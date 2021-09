Hrvatska nogometna reprezentacija ne može i nije zadovoljna s brojem prilika jučer u Moskvi protiv Rusije, u utakmici 4. kola skupine H kvalifikacija za SP. Kazao je to i sam izbornik Zlatko Dalić i naglasio, odgovorivši tako i Dejanu Lovrenu, kako su u stožeru okrenuti igračima koji su im trenutno na raspolaganju. Na klupi Hrvatske priliku tako čeka i Antonio Mirko Čolak, hit napadač kvalifikacija za Ligu prvaka koji je u Malmou doživio preporod.

Čolak čeka priliku

Postigao je 13 golova od kad je došao na posudbu iz grčkog PAOK-a u redove švedskog prvaka, koji je po prvi put izborio nastup u grupi Lige prvaka.

Upravo je Čolak bio jedan od najzaslužnijih ako ne i najzaslužniji za taj povijesni uspjeh za Malmo, ako uzmemo u obzir njegovih 5 golova, posebno dva kojim je srušio Glasgow Rangers na Ibroxu u 3. pretkolu. Ante Budimir jučer je podvrgnut testovima i tek se treba zapravo vidjeti u kakvom je stanju a Andrej Kramarić nije prava devetka, više lažna. Brune Petkovića, znamo, nema na popisu kandidata za ovaj kvalifikacijski ciklus.

Protiv Slovačke u Bratislavi 4. rujna i Slovenije na Poljudu 7., Čolak bi tako mogao dobiti svoju priliku za dokazivanje.

"Čini mi se nekako da izbornik Dalić slijedi neku svoju formu ulaska u momčad. Antonio Mirko Čolak je ipak igrač koji nije bio na Euru. Sad se vratio u reprezentaciju kroz odlične nastupe u predsezoni i na početku sezone. Mislim da je u Dalićevim planovima samo što ne treba zaboraviti da su ovdje tri utakmice u nizu, ovo je bila tek prva a još su dvije. Siguran sam da je u izbornikovim planovima i Čolak negdje, možda na nekoj drugoj vrsti utakmice ali očito je Dalić zaključio kako ova utakmica nije ta", govori nam Nikola Jurčević, bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac Hrvatske, bivši dugogodišnji Bilićev pomoćnik na klupi Hrvatske, Lokomotiva, Bešiktaša i West Hama, trener Dinama i izbornik Azerbajdžana, čovjek koji itekako dobro poznaje nogometnu materiju i samu igru. Njegova riječ itekako se cijeni a on se trudi biti što točniji i detaljniji...

'Momčad je pokazala karakter'

"Kompaktnost i energija hrvatske momčadi bili su dobri, iz objektivnih i subjektivnih razloga promijenjene momčadi u nedostatku možda najvažnijih igrača. Bili su u bloku, vrlo su malo šansi dozvolili ruskoj reprezentaciji. To je bila jedna sasvim sigurno ne lijepa utakmica, ali jedna natjecateljska utakmica gdje se vidjelo da ne želimo ni mi ni oni previše riskirati. Taj bod Hrvatsku drži dalje na u dobroj poziciji. Nakon dugo vremena, reprezentacija Hrvatske je odigrala prvu službenu utakmicu bez Luke Modrića i u tom segmentu pokazali su igrači karakter. Većim dijelom, momčad je kontrolirala utakmicu, nije dozvolila Rusiji da se nametne, iako se primijetio njihov preveliki respekt prema nama, bez obzira što nismo bili u ponajboljem sastavu. Naravno, još bi izdvojio vrlo dobar debi Sose i drago mi je da se ta epizoda koja je bila kratka jednostavno zaboravlja. On je ipak igrač koji ima kvalitetu a on je to i pokazao. Rekao bih još kako je defanzivni dio momčadi bio na nivou, ako se uzme da Rusija praktički nije imala šansu, nisu nas mogli ugroziti. Čitava momčad je u tom segmentu dala svoj doprinos", objašnjava nam popularni Jura koji nije htio donositi svoj sud, zaključak o tome je li Marko Livaja trebao ući ranije u igru...

