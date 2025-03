Legenda sasula 'drvlje i kamenje' po Guardioli: 'Arogantan je, sve radi zbog jednoga...'

Legendarni talijanski nogometni stručnjak Fabio Capello (78), iako cijeni trenerski rad Pepa Guardiole, smatra da je Katalonac svojim inzistiranjem na velikom posjedu lopte i beskonačnim dodavanjima nanio štetu nogometu.

Capello je u intervjuu za španjolski dnevnik "El Mundo", a kojeg su prenijeli talijanski mediji, istaknuo: "Jako cijenim Guardiolu kao trenera. U svom životu vidio sam tri revolucije u nogometu, po jednu otprilike svakih 20 godina. Mislim na Cruyffov Ajax (trener je bio Rinus Michels, otac totalnog nogometa), Sacchijev AC Milan i Guardiolinu Barcelonu. No, ono što ne volim kod Guardiole je njegova arogancija. Nakon Barce vodio je Bayern i Manchester City, koji su po igračkom kadru uvijek bili kandidati za naslov europskog prvaka. No, jedinu Ligu prvaka osvojio je sa Cityjem (2023) i to zato što te sezone nije eksperimentirao u odlučujućim utakmicama. Prije toga je radio eksperimente, postavljao je igrače na pozicije koje im prirodno ne odgovaraju, i to samo kako bi mogao reći - evo vidite, zbog mene klub pobjeđuje, a ne zbog igrača. Ta arogancija koštala ga je nekoliko Liga prvaka".

Capello, koji je tijekom karijere vodio AC Milan, Real Madrid, Romu, Juventus i englesku reprezentaciju, prisjetio se i vremena dok je bio na kormilu Rome (1999-2004) a u igračkom kadru imao je Guardiolu (od srpnja 2002. do kraja siječnja 2003.). "Nikad nisam raspravljao s njim o nogometu, ali jednog dana mi je prišao i počeo mi je govoriti kako bih trebao raditi svoj posao. Kao igrač on se šetao po terenu i nije mi bilo ni kraj pameti da njega stavim u igru umjesto nekoga tko to zaista zaslužuje. Rekao sam mu da počne trčati, a onda može pričati o tome kako bih ja trebao raditi svoj posao. To je bio kraj debate", kazao je Capello, koji je s Romom bio prvak Italije 2001. godine.

Fabio Capello

Prije toga dokazao se kao trener AC Milana s kojim je osvojio naslov prvaka Europe 1994. godine. U tom finalu, koje je odigrano na Olimpijskom stadionu u Ateni, Barcelona pod trenerskom palicom Johana Cruyffa i za koju su igrali Pep Guardiola, Ronald Koeman, Hristo Stoičkov i Brazilac Romario bila je veliki favorit, ali završilo je uvjerljivom pobjedom Milana (4-0). Vezni red "Rossonera", u kojem su bili Desailly, Albertini, Donadoni i Zvone Boban, uništio je Cruyffovu teoriju o tome kako se posjedom lopte pobjeđuje, a u napadu su ih masakrirali Dejan Savićević i Daniele Massaro.

"Iako to nije njegova krivnja, taj stil igre sa beskonačnim dodavanjima nanio je štete nogometu, jer su ljudi potrošili deset godina pokušavajući to kopirati. To je uništilo talijanski nogomet, on je izgubio svoje prepoznatljive karakteristike, puno duela i trke. Danas u talijanskom nogometu čak i golmani vode loptu, to je katastrofa. Srećom nogomet se mijenja, Španjolska je postala europski prvak igrajući brzo sa dva krilna napadača", ocijenio je je Capello.

