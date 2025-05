Osjetila je čudan miris u hotelskoj sobi, a ono što je našla ispod kreveta ledi krv u žilama

Boravak u hotelu za mnoge je sinonim za opuštanje, promjenu rutine i uzbuđenje zbog novih iskustava. Bilo da se radi o poslovnom putovanju, romantičnom vikendu ili dugo iščekivanom godišnjem odmoru, hoteli često nude priliku da na trenutak pobjegnemo od svakodnevice i uživamo u nečem drukčijem.

Međutim, ponekad ta iskustva znaju biti sve samo ne uobičajena. Gosti širom svijeta nerijetko svjedoče neobičnim i neočekivanim otkrićima – od zaboravljenih osobnih predmeta prethodnih gostiju, do pravih malih misterija koje ostavljaju bez riječi.

Neki naiđu na zaboravljene čokolade u mini baru, drugi na plišane igračke ispod kreveta, dok treći, pak, otkriju predmete koji izazivaju nelagodu – poput poruka ispod jastuka, čudnih zvukova iz ventilacije ili neobjašnjivih tragova u sobi.

Međutim, ono na što je naišla jedna djevojka, Natali Homenko iz Tajlanda, daleko nadilazi sve poznate hotelske neugodnosti i doslovno ledi krv u žilama. Svoju jezivu priču podijelila je s pratiteljima na TikToku, na profilu pod nazivom "natalisi_", gdje je njezina ispovijest privukla pažnju preko sedam milijuna ljudi.

Šokantno otkriće

Naime, kako otkriva, odlučila je samostalno otputovati u Japan – zemlju koju je doživljavala kao izuzetno sigurnu, mirnu i idealnu za solo putnike. Odabrala je hotel u Tokiju koji ju je na prvi pogled oduševio – moderno uređen, čist, s ljubaznim osobljem i odličnom lokacijom.

Sve je ukazivalo na to da će njezin boravak biti savršen.

"Mjesto je izgledalo dobro, a imala sam i karticu-ključ kojom sam mogla pristupiti hotelu i svojoj sobi. Prvog dana sve je bilo u redu", prisjetila se Natali.

No već sljedećeg dana, atmosfera se iz temelja promijenila. Nakon cjelodnevnog razgledavanja Tokija, vratila se u hotel oko 19:30, željna da se odmori. Otključala je vrata kao i obično, skinula odjeću, legla u krevet i tada je sve krenulo nizbrdo.

"Čim sam legla, osjetila sam čudan miris. Isprva sam pomislila da dolazi iz moje kose, možda s posteljine, no nešto nije bilo u redu – miris je bio prejak, težak i neugodan", rekla je.

Tada je odlučila provjeriti izvor tog zlokobnog mirisa. Nagnula se s kreveta, lagano podignula pokrivač i zavirila ispod. Ono što je vidjela zauvijek će joj ostati urezano u pamćenje.

"Vidjela sam muškarca ispod kreveta i počela sam vrištati i skočila sam na noge. Muškarac je tada ispuzao ispod kreveta i gledao me tri sekunde. Tih nekoliko sekundi mi je djelovalo kao da mi je život gotov", ispričala je Natali svoje jezivo iskustvo.

Problemi pri istrazi

Osoblje hotela dodatno je uznemirilo Natali kada su priznali da bi mogli imati ozbiljnih poteškoća s identifikacijom počinitelja. Naime, zgrada nema dovoljno nadzornih kamera, pa tako nema ni snimki koje bi pomogle policiji u istrazi. Unatoč prijavi, muškarac koji se skrivao ispod njezinog kreveta nikada nije pronađen.

Potresena i prestravljena, Natali je te večeri bez oklijevanja napustila hotel i odmah rezervirala smještaj na drugoj lokaciji. Osim traume, ostao joj je i veliki financijski trošak – za tri noćenja platila je više od 529 eura, no hotel joj nije ponudio nikakvu odštetu.

Kada se obratila poznatoj stranici za rezervacije Agoda, dobila je samo ponudu za kupone u vrijednosti od 156 eura.

"Neprestano sam ih pitala kako se to moglo dogoditi, ali nisu imali odgovor", požalila se.

Ogorčena neodgovornim pristupom i izostankom konkretne reakcije, Natali je odlučila direktno kontaktirati upravu hotela i zatražiti puni povrat novca. Nakon što je jasno izrazila svoje nezadovoljstvo i podijelila sve detalje incidenta, hotel je naposljetku prihvatio njezin zahtjev i odobrio puni povrat iznosa.

No, šteta je već bila učinjena. Iako je pokušala nastaviti putovanje, naredni dani pretvorili su se u pravu noćnu moru.

– "Nisam mogla spavati. Svaku večer sam provjeravala svaki kutak sobe – ispod kreveta, u ormaru, iza zavjesa. Konstantno sam bila na oprezu. Najgore od svega je što se ne mogu prestati pitati – kako je taj netko znao da sam sama? Kako je uopće ušao? I kako hotel može odbiti odgovornost za tako ozbiljno kršenje sigurnosti?", izjavila je potresena.

Svoje iskustvo podijelila je s nadom da će poslužiti kao upozorenje – kako hotelu da poduzme konkretne sigurnosne mjere, tako i drugim putnicima, da nikada ne zaborave biti na oprezu.

'Kako je to moguće?'

Mnogi korisnici TikToka ostali su u šoku nakon što su pogledali njezinu objavu – nisu mogli vjerovati da se tako nešto može dogoditi u jednom takvom modernom hotelu. Komentari su se nizali, od izraza nevjerice i suosjećanja, do onih koji su podijelili vlastita, slična iskustva iz hotela diljem svijeta.

" Što? To je tako čudno. Boravila sam u tom hotelu u veljači 2025. sa svojim suprugom. I znate što? Netko je kucao dok smo boravili i otvorio vrata", "Prošle godine sam odsjeo u tom hotelu i događale su nam se čudne stvari tijekom boravka. Jedne smo se noći vratili u hotel, a vrata naše sobe bila su gotovo širom otvorena i…", "Kako je taj čovjek ušao u tvoju sobu", "Apsolutno zastrašujuće", " Ovo je ludo. To doslovno može biti razlog za PTSP do kraja života", "Ispod kreveta? Kako osoba može ući ispod kreveta u krevetu s kutijom??", pisali su.