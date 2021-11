Posljednjih mjeseci u hrvatskom reprezentativnom nogometu postoji trend dovođenja mladih i talentiranih nogometaša pod okrilje HNS-a. Dosad ih je najviše dovedeno iz Njemačke. Pa je tako Marco Pašalić donedavno za nogometnu hrvatsku bio potpuni anonimac, a danas je jedna od nada našeg nogometa o kojem se piše i koji je u fokusu. Ovaj 21-godišnji napadač nedavno je debtirao za prvu momčad Borussije Dortmund i to protiv Bayerna u Superkupu i preko noći je postao obećavajuća priča.

Stanišić i Sučić u Dalićevom fokusu

Također, Josip Stanišić iz Bayerna i Luka Sučić (Austrija doduše) iz RB Salzburga priključeni su u reprezentativni sustav i oni su na raspolaganju izborniku Zlatku Daliću. Stanišić bi trebao biti u kadru od 23 igrača za Maltu i Rusiju.

Što se tiče Sučića, sjajni mladi veznjak koji je u Osijeku već debitirao za A vrstu protiv Slovačke, zadobio je jak udarac u subotnjoj ligaškoj utakmici njegova RB Salzburga i bečke Austrije u kojoj su pobijedili 1:0. Ušao je u igru u 46. minuti, a izašao u 89. minuti. No, došao je na okupljanje. No, kako ga još uvijek boli ipak će propustiti Maltu. No, vjeruje se kako će za Rusiju biti spreman.

Mnogi, uključujući izbornika vrste do 19 godina Joea Šimunića, tvrde da je Sučić jedan od najnadarenijih hrvatskih nogometaša novije ere koji bi trebao u A reprezentaciji u budućnosti imati ozbiljnu ulogu. Sučić je, poput Marina Pongračića, dijete hrvatskog iseljeništva, a već s 15 godina prigrlio je hrvatski grb.

Noah Phil Pesch i Jakov Šuver novi dvojac

Također, posljednja dvojica koja su odlučila obući dres reprezentacije Hrvatske su 16-godišnji nogometaš velikana Bayera iz Leverkusena Noah Phil Pesch koji ne priča hrvatski, a po prvi put tu je i 18-godišnji Jakov Šuver iz Stuttgarta, jedan od najtalentiranijih i najboljih nogometaša u Njemačkoj u svom godištu.

Veliki je to uspjeh HNS-a koji je moćnom Elfu "ukrao iz svlačionice“ talentirane mladiće i još više pojačao taj balon talentiranih mladih hrvatskih reprezentativaca, iz kojeg se crpe igrači i za A selekciju ali i za mlađe nacionalne nogometne vrste.

"To je jedna odlična stvar za Hrvatsku. Pokazalo se u prošlosti koliko smo imali igrača koji su bili izvanredni i praktički obilježili svoju generaciju u reprezentaciji Hrvatske. Ako se samo sjetimo braće Kovač, Šimunića, Rakitića ili Petrića itd, koji su došli iz dijaspore kao hrvatski igrači, ova sadašnja situacija kad dolazi takav broj mladih je za mene jako pozitivna. Pokazuje kako HNS dobro prati situaciju jer sigurno da su to igrači koji bi u budućnosti mogli biti potencijalno zanimljiviji za zemlje u kojima igraju. U ovom slučaju Njemačku i Austriju (Luka Sučić). Ono što je jedna jako dobra stvar je što skoro kod svih rekao bih, velike većine Hrvata u dijaspori koji igraju nogomet, u ovom slučaju Njemačkoj, prevladava taj patriotizam, domoljublje pa se oni mahom odlučuju igrati za Hrvatsku. To je jedna velika stvar", govori nam Nikola Jurčević, bivši Bilićev pomoćnik na klupi Hrvatske, Lokomotive, Bešiktaša i West Hama, bivši izbornik Azerbajdžana i trener Dinama u dva mandata, bivši strateg NK Zagreb kojeg je uveo u Ligu za prvaka HNL-a, SV Austrije Salzburg i Slaven Belupa. Jura uvijek je zahvalan sugovornik koji se razumije u nogometnu materiju, a k tome ima i iskustva s ovom tematikom. Upravo je on zajedno s Bilićem, Srebrićem i Ivanom Hežakom, čovjekom koji se tada dosta brinuo o našim sportašima, radio na tome i odradio posao uspješnog dovođenja Ivana Rakitića u A reprezentaciju Hrvatske iz Švicarske.

'Priča Marca Pašalića je dokaz se sve može napraviti s upornim radom'

Naime, Pašalić je u nedavnom intervjuu za Socrates Magazin otkrio kako je 2018. godine radio na baušteli a sad je objavio selfie s prijateljem Marijom Šubarićem, također mladim hrvatskim nogometašem koji sada igra za Augsburg. Nakon što je to izjavio, mnogi nisu vjerovali u tu priču. Ovom objavom na Instagramu Marco Pašalić ju je potvrdio...

"U svakom slučaju je to jedna lijepa priča i pokazuje što se sve može napraviti s jednim upornim radom, s velikom ambicijom i da jednostavno dečko koji je vjerojatno, kako su mu roditelji tamo otišli trbuhom za kruhom, i on je bio u svom nekom mentalitetu jednog velikog borca i kao takav je radio i takve poslove na baušteli, a paralelno s tim igrao nogomet. Velika je nagrada za njega što je došao u sustav hrvatske reprezentacije i vrlo jedan pozitivan primjer što znači biti uporan i na takav način doći na nogometnu scenu", objašnjava nam Jurčević i dodaje:

'To je dokaz da je naša zemlja bitna na nogometnoj karti Europe i svijeta'

"To što su svi oni odlučili zaigrati za Hrvatsku je dokaz da je naša zemlja jako bitna na nogometnoj karti Europe i svijeta. Jer, da je Hrvatska neka marginalna nogometna zemlja i u konačnici reprezentacija, bez obzira na ljubav koju imaju prema zemlji ipak bi postojala dosta velika mogućnost da zaigraju ipak za neku atraktivniju reprezentaciju. Hrvatska je na nogometnoj karti Europe sigurno uvijek u TOP 10 a usudio bih se reći čak i u TOP 5 i to je, između ostalog, razlog što mladi nogometaši biraju Hrvatsku. Naravno, tu treba pohvaliti skautske službe i ljude koji se brinu o tome u HNS-u za dobre reakcije jer, ponekad, ako kasniš mjesec -dva dana već možeš izgubiti potencijalno bitnog igrača za budućnost", zaključio je Nikola Jurčević.

Inače, priča Marca Pašalića pomalo podsjeća na onu Josipa Brekala. Dobro, Brekalo nije možda radio na baušteli ali ostvario je svoje snove. Naime, tri mjeseca prije pozivanja u reprezentaciju 2018. godine Josip Brekalo je na glavnom zagrebačkom trgu slavio golove Perišića, obrane Subašića, nastupe Rebića, Rakitića i društva u Rusiji, poprištu najvećeg hrvatskog nogometnog uspjeha, bio je i na spektakularnom dočeku na ulicama glavnog hrvatskog grada, a onda je završio u momčadi sa svojim junacima.

Na društvenim mrežama pojavila se njegova fotografija kako sjedi na monitoru s tramvajskim redom vožnje. Fotka je oduševila mnoge, a nadamo se kako će i spomenuti mladi novi hrvatski nogometaši isto pronaći svoje mjesto pode suncem (čitaj u A selekciji Hrvatske).