Jedan čovjek posebno me razočarao, a očekivao sam da će biti naš ključni igrač. Kovačić je prošle sezone žario i palio po Engleskoj, bio je najbolji igrač Chelseaja i bilo mi je izrazito drago zbog toga, a u Portu je djelovao kao neprijateljski element u našim redovima. Veliko razočaranje. Dečko koji je imao sve predispozicije da bude novi Boban ili Asanović postao je promašaj kojemu ovdje više nije mjesto.

Grmio je tako legendarni Ćiro Blažević prije godinu dana nakon što su Vatreni u Ligi nacija izgubili od Portugala s 4:1. Međutim, godinu dana kasnije Kovačić je postao jedan od naših ključnih igrača bez kojeg Dalić ne može zamisliti početnih 11.

Impresivan nastup

Pokazao je on i protiv Rusije koliko znači Vatrenima, a posebno je bio dojmljiv njegov trenutak genijalnosti u 40. minuti. Okrenuo je trojicu ruskih nogometaša u svojoj polovici i onda majstorski poslao za Kramarića kros obranu domaće momčad. Šteta je što napadač to vrhunsko dodavanje nije pospremio u mrežu, no nije to bila laka situacija jer su mu zasmetali braniči, a vratar mu je na koncu loptu skinuo s noge.

Kovačić je bio igrač utakmice. Sofa Score dala mu je najvišu ocjenu. Imao 109 dodira, 93% točnih dodavanja, 7/8 točnih dugih lopti, 8/10 uspješnih driblinga... Zaista impresivan nastup najskupljeg hrvatskog nogometaša.