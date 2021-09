Nekako smo podijeljenih dojmova oko jučerašnje utakmice. Vatreni na Lužnikiju protiv Rusije (0-0), u 4. kolu kvalifikacija za odlazak na SP u skupini H, nisu bili opasni protiv posve jedne nove reprezentacije kod izbornika debitanta Valerija Karpina, a druga je ta da je dobro što smo odigrali jednu zrelu i mirnu utakmicu kod protivnika koji znaju iznenaditi i to bez ozlijeđenog Luke Modrića i Domagoja Vide.

Očekujemo više od Vatrenih

Istina je da je bilo premalo treninga za neka posebna taktička uigravanja, istina je i da Daliću nedostaje vremena i igrači za bolju igru, uštimavanje kockaste violine ali za sad su taktovi neujednačeni, ne zvuči to baš dobro. Od ovakve momčadi Vatrenih očekujemo više u svakom slučaju...

Redizajnirana Hrvatska, bez čak petorice protagonista povijesnog srebra s Mundijala 2018. i Petkovića i Brekala (protagonisti srebra su Rebić, Modrić, Vida, Badelj, Vrsaljko), sa samo sedmoricom istih kojima je na zagrijavanju otpao zbog zatezanja butnog mišića i mladi adut Joško Gvardiol a umjesto kojeg je uletio Duje Ćaleta - Car u stopersko partnerstvo s Dejanom Lovrenom, jedini hrvatski igrač bez ijedne odigrane minute u Marseilleu u ovoj sezoni, uspjela je "preživjeti" Moskvu.

Zlatko Dalić protiv Rusije suprostavio je 4-2-3-1 formaciju s Pašalićem na Lukinom mjestu i debitantom Bornom Sosom na lijevom beku umjesto Borne Barišića.

Napadačka suzdržanost

Nikola Vlašić zaigrao je u napadu na desnoj strani s desetkom na leđima. Mateo Kovačić i Marcelo Brozović držali su ključeve sredine i čuvali leđa Pašaliću kad treba, posebno se tu istaknuo Kovačić koji je odigrao fantastičnu utakmicu i imao nekoliko zapaženih poteza. No, Hrvatskoj je nedostajalo konkretnosti i smjelosti prema naprijed. Premalo se radilo u tom ofenzivnom dijelu. Premalo je bilo udaraca na gol, pokušaja... Malo brine ta napadačka suzdržanost moramo biti iskreni.

Nadamo se kako će Ante Budimir uskoro biti spreman, takav profil igrača treba Hrvatskoj, Kramarić to jasno nije ali morao je očito uskočiti u špicu.

Okrenuli smo broj omiljenog hrvatskog nogometnog trenera, spasitelja i vatrogasca u HNL-u Samira Toplaka. Ako želite da vam klub ostane u prvoj ligi, onda zovite Samira Toplaka.

"Mogla je Hrvatska bolje, samo da je bila malo hrabrija. Dojma sam bio da su Vatreni prebacili u brzinu više, da bi mi to dobili. Kvalitetniji smo od njih. Rusi apsolutno nemaju što za ponuditi, niti imaju nekog ekstra igrača niti neku igru koju bi oni nama mogli ponuditi, bez obzira na sve te izostanke i probleme. Hrvatska je jučer imala potentnu momčad na terenu koja si je ovim bodom kupila malo mira za sljedeće utakmice. No, budimo iskreni, mogli smo puno toga u Moskvi riješiti da smo bili hrabriji", kazao nam je u uvodu razgovora Samir Toplak.

'Pašalić je bio sramežljiv'

Kako ste vidjeli Bornu Sosu na lijevom beku i Marija Pašalića na Lukinoj poziciji, kako vam je Pašalić odigrao?

"To je izbornikovo, to su njegova rješenja, on se odlučio za takve igrače, za tu soluciju zbog situacije. Pašalić je jučer bio malo sramežljiv. Ali dobro, on igra malo drugačiju ulogu u Italiji, on nije pravi playmaker, on je igrač koji zna ući u prostor, koji zna biti opasan po gol ali nije on razigravač da bi mogao nadigrati druge. Iskreno, na toj poziciji ja volim više klasičnog playmakera".

