i to je dobitak za njih. Promijenio je i neke igrače. Kažu da je napad najbolja obrana i s tim se slažem, ali oni će igrati onoliko koliko im mi dopustimo. Ladić je bio na utakmici s Ciprom. Snimili smo ih, znamo sve o njima. Po meni će staviti tri defanzivna vezna igrača i tako nas zaustaviti. Dilema oko našeg sastava nemam".

"Kakva je situacija s Nikolom Vlašićem?" Upitao je ruski novinar hrvatskog izbornika. Vlašić je tema među ruskim pratiteljima tamošnje reprezentacije, jer je itekako ostavio trag u CSKA.

Svi na dispoziciji Daliću

"Svi igrači su mi na dispoziciji, svi su zdravi. Nikola je na ovo okupljanje došao u puno boljem stanju nego na prošlo. Nećemo puno mijenjati puno, sigurno. Možda neke sitne detalje u postavi, ali tko god izađe, ja mu vjerujem. Svi igrači su na dobrom nivou. Koga god stavim, neću pogriješiti", istaknuo je Dalić i naglasio:

"Mi nismo reprezentacija koja se brani i koja tako igra nogomet. Mi smo fajteri, borci, pobjednici i to ćemo pokazati sutra na terenu. Ponijet će nas atmosfera to sigurno, ali pokazali smo da znamo biti pametni u tim situacijama i da to možemo prevladati. Ja sam pun samopouzdanja i vjere u ovu reprezentaciju. Vjerujem dečkima do neba da ćemo skupa ovdje nakon utakmice komentirati našu pobjedu", kazao je Zlatko Dalić.

'Ne smijemo izgubiti glavu i srljati'

Strpljenje će biti ključno...

"Strpljivi ćemo biti i do sudačke nadoknade ako treba. Ne smijemo izgubiti glavu i srljati. Mi nismo reprezentacija koja srlja, imamo igrače koji uvijek mogu nešto napraviti. Samo ne smijemo srljati", naglasio je izbornik Vatrenih.