Bozanić kao novi papa? Astrologinja Subašić iznenadila svojim odgovorom: 'Ne bih se čudila...'

U Vatikanu je započela konklava – strogo zatvoren i ritualan proces izbora novog poglavara Katoličke crkve. U Sikstinskoj kapeli okupilo se 133 kardinala s pravom glasa, a papa će biti izabran kada jedan od njih dobije dvotrećinsku većinu. Očekuje se da će izbor trajati danima, a bijeli dim s krova kapele označit će konačnu odluku. Uoči početka konklava, poznata hrvatska astrologinja Anđelka Subašić je u razgovoru s RTL-ovom reporterkom Majom Brkljačom podijelila astrološka razmišljanja o tome tko bi mogao biti izabran za novog papu, a kome zvijezde baš i nisu naklonjene. Sve o konklavama čitajte OVDJE.

Kako kaže astrologinja, zbog velike količine kardinala izbor nije lak. Ipak, neke figure posebno je izdvojila, a jedan od njih je talijanski kardinal Pietro Parolin kojeg Anđelka Subašić vidi kao ozbiljnog kandidata.

''Vrlo je blizu pa moguće da pobijedi'', rekla je i dodala kako su u ovom slučaju presudne nijanse, ali mu njegova diplomatska uloga i umjerenost očito idu u prilog.

Nekima zvijezde ne ide u prilog...

Govoreći o kardinalu s Filipina, Luisu Antoniju Tagleu, Subašić smatra da bi mu uloga pape mogla biti malo prevelik zalogaj, isto je rekla i za kardinala s Istoka

Posebno mjesto daje i kardinalu Robertu Sarahu iz Gvineje: ''Vrlo visoko kotira… Veliki karizmatik… Vrlo oštar, autoritativan kao osoba. Njega zvijezde podržavaju'', rekla je i dodala da djeluje kao snažna i tradicionalna figura kojoj se u životu često događaju veliki obrati.

No, osvrnula i na zagrebačkog kardinala Josipa Bozanića. Astrologinja kaže da se ne bi čudila da izbor padne na njega te dodaje da bi to bio pozitivan šok. Ako ne on, onda netko njegov – blizak prijatelj. Za Bozanića tvrdi da se nalazi u izvrsnom periodu i da mu pripada neka životna nagrada za sve što je do sada radio.

"Nešto se jako dobro događa našem Bozaniću. Ja se ne bih čudila da to bude on. Bio bi to pozitivan šok."

