Hrvatsku nogometnu reprezentaciju sutra od 20 i 45 čeka ključna utakmica u kvalifikacijama za odlazak na SP u Katar 2022. Protivnik Vatrenima u 9. kolu je Malta, pretposljednja reprezentacija u skupini H. Tu utakmicu naši nogometaši moraju dobiti, kako bi sebi kreirali priliku da u posljednjem kolu sruše Ruse za prvo mjesto u grupi koje izravno vodi na SP.

Scenarij već odavno napisan

Scenarij je za ovu završnu fazu kvalifikacija, prema dobrom starom običaju, već odavno napisan. Hrvatska će u Ta' Qaliju pobijediti Maltu, Rusija će se uspješno obračunati s Ciprom i potom će Zlatko Dalić protiv Valerija Karpina na Poljudu imati konačni obračun. No, znamo da unaprijed napisani scenariji često završe u košu, nogomet se potrudi za neke drugačije rasplete, priče...

Stoga, treba li se možda više nego Rusije na Poljudu, bojati utakmice na Malti? Iz više razloga. Prvo, Malta više nije tako bezazlena reprezentacija kao što nam naša percepcija sugerira. U ovim je kvalifikacijama preskočila Cipar, direktno ga i pobijedila s 3-0. Istina, na svom terenu, osim protiv Cipra, nije se baš proslavila, Slovenija je tamo slavila visokih 4:0, Rusija 3:1. Opet, Hrvatskoj na Malti nikad nije išlo lako a jednom smo tako prosuli već upisane bodove i zakomplicirali si put do SP-a u Njemačkoj. Bilo je tada 1:1.

Također, Malta se za Hrvatsku već sprema, evo danas je deveti dan. Tjedan dana su već bili zajedno u ponedjeljak, na dan okupljanja Vatrenih. To sugerira da itekako žele pružiti viceprvaku svijeta otpor i suprostaviti mu se. Toliko o napisanim scenarijima.

'Opasnija mi je Malta nego Rusija'

"Meni je nekako opasnija Malta nego Rusija. Nama više odgovaraju bolje reprezentacije zbog načina igre hrvatske nogometne reprezentacije", kazat će iskusni nogometni vuk Zoran Vulić i dodati:

"Kad prođeš Maltu, onda imaš osiguran odlučujući dvoboj za prvo mjesto u skupini protiv Rusije. Jednostavno, Hrvatska mora u obje utakmice biti na maksimalno visokoj razini i onda neće biti problema. Bez obzira tko će igrati".

Uoči zadnje dvije utakmice Dalić, naime, ima dosta problema s izostancima pa je aktivirao pretpoziv napadaču Malmoa Antoniju Mirku Čolaku, iz mlade reprezentacije je pozvao Luku Sučića a naknadno je pozvao i napadača Dinama Brunu Petkovića te veznjaka Rennesa Lovru Majera.

"Kad stavimo sve na papir, iako papir puno puta ne igra ulogu, onda smo mi bolja momčad i od Malte i od Rusije. Da je po papiru, već bi mi bili u Kataru. Jednostavno se dogodi da tijekom kvalifikacija da ti se promijeni igrač, jedna loša utakmica i dođeš u probleme. Mislim da za ova dva dvoboja ne bi trebalo biti nikakvih upitnika. Kad je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja. Uvijek je hrvatska reprezentacija reagirala vanserijski kad je trebalo. Prema tome, nemam dvojbu da će obje utakmice završiti u našu korist".

Prvi put je razlika između dviju utakmica Hrvatske 66 sati. K'o za vrag baš sad u raspletu skupine H. Koliko to može biti opasno? Tim više, jer se društvo s Malte već sprema danima za tu utakmicu.

