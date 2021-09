Kako će Hrvatska izgledati bez Luke Modrića protiv Rusije? (20 i 45, NOVA TV) Pitanje je oko kojeg se sve vrti kad govorimo o večerašnjem srazu 4. kola skupine H kvalifikacija za SP na Lužnjikiju koji nam budi lijepe uspomene, čak više nego o brisanju Brune Petkovića, Ante Rebića i Šime Vrsaljka s popisa, čime je radikalno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić skrenuo s dosadašnjeg smjera, kao i izostanka Domagoj Vida, senatora i jednog od protagonista srebra na SP-u, jako bitnog igrača obrane.

Jednog dana Luke više neće biti u reprezentaciji i polagano se mora učiti igrati bez njega. Evo sad prilike za to protiv Rusije i Slovačke, za otvaranje "prozora budućnosti".

Najteži dio kvalifikacija

Osim Rusije, Hrvatsku čekaju još dvoboji sa Slovačkom (4. rujna) u Bratislavi i sa Slovenijom (7. rujna) u Splitu, pa će ove rujanske kvalifikacije biti najteža dionica na putu prema Mundijalu. No, znate kako se kaže, "na muci se poznaju junaci"...

"Ove tri utakmice su najteži dio ovog ciklusa. Nama je uvijek najvažnija sljedeća utakmica. Sve misli su usmjerene na Rusiju, a nakon toga ćemo razmišljati o Slovačkoj i Sloveniji. Iskreno, mislim da nam je Rusija najveći konkurent, najveći favorit uz nas da bude prva u grupi. Ova utakmica neće biti presudna, neće biti odlučujuća, ali treba skupljati bodove i za to je već šansa sutra", naglasio je jučer Zlatko Dalić.

Nema Vide, tko uz Lovrena u obrani, na koji način igrati defenzivu?

Kad govorimo o obrambenim pozicijama, tek trebamo vidjeti hoće li Dalić zbog toga tražiti Lovrenu novog stoperskog partnera ili bi mogao prijeći na igru s trojicom stopera i dvojicom ofenzivnih bekova u obliku Juranovića i Perišića, koji je bio najbolji hrvatski igrač na Euru ovog ljeta. U konkurenciji na braničkim pozicijama je i sjajni lijevi bočni Borna Sosa, koji je eto tako dočekao svoj poziv u A vrstu.

Nema ni talentiranog Josipa Brekala a za vikend je Dalićev izbor dodatno ostao sužen nakon objave vijesti da zbog ozljede iz konkurencije ispada i napadač Ante Budimir. No, tu su zato neki drugi kandidati koji bi mogli dobiti svoju priliku, biti na iskušenju...

Samo jedna tipična devetka

Napadačka formacija, pak, sada nudi tek jednu tipičnu “devetku” u liku hit napadača Malmoa Antonija Čolaka (zabio 13 golova od kad je došao na posudbu iz PAOK-a) te Andreja Kramarića, odličnog Marka Livaju iz Hajduka i Nikolu Vlašića koji postaje neizostavni kotačić u Dalićevim planovima i odabirima.

Mario Pašalić i Mislav Oršić također su Dalićevi aduti koji bi sad mogli igrati bitniju ulogu, a ključeve igre Vatrenih i veznog reda Modrićevim izostankom sada trebaju preuzeti Mateo Kovačić i Marcelo Brozović. Svoju priliku za prvi nastup u A dresu Hrvatske čekat će i Lovro Majer.

Ovaj 23-godišnji ofenzivni vezni bivša desetka Dinama, potpisao je za Rennes, nakon što je protiv Šerifa odigrao 100. utakmicu u dresu hrvatskog prvaka. Luka Ivanušec i Nikola Moro igrači su koji mogu pomoći u dinamici i tonalitetu igre hrvatske reprezentacije.

Zlatko Dalić: 'Stojim iza ovog popisa, odabrao sam igrače koji su u formi'

“Stojim iza ovog popisa, odabrao sam igrače koji igraju u svojim klubovima i u formi su. Ne bih govorio o imenima i posebno objašnjavao zašto nekoga nisam zvao, ali nitko nije otpisan ili prekrižen. Ako oni kojih sada nema budu u formi i ako budu igrali u svojim klubovima, možda opet budu s nama. Ovo je momčad za koju vjerujem da može polučiti dobar rezultat u ove tri utakmice. Ovo je neka nova reprezentacija, novi put, novi izazov. Lijepo se sjetiti Rusije i 2018., ali ne možemo živjeti od prošlosti. Hrvatska nije onakva kakva je bila 2018., gradi se nova reprezentacija, novi tim. Vjerujem da će on biti uspješan i da ćemo opet uspjeti složiti dobru reprezentaciju. opet biti uspješni”, kazao je Zlatko Dalić.

'Na određenim pozicijama nije se dosad previše mijenjalo'

Okrenuli smo broj Igora Pamića, bivšeg nogometaša i hrvatskog reprezentativca, sad trenera, da nam prokomentira Dalićev popis i novi talentirani njemačko-austrijski trojac koji je odlučio igrati za Hrvatsku i dobio poziv za Bišćanovu U-21 reprezentaciju, kao da nam i najavi Rusiju.

