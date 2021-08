Hrvatska nogometna reprezentacija rujanski dio kvalifikacija za SP počinje u srijedu u Moskvi protiv Rusije, a izbornik Zlatko Dalić uvjeren je da ih domaćini ne mogu iznenaditi.

"Rusi igraju drukčije nego na SP 2018. ili na ovogodišnjem Euru. To je i logično s obzirom na to da imaju novog izbornika. Prije su težili preskakanju igre, dugim loptama tražili Djubu. Karpin gaji drukčiji stil, traži pas igru u formaciji 4-3-3. Pripremili smo se na to, puno sam razgovarao s Olićem, Ćorlukom i Pletikosom, Rusi nas neće iznenaditi. Njima je ova utakmica jako bitna, dopustili su da na tribinama bude 20 tisuća gledatelja, čeka nas težak posao, ali vjerujem da ćemo odgovoriti agresivnošću, borbenošću i energijom”, izjavio je u ponedjeljak Dalić na video konferenciji za novinare.

Tri dana poslije gostovanja u Moskvi Vatrene će u Bratislavi ugostiti Slovačka, a 7. rujna na Poljud dolazi reprezentacija Slovenije.

Računica

Iz svake od deset kvalifikacijskih skupina samo će prvoplasirana reprezentacija izboriti izravan plasman na Svjetsko prvenstvo, a drugoplasirani će morati u doigravanje. Nakon tri kola Hrvatska i Rusija imaju po šest bodova, Slovačka ih je sakupila pet, a Cipar četiri. Slovenija ima tri boda zahvaljujući pobjedi nad Hrvatskom u Ljubljani, a na začelju je Malta s jednim bodom.

"Koliko će nam bodova biti dovoljno za plasman na SP? Prema nekoj mojoj računici, za prvo mjesto će nam trebati 20 ili 21 bod, što znači da u sedam idućih utakmica moramo uhvatiti još 14, odnosno 15 bodova. U ovom je trenutku najvažnije je neporažen se vratiti s gostovanja kod glavnih konkurenata u borbi za prvo mjesto u skupini, iz Rusije i Slovačke", rekao je Dalić.

Hrvatsku do kraja kvalifikacija čeka još sedam utakmica. Nakon rujanskog dijela, u listopadu Vatreni igraju s Ciprom i Slovačkom, te u studenom s Maltom i Rusijom.