"Kako nama tako i njima. Normalno da je to malo opasnije za kvalitetniju momčad ali jednostavno, to su utakmice one finalne i kad se igra jedna takva utakmica, bez obzira na suparnika, ma da igraš s Njemačkom i Rusije, svejedno je. To su dvoboji u kojima se mora slaviti, uzeti bodove, pobijediti. Tako se moraš nametnuti tokom svih 90 minuta. I protiv Malte i Rusije vjerujem da će Hrvatska biti prava i da će rasplet biti na Poljudu. Imamo više iskustva nego Rusi u takvim utakmicama i uz puni Poljud, vjerujem u pobjedu i prolaz na SP kao prvi u grupi. Očekujemo svi takav rasplet".

'Ne bi trebalo doći do nekakvih turbulencija'

I vi ostavljate dojam kao da su bodovi protiv Malte već upisani?

"Imamo kvalitetnu reprezentaciju, bez obzira hoće li Luka Modrić igrati ili ne. Ne bi trebalo doći do nekakvih turbulencija, ali za to se trebaju napraviti neki preduvjeti naravno. Duboko se nadam da ta naša kvaliteta i važnost utakmice i protiv Malte i Rusije će doći do izražaja, da je već u glavama igrača Hrvatske. Mislim da su naši nogometaši svjesni važnosti dvoboja".

Nema Matea Kovačića i to je ozbiljan udarac. No, tu su neki drugi, novi igrači. Kako vam izgleda taj roster Hrvatske za rasplet skupine H?

"Još jednom ponavljam, bez obzira tko bude igrao, bez obzira je li tu Mateo ili ne, iako je on važna karika za hrvatsku igru, bez obzira je li unutra Luka ili nije, bez obzira tko bude igrao, Hrvatska će i dalje biti dobra, Hrvatska je i dalje jaka i nogomet se i dalje mora igrati. Vidimo samo kad je otišao Ivan Rakitić, i dalje reprezentacija igra, i dalje je ona jaka. Ovih 25 igrača u kadru Hrvatske su najbolje što imamo i mislim da oni samo trebaju svoju kvalitetu pokazati na terenu i ništa više. U tom slučaju, problema ne bi trebalo biti".

I Rusija ima problema. Artjom Dzjuba iz već poznatih razloga nije u sastavu reprezentacije a izbornik Valerij Karpin nije odlučio pozvati još trojicu kvalitetnih nogometaša. Tako se na popisu nije našao ni 21-godišnji Gamid Agalarov, ovoga trenutka s 11 pogodaka uvjerljivo najbolji strijelac ruskog prvenstva i član Ufe. Da, ne možemo a ne gledati prema Rusiji. Bez obzira što još Hrvatska mora dobiti Maltu.

'Ne trebamo gledati Rusiju, trebamo gledati samo Hrvatsku'

"Ne trebamo gledati Rusiju, trebamo gledati samo Hrvatsku, sebe. Moramo se postaviti kao gazde na terenu, kad dođe taj dvoboj. Morat ćemo se nametnuti s našom kvalitetom i onda ne bi trebalo biti problema".

Zašto Hrvatska protiv reprezentacija poput Malte igra teže nego protiv boljih reprezentacija? Ok, Malta igra zatvoreno, s višestrukim blokom. Ali svejedno. Jako teško Vatreni probijaju taj blok.

"Zato što smo mi gajili nekakav polukontraški i kontraški nogomet još tamo kad smo počeli, kad je počela postojati, nastajati hrvatska nogometna reprezentacija početkom 90-tih godina. Polukontraškim načinom Hrvatska je sve dobivala i svakom našem igraču bilo Rebiću, Perišiću, Kramariću, Brekalu više odgovara takva igra nego igrati protiv zatvorenog bloka na 20 metara. Taj blok bi trebao više odgovarati Bruni Petkoviću ili takvim igračima. Posebno našim veznim igračima primjerice Mateu Kovačiću koji može i zna iznijeti balun 80 metara, Luka isto tako, znači imamo takav profil igrača, fantastičan za kontru i polukontru. Pogotov kad Hrvatska izlazi iz bloka u presing i kontru i tada je jako dobra. Zbog toga nam odgovara više igrati protiv jačih momčadi".