Igor Pamić

"Hrvatskoj je sigurno najveći nedostatak izostanak Luke Modrića, kapetana i najboljeg igrača. Tu će biti jedna specifičnost, baš me zanima kako će se Hrvatska ponašati bez Modrića. Jer, reprezentacija je imala svoju konstantu i standardnost. Nismo na određenim pozicijama baš mijenjali i rotirali igrače. S tog aspekta, to će biti vrlo zanimljivo", kazao nam je u uvodu razgovora Igor Pamić i nastavio:

"Po meni, govorim sad iz svog nekog aspekta, niti Brekalo nije dao nešto ekstra dosad za Hrvatsku niti je to bio Vrsaljko, odnosno Šime nije bio onaj stari Vrsaljko. Tu nećemo puno izgubiti, dapače, ne podcjenjujući njihovu kvalitetu i ono što su oni dali za nacionalnu nogometnu momčad naše zemlje. Hendikep bi mogao biti izostanak Petkovića ali pravog Petkovića. Treba biti realan, Petković nije pravi. Ne možemo se uvijek orijentirati na to možda će, možda će, možda će... Ne, Petko ni sam nije pravi, zaplovio je u jednu lošu formu iz koje se nikako ne može iščupati. Razumijem Dalićev potez glede toga a za Rebića znamo, bio je to jedini logičan potez koji je Dalić mogao povući.

'Vrsaljka nikad ne bi izostavio'

Spomenuli ste Vrsaljka. On je senator, jedan od onih koji su uzeli srebro u Rusiji, član je aktualnog prvaka Španjolske Atletico Madrida, pa iako ne igra na onoj svojoj visokoj razini, zar za takvog igrača nije moglo biti mjesta na klupi bar?

"Slažem se s vama, osobno Vrsaljka nikad ne bi izostavio. Ako nije trenutno u dobroj formi, ako trenutno nije na razini, ako je Juranović ili neki drugi igrač ili igrači bolji od njega, držim da je Šime trebao biti dio reprezentacije. ne samo to, on uvijek u određenom trenutku može pomoći. Opet ponavljam, možda će u budućnosti tako biti, ovog puta eto nije, stoga me baš zanima kako će to izgledati".

Lovri Majeru izbornik Dalić je aktivirao pred poziv zbog ozljede aduktora Luke Modrića, konačno...

"Kad se gledaju njegove partije za Dinamo rekli bi konačno, međutim moramo isto tako još jednom naglasiti ono što sam rekao u uvodu, da je momčad imala jednu konstantnost na tim pozicijama i izbornik se tu rijetko, što razumijem, odlučivao za promjene. E sad, dogodio se jednostavno trenutak za taj potez nakon EP-a. Vrijeme će pokazati je li to dobra odluka ili ne".

O novom hrvatskom trojcu za budućnost

Ajmo sad malo na mladu reprezentaciju. Josip Stanišić je otkriće hrvatskog nogometa i nameće se kao ozbiljno rješenje za desni bok Bayerna. Kao takav, dobio je poziv u U-21 momčad Igora Bišćana. Postoje ukupno tri vrhunska mlada igrača koji imaju dvojno državljanstvo a koja su predodređena da bi mogli igrati za A selekciju. Riječ je tu još i o Luki Sučiću i Marcu Pašaliću. Sučić je član Red Bull Salzburga, a Pašalić igra i zabija za Borussiju Dortmund. Trenutno je ozlijeđen isto kao i Stanišić, koji sasvim sigurno propušta Azerbajdžan. Sva trojica pozvana su kod Bišćana, s tim da je Sučić dobio i Dalićev pred poziv. Na kraju će samo Sučić biti na raspolaganju ali veseli što smo dobili takva tri mlada igrača.

"To je fantazija, to je sjajno, nije tu u pitanju samo kvaliteta određenog igrača nego domoljublje i odanost. Sigurno da takve igrače je jako dobro imati. Znate, kad vam igrač igra i još tako mlad u Bayernu, govorim sad konkretno za Stanišića, ma ne mora biti čak ni tako ekstra standardan, ali ako je u nekom užem ili širem izboru to znači jednostavno jednu fantastičnu perspektivu, dugoročno gledamo za reprezentaciju Hrvatske".

Josip Stanišić

Njemački mediji pišu nekako u kontekstu, u smjeru krađe talentiranog igrača od strane Hrvatske, kad govorimo o Stanišiću.

"To je još i jedna kvaliteta više kod tog mladića. Mi možemo samo biti sretni što se on odlučio za hrvatski nogometni dres. Opet ponavljam, sama činjenica da je on igrač Bayerna sama po sebi je dovoljna, uz to što se takav talent vidi iz daleka. Ne treba tu biti previše pametan".

'Ovog puta puno toga ovisi o Daliću'

Koga bi voljeli vidjeti na Lukinom mjestu? Nekako je Kovačić predodređen za to...

"Nemojte mi zamjeriti ali ovog puta se ne bih htio igrati izbornika. Više volim analizirati ono što sam vidio i nakon nečeg što se dogodilo. To je stvar izbornika, ne znam što Dalić misli, na koji način, što ima u glavi, za koju koncepciju se odlučio. Ono što sam da će Dalić morati drastično mijenjati filozofiju igre u potpunosti, ne samo igrača. Modrića je još uvijek ipak nemoguće zamijeniti. Luka je karakter, posebno nadahnuće. Mene više zanima kako će se naša reprezentacija ponašati kao kolektiv, jer znamo da je naša igra puno ovisila i ovisi o Modriću. On je motor, tu će stoga izbornik imati najveće probleme. Uvijek sam govorio da imamo odlične igrače i za kojeg god se odlučio izbornik, za što kod se bude odlučio izbornik, momčad će biti ta koja će trebati iznijeti utakmicu. Pojedinci vrlo teško da će odlučivati. To su igrači najveće kvalitete i vjerujem da će se oni znati prilagoditi i zamkama kvalifikacija, jer u tri dana je teško nešto pripremiti ekstra. To nisu pripreme. Ovog puta stvarno zavisi puno toga o izborniku i ja sam uvjeren da će biti na nivou".