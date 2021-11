Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je zacrtano i uvjerljivom pobjedom nad Maltom (7-1) osigurala meč-loptu u nedjelju protiv Rusije na Poljudu, a izbornik Zlatko Dalić nije poslije utakmice krio zadovoljstvo izvedbom svojih igrača.

“Čestitke dečkima na pristupu i angažmanu tijekom cijele utakmice, najvažnije je bilo utakmicu protiv Malte shvatiti jako ozbiljno. Tako je i bilo, igrači su dali svoj maksimum, što je rezultiralo uvjerljivom pobjedom. Najvažnija su tri boda, dobili smo ono što smo htjeli, pobjedu protiv Malte i veliku utakmicu u Splitu”, rekao je Zlatko Dalić na web-stranici HNS-a, koji je na Malti među vratnicama priliku od prve minute dao Ivi Grbiću.

“Rekli smo da će protiv Malte igrati oni igrači koji su u najboljoj formi, a Grbić je u ovom trenutku u boljoj formi nego Livaković. Dominik nije izgubio svoje mjesto, on je i dalje vratar broj jedan u hrvatskoj reprezentaciji, ali odlučili smo da brani Grbić. To je odluka iza koje smo svi stali, Grbić ima našu veliku podršku i on će braniti i u Splitu. I još nešto, igrači koji su ulazili u igru itekako su doprinijeli konačnom rezultatu i zbog njih nismo posustali ni sekunde”.

Majer je igrao puno bolje u sredini

Daliću je uvjerljivo izdanje momčadi omogućilo odmoriti neke najvažnije igrače.

“Već smo na poluvremenu zamijenili Brozovića, koji u Interu već sedam ili osam utakmica igra u ritmu srijeda - nedjelja, a imao je i žuti karton. Planski smo mijenjali Modrića, Perišića i Kramarića, poslije i Pašalića. Da smo mogli, odmorili bismo i više igrača, žao mi je što nismo mogli uvesti Sučića i Stanišića, ali odmarali smo one kojima je to bilo najpotrebnije. Dobro je da je Juranović odigrao cijelu utakmicu jer u Celticu igra lijevog beka, Majer je puno bolje odigrao kad je prešao u sredinu, a Vlašić je dobio minutažu da se vrati poslije razdoblja neigranja i netreniranja. Na kraju smo ispunili sve ono što smo planirali. Dobro smo analizirali igru Maltežana, znali smo da puno igraju s vratarom, pripremili smo se na to i uspjeli postići nekoliko golova na takav način. Bili smo superiorni, dominantni i autoritativni”.

Golijada Vatrenih na Malti prava je uvertira za uzavrelu atmosferu na Poljudu.

“Svi mi živimo za takve utakmice, takva se atmosfera doživi jednom ili dvaput u karijeri. Bez obzira na to što svi naši igrači igraju u velikim klubovima, sasvim drukčije je kad igraju u reprezentaciji. To je ponos, strast, emocija i domoljublje. To je nešto što nema cijenu. Moramo se dobro pripremiti za utakmicu s Rusijom da ne izgorimo u svemu tome. Međutim, utakmice protiv Mađarske i Slovenije pokazale su da igramo još bolje u takvom ozračju. Da Poljud može primiti sto tisuća navijača, vjerujem da bi ih u nedjelju toliko bilo u Splitu”.

Ne sumnjam u naš trijumf

Izbornik Vatrenih uoči dvoboja s Maltom nije želio spominjati dvoboj s Rusima, sad se konačno može u potpunosti okrenuti velikom poljudskom dvoboju za prvo mjesto u skupini i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine u Kataru.

“Ne bi bilo dobro da sam govorio o Rusima prije Malte, bilo bi to naivno od mene. Međutim, sad možemo zaboraviti Maltu i okrenuti se Rusiji. Riječ je momčadi koja ima kvalitetu i koja je pobijedila zadnjih pet utakmica, iako protiv Slovačke i Slovenije nisu bili bolji protivnik. Iskreno, očekivao sam da će Rusi negdje kiksati i zato i jesam spominjao da će nam za plasman u Katar trebati 21 bod. Međutim, nisu kiksali i došla je ta zadnja utakmica. Možda je i bolje da nam nije dovoljan bod za plasman jer bi priprema bila sasvim drukčija. Rusija ima novog izbornika, koji je donio novu energiju i promijenio momčad, dao priliku dobrim mladim igračima. Znamo što nas čeka i kako se pripremiti da dobijemo Rusiju. Ako budemo igrali kao na zadnjih šest utakmica, ne sumnjam u naš trijumf”, zaključio je Dalić.