'Petko ima kvalitetu da bude sigurno u prvih 11 hrvatske nogometne reprezentacije'

Kad smo kod Brune Petkovića, ponovno je Dinamov napadač u reprezentativnom kadru. Kako to komentirate?

"On je meni odličan i drag igrač. Prema tome, zaslužio je poziv. Ne volim pričati o pozivima ali Petko ima kvalitetu da bude, malo ću biti i bezobrazan, sigurno u prvih 11 hrvatske nogometne reprezentacije".

Što će biti ključ za slavlje protiv Malte?

"Ključna će biti naša kvaliteta i ništa više. Maltu moramo doživjeti kao Rusiju, Rusiju kao Brazil i onda neće biti nikakvih problema. Nikoga se ne smije podcijeniti. Ako se uđe 100% da to dobivamo, onda će Hrvatska imati problema. Strpljenje, strpljenje, strpljene i opet strpljenje. Onda će biti sve dobro".

Majer oduševio Francuze i Španjolce

Lovro Majer je isto dobio poziv. Oduševio je u velikoj pobjedi njegovog Rennesa protiv Lyona, osvanuo potom i na naslovnici čitanog španjolskog dnevnog sportskog lista AS-a: 'Ovo je Lovro Mayer, obožavatelj Luke Modrića od kojeg može preuzeti ulogu u reprezentaciji', napisao je ugledni medij koji je kroz nekoliko odlomaka predstavio bivšeg dinamovca. Naravno, tu Španjolci uz Modrića navode i Matea Kovačića, Marcela Brozovića i Ivana Rakitića kao primjere iz posljednjeg desetljeća, a u tu priču sada guraju i Majera kojeg se apostrofira kao nasljednika Luke Modrića. Je li Lovro Majer stvarno legitimni Lukin nasljednik u reprezentaciji? Govori se to i za Matea Kovačića, ako se uopće Luka Modrić i može zamijeniti...

"Daj Bože da je, da je Majer nasljednik Luke Modrića, odnosno da dođe na taj nivo i da doživi ovo što je Luka doživio. No, još je to preuranjeno pričati. Radi se o zbilja jednom kvalitetnom igraču koji je zbilja samozatajan, tih, kojeg niste mogli puno čuti ni kroz medije. Isto kao i Luku, znači na dobrom je putu da dođe daleko. Samo ga sreća treba malo popratiti da nema ozljeda. Teško je kazati za bilo koga pa tako za njega, hoće li i da li će doći na Lukinu razinu. Luka je Luka, najbolji nogometaš svijeta sa srebrom sa SP-a oko vrata, vedeta Reala. Ma daj Bože da takvog igrača Hrvatska još koji put ima u povijesti. Što se tiče Majera, apsolutno je zaslužio poziv. I kad je igrao u HNL-u u dresu Dinama, mislim da je Majer trebao biti pozvan u reprezentaciju. No, još u prošlosti je Hrvatska u sredini imala četiri možda među 20 najboljih veznjaka svijeta, a taj trend je ostao do danas. Mladi nogometaši tipa Majer, Ivanušec pa čak i Vlašić, teško su dobivali prostora na svojim pozicijama. Tu su dakle Luka, Mateo, bio je tu i Ivan Rakitić još prije... Pa tko će onda upasti među takva tri igrača ili dva, svejedno? Pa u takvom odnosu snaga za jednog Kovu je bilo problema a kamoli ne za malog Majera, ako me razumijete što vam s tim želim reći. No, sve dolazi na svoje. Majerova kvaliteta je zbilja apsolutno neupitna. U ovo malo vremena u Francuskoj sazrio je. Drago mi je što je odabrao Francusku, tamošnji nogomet koji je brz i koji njemu leži, koji je njemu jako potkovan i kvalitetan".

Poredak u skupini H nakon osam odigranih kola: