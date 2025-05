Hoće li se treća sila uključiti u rat? Stručnjak razjasnio rušenje Rafalea: 'To vam govori sve'

Dok je Indija u srijedu izvela zračne napade na ciljeve u Pakistanu i pakistanskom Kašmiru, a Islamabad tvrdi da je srušio pet indijskih borbenih aviona, svijet brine jedno - hoće li oružani sukob dvije nuklearno naoružane sile dovesti do globalne eskalacije.

Indija i Pakistan postale su neovisne o Ujedinjenom kraljevstvu 1947. godine. Od tada su vodile dva rata zbog većinski muslimanskog Kašmira. Na Kašmir obje strane polažu pravo u cijelosti, ali kontroliraju djelomično. Primirje je postignuto 2003, a obnovljeno 2021. Napadi su bili rijetki.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Indija je postala nuklearna sila 1974. godine, a Pakistan 1998. godine. Ni jedna sila do sada nije koristila nuklearno oružje, ali dovoljno je učiniti to samo jednom. Indija ima oko 164 nuklearne bojeve glave, te nuklearne kapacitete za lansiranje na kopnu, moru i u zraku. Ipak, proglasili su politiku prema kojoj nuklearno oružje nikad ne koriste prvi. Međutim, od kolovoza 2019. Indija je izjavila da preispituje ovu politiku.

Pakistan ima čak 170 bojevih glava, ali obavještajne službe procjenjivale su da bi taj arsenal mogao doseći brojku od 250 do 2020. godine, prema podacima Center For Arms Control and Non-Proliferation. Pakistan svoje nuklearne bojeve glave drži odvojeno od projektila i koristit će samo jednu ako bude trebalo. Pakistan ima politiku napada na manja bojišta ili "taktičko" nuklearno oružje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čak i mala nuklearna razmjena između Indije i Pakistana mogla bi ubiti 20 milijuna ljudi u tjedan dana. Ako se izazove "nuklearna zima", gotovo dvije milijarde ljudi u zemljama u razvoju bit će u opasnosti od smrti od gladi.

Uvijek se gleda najcrnji scenarij

Geopolitički analitičar Denis Avdagić pak smatra da nema potrebe odmah posezati za analizama o nuklearnom oružju. Potpuno mu je jasno da se gleda najcrnji scenarij, ali u ovom trenutku nema nikakvog razloga davati bilo kakvu sugestiju da će biti upotrijebljeno nuklearno naoružanje, smatra stručnjak, ali i dodaje:

"Kao nekakva krajnja opcija to definitivno postoji. Međutim, u ovom trenutku nema nikakvog mesa na toj kosti", rekao je i dodao da ćemo vidjeti kako će ovo završiti.

"Može se pretvoriti u rat. Indija i Pakistan su već ratovali u više navrata, a bilo je i jako puno ekscesnih događaja, pa i unutar zadnjih desetak godina koji su navodili na promišljanje o rubu rata i mogućem korištenju nuklearnog naoružanja jer obje zemlje imaju tu sposobnost", rekao je i dodao da srećom spekulacije nisu dovele do krajnjeg čina. S obzirom na okolnosti u svijetu, političari su svjesni što znači upotreba nuklearnog oružja. Ipak, smatra Avdagić, uvijek je veća bojazan kad se radi o zemljama koje nisu demokracije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zato se i reagira na mogućnost nekih zemalja koje su u nekom obliku apsolutističke vladavine i gdje autokrat može odrediti bilo što. U demokracijama je to ipak malo pod većom kontrolom", rekao je. Međutim, ne smijemo zaboraviti da su Indija i Pakistan demokratska društva.