"Teško mi je raditi analize je li Livaja trebao ući malo ranije ili ne, to je stvar osobne procjene izbornika u tom trenutku. Livaji to nije bio debi ali nakon dužeg vremena vratio se u reprezentaciju, naravno da je izbornik tu malo kalkulirao koliko minutaže mu treba dati. Naravno da su i Livaja i Ivanušec igrači poteza koji mogu u svakoj obrani svojom kretnjom i reakcijom unijeti nemir. Tako da je dobra stvar što smo proširili kadar. Ivanušec je blizu oko prve jedanaestorice ili jedan od prvih jockera i tu sad dolazi Livaja koji, nakon dobrih utakmica u HNL-u, pokazuje da je isto jedan igrač na kojeg se može u većoj ili manjoj minutaži računati".

'Pašalić je papirnato igrao na Lukinoj poziciji ali...'

Pašalić je bio Dalićev jocker kojim je pokušao zatvoriti Lukinu poziciju ali samo pokušao. Ne zbog toga što je Modrić apsolutno nezamjenjiv, ne samo u Hrvatskoj nego i u bilo kojoj momčadi, već i zbog toga što se radi o dva različita igrača...

"Vrlo je to teško uspoređivati, Mario Pašalić je papirnato igrao na Lukinoj poziciji ali on je apsolutno drugačiji tip igrača. Pašalić je više igrač koji vreba priliku iz drugog plana ili je opasan pri uključivanju u šesnaesterac, potpuno jedan drugi profil igrača a na jučerašnjoj utakmici nije bilo previše takvih situacija. Luka je motor momčadi, mi nemamo takvog igrača, takav profil igrača kojeg barem na takav jedan način može Modrića zamijeniti", izjavio je Nikola Jurčević i osvrnuo se na to zašto Hrvatska nije imala neki pošteni broj prilika, zašto je bila napadački jalova.

"Prvo bih rekao da je samu utakmicu okarakteriziralo to da nitko ne želi baš preuzeti rizik. Onako u glavama igrača, već taj rezultat u startu je bio onaj koji nas zadovoljava. Ne samo da uzimamo bod nego i suparniku dva u direktnom okršaju. Zato se vidjela ta jedna mala sramežljivost i nedostatak veće ambicioznosti prema naprijed. Bilo je za očekivati više toga naprijed a jedan od razloga je samo praćenje rezultata i relativno zadovoljstvo bodom na teškom gostovanju u Moskvi, nije se išlo u veći rizik. Druga stvar je nedostatak centralnog napadača, špice, centarfora koji tu može bilo kroz golgeterski učinak bilo kroz svoje prisustvo s nekom svojom staturom, donijeti Hrvatskoj opasnost, s obzirom da smo imali dva igrača na bekovima s jako dobrim centaršutom Juranovića na desnoj i Sosu na lijevoj strani. Naravno da je tu nedostajao igrač ili igrači u šesnaestercu koji bi se bolje snašli".

'Kovačić ima kvalitetu i predodređen je za nositelja igre'

Mateo Kovačić pokazao je kako je upravo on nasljednik Luke Modrića, igrač koji može kreirati i voditi igru Hrvatske.

"Vrlo često se polemizira oko Kovačića ali tu nema nikakve dileme. To je jako važan igrač, važan je u europskom prvaku, u jednom velikanu kao što je Chelsea, to je igrač koji jednostavno mora preuzeti i on to polako i radi, pogotovo jer se bliži završetak Modrićeve ere, nažalost. Kovačić ima kvalitetu i predodređen je za nositelja igre u veznom redu hrvatske nogometne reprezentacije u sadašnjosti i budućnosti", zaključio je Nikola Jurčević.