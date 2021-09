Uoči početka utakmice između Rusije i Hrvatske u studiju Nove TV gostovao je legendarni Robert Jarni. Tom je prilikom otkrio je zanimljiv detalj iz svoje igračke karijere sa sadašnjim ruskim izbornikom Valerijem Karpinom.

Udario Karpina

"Igrali smo u Vigu protiv Celte i rano su nas poveli 3:0. Cijelo vrijeme me provocirao, nešto mi je govorio. U jednom trenutku su mi pale rolete i udario sam ga. Inače nisam bio prljav igrač, ali uspio me isprovocirati, ne znam jesam li ikad ikoga jače udario. Kasnije kad je ustao, samo me pogledao i rekao 'pogledaj u semafor', baš je bio pravi mangup“, otkrio je Jarni u studiju Nove TV. Međutim, više od njegove priče komentirao se sako u kojem se pojavio u studiju.

A nakon susreta jedan od gledatelja upitao ga je gdje ga je kupio.

"Ostat će ipak tajna…", kratko je odgovorio i nasmijao se.

"Ali sako je bio življi od dobrog dijela utakmice ", našalio se voditelj emisije.