"Možda mi to iz Europe gledamo malo svisoka, ali to su zemlje s duljom kontinuiranom tradicijom demokracije nego što je ima Hrvatska", rekao je. Iako je teško prognozirati kako će se ovaj sukob odvijati, Avdagić misli da je malo vjerojatno da će Pakistan odustati od bilo kakve reakcije. Na pitanje hoće li se Kina uključiti u sukob, Avdagić kaže:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U sukobu Indije i Pakistana, Kina je uvijek tu na neki način", rekao je i pojasnio da se priča o mogućem rušenju Rafalea u Indijskom ratnom zrakoplovstvu. Ako je to tako, moja pretpostavka je, s tim da uzmete u obzir da nisam vojni analitičar, da je vjerojatno napravljeno s kineskim naprednim protuzračnim sustavima. To vam govori sve", rekao je. Kina strateški promatra svoje okruženje i ne gleda stvari samo ad hoc i dnevno politički, nego dugoročno gdje je u geopolitičkom nadmetanju s Indijom našla nekoga tko može pomoći - u Pakistanu.

"Ili kako se ono kaže - neprijatelj mog neprijatelja…", kaže Avdagić. Ipak, ne vidi mogućnost da bi se Kina mogla direktno uključiti u sukob.

Pojasnio gdje su tu Kina i SAD

"Moguć je da će pomagati Pakistanu, obavještajnim putem", kaže i dodaje da je najbolji primjer za to baš rušenje naprednih zrakoplova. Postoji li onda opasnost da će se umiješati SAD iako je Trump jutros rekao kako žali zbog sukoba, ali to nije američki problem.

"Sjedinjene Američke Države su do sada prilično dobro funkcionirale s obje zemlje, ali kada pogledate s kojim zrakoplovima barata Pakistan, a s kojim naprednim zrakoplovima barata Indija, vidite da je tu bilo dosta snažne američke suradnje s Pakistanom, ali to je Trumpov pristup. On ima taj specijalni odnos koji radi s brojnim liderima, kojeg ima i s indijskim premijerom. S obzirom na povijest odnosa, čini se da će SAD ovo gledati s tribina", dodaje. Dogodi li se da jedna strana upotrijebi nuklearno oružje, upotrijebit će se i s druge. Tada više nema ni govora o miješanju trećih strana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako dođe do toga, to je gotova priča", rekao je i opet naglasio da nema indicija da bi moglo biti upotrijebljeno. Podsjetio je koliko se priča o ruskim prijetnjama Ukrajini pa se to još nije dogodilo.

"Ono što je sad problematično u ovakvom svijetu je što taj takozvani lider slobodnog svijeta, što bi bio američki predsjednik, je uvijek imao mogućnost dignuti slušalicu i kontaktirati nekoga i na neki način se umiješati. Ali, sada vidimo kakav je Trumpov stav. To nam nedostaje", rekao je i naglasio da je upitno koliko su tu korisni europski lideri. Kini nije u interesu da se upotrijebi nuklearno naoružanje. Oni ne mogu biti posrednik prema Indiji, ali mogu prema Pakistanu. Avdagić smatra da je ovo priča Indije i Pakistana koja je u potpunosti neriješena. Kašmir je podijeljen tako kako je. Indija smatra da im je Pakistan uzeo dio teritorija. Pakistan smatra da nije vratio ono što bi trebalo biti u sastavu Pakistana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To su nezaključeni sukobi visokog intenziteta. Ovo je aktivni geopolitički ratni vulkan za koji stalno postoji mogućnost da se aktivira i to se povremeno i događa. Vidjet ćemo što će biti. Nekako sam skloniji vjerovati da se ovo ipak neće pretvoriti u novi opći rat, ali svijet se promijenio. Manje je razuman nego što je bio prije deset godina i to jednostavno tako treba prihvatiti i računati na stvari koje se možda prije nisu niti događale. Sad se izvlači i nuklearno naoružanje, ali izvlačilo ga se verbalno u svakom sukobu do sada", zaključuje Avdagić.

POGLEDAJTE VIDEO: Deseci mrtvih, mahom djeca, nakon odrona u Pakistanu zbog ledene kiše i snijega