Mateo Kovačić više je za tu poziciju. Odigrao je sjajno, bio možda i najbolji hrvatski igrač. E, on je pravi playmaker. Vidjeli smo kako je fantastično proigrao Kramarića u 40. minuti, riješivši se dvojice...

"Odličnu utakmicu je odigrao ali upravo to je ono što mi očekujemo od njega. On se tako treba nametnuti i kad je Luka unutra, ma slobodno se Mateo može tako na jedan način nametnuti, da stvarno bude konkretan i okomit".

Kako vam je jučer izgledala hrvatska nogometna reprezentacija bez Luke Modrića? Nažalost, jednog dana će Vatreni morati igrati bez svog kapetana, maestra i dirigenta igre već godinama...

'Moramo i bez Luke krenuti naprijed'

"Je, moramo naučiti igrati bez njega, brzo će doći vrijeme i reprezentacija bez njega mora znati funkcionirati. Ovo sad bila je idealna prilika da vidimo neke stvari. Naravno da je Luka nedostajao. Možda je to bio taj jezičak na vagi koji bi nam donio pobjedu, da je Modrić bio tu ali moramo i bez njega krenuti naprijed i jako ozbiljno razmišljati o tome i pronaći adekvatnog igrača koji ga može zamijeniti. Makar je Luka klasa za sebe".

Dejan Lovren rekao kako Hrvatskoj nedostaje jedna prava devetka, ubojiti napadač. Slažete li se s njim?

"Da, igrala je Hrvatska bez pravog centarfora. Kramarić je skrivena devetka, nije to baš ona prava pozicija za njega. Poslije je ušao Marko Livaja koji isto tu poziciju ne igra u Hajduku, on igra iza napadača. Da, jučer nam je nedostajao Petković".

Dojma smo i mi kao i Lovren da je Zlatko Dalić zakasnio s uvođenjem Livaje, koji je donio dinamiku i energiju momčadi, zajedno s Lukom Ivanušecom.

'Livaja i Ivanušec su igrači koji imaju izuzetnu okomitost'

"Ma obadva su atomska igrači koji imaju okomitost. To Hrvatskoj treba. Znači i Livaja i Ivanušec su igrači koji imaju izuzetnu okomitost. Da, možda je trebalo prije reagirati jer utakmica je bila tvrda, pomalo nedorečena. Možda je trebalo prije reagirati da okrenemo utakmicu na našu stranu".

Obrana nije ulijevala sigurnost u pojedinim dijelovima, u prvom poluvremenu tri puta su bili dekoncentrirani i poklonili loptu suparniku. I sam je Zlatko Dalić negodovao zbog toga za vrijeme dvoboja, iako su se dečki hrabro borili. Od Sose pa preko Duje Ćaleta Cara, Lovrena pa do Juranovića na desnoj strani, svi su dali sve od sebe.

"Gledajte, činjenica je da se reprezentacija sastala dva dana prije utakmice i sad mi smo obranu trebali odigrati pred Euro kad je bilo vremena, onda smo trebali puno napraviti. Sad u ovom trenutku, došao je i novi igrač Borna Sosa. Ok, Lovren i Ćaleta Car su već igrali skupa dok je Juranović još tako reći novi igrač, nije on godinama u reprezentaciji standardan. Treba tu malo vremena ali i poraditi na nekim taktičkim detaljima. Sad kad su skupa, imat će malo vremena za to. Za takve uvijek ima vremena".

'Borna Sosa može bolje, svi su bili pod ručnom'

Kako vam je odigrao Borna Sosa?

"Meni se on kao igrač inače sviđa, ima lijepu lijevu nogu, centaršut lijepi, agresivan je, doduše malo drugačiji u Stuttgartu. Svi su po meni bili malo pod ručnom, mislim da i on može bolje", zaključio je Samir Toplak.

SKUPINA H

Rusija - Hrvatska 0-0 Malta - Cipar 3-0 (Attard 44, 54, Mbong 46) Slovenija - Slovačka 1-1 (Stojanović 42 / Boženik 32)

Ljestvica:

1. Hrvatska 4 2 1 1 4-1 7

2. Rusija 4 2 1 1 6-4 7

3. Slovačka 4 1 3 0 5-4 6

4. Slovenija 4 1 1 2 3-4 4

5. Malta 4 0 1 2 6-8 4

6. Cipar 4 1 1 2 1